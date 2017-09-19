Печенгский район

29 сентября

Состоится церемония торжественного открытия после реконструкции автодороги Р-21 «Кола» на участке «Мурманск – Никель – Киркенес». Церемония с участием представителей федерального и регионального Минтранса будет проходить на территории Норвегии и России.

Печенгский район. Автодорога Р-21 «Кола».

с.Ловозеро

19 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Полярные Зори

19 сентября - 14.00

Выезд передвижной детской библиотеки Мурманской областной детско-юношеской библиотеки в г.Полярные Зори. Библиотекари проведут для старшеклассников интерактивное занятие с показом электронной презентации по теме «От Средневековья к Возрождению». Маленьких северян ждет встреча с театрализованной сказкой по мотивам произведения С.Топелиуса «Сампо-Лопаренок». Ребята познакомятся с историей коренного народа Кольского Севера, вместе прочитают книгу и поиграют в веселые подвижные игры.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств.

г.Апатиты

23 сентября – 11.00

Традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция будет иметь название «Шаг вперёд» и немного отойдёт от привычных правил. Во-первых, автобус будет платным. Во всех точках маршрута группу примут безвозмездно, но билет на автобус будет стоить участникам 200 рублей. Во-вторых, «Шаг вперёд» - это не просто способ провести выходной день, а ещё и повод задуматься о бизнесе, о перспективах и о том, как устроен туризм на Кольском полуострове. Участникам тура будет показано, как реально развивается туристический бизнес в Хибинах и они познакомятся с тремя объектами в разной степени готовности: в стадии проекта, в момент открытия и в пору работы.

Какие это будут объекты? Присоединяйтесь – и увидите сами!

г.Апатиты, пл. Ленина. Здание Президиума КНЦ РАН.

г.Снежногорск

27 сентября – 14.00

Состоится рабочая встреча госземинспектора Управления Росреестра по Мурманской области с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства РФ с целью профилактики нарушений.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 5.

ЗАТО г.Североморск

19-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Кола

28 сентября – 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) совместно с администрацией Кольского района проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципального образования Кольский район. Цель мероприятия – координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнеса.

На встрече планируется рассмотреть: 1. Вопросы технологического присоединения к сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». 2. Реализуемая Банком России государственная денежно-кредитная политика и динамика инфляционных процессов в Мурманской области. 3. Проблемные вопросы внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники в режиме онлайн.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный Центр культуры» (МАУК «КРЦК»).

г.Мурманск

19 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, Северный проезд, 4.

19 сентября - 10.00

Открытие научно-практической конференции «Природное и культурное наследие Арктических регионов». Конференция приурочена к Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Российской Федерации. Мероприятия конференции пройдут 19-20 сентября. В работе форума примут участие представители ведущих научных учреждений России: Российского государственного музея Арктики и Антарктики (г.Санкт-Петербург), Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа (г.Санкт-Петербург), Геологического института РАН (г.Москва), Центрального военно-морского музея Министерства обороны РФ (г.Санкт-Петербург), Центра гуманитарных проблем Баренцрегиона КНЦ РАН (г.Апатиты).

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

19 сентября - 12.30

20 сентября – 12.00

Центр поддержки предпринимательства Мурманской области приглашает на форум «Точка входа», организованный в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в Мурманской области. «Точка входа» - это отборочный этап для получения бесплатного бизнес-образования, который пройдёт: 19 сентября в 12.30 в актовом зале ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» по адресу: г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Начало регистрации в 12.00 (холл, 1-й этаж); 20 сентября – в 12.00 в ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и управления» по адресу: г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8 (аудитория 402).

На форуме 19 сентября в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» с приветственным словом выступит руководитель вуза, ректор Сергеев Андрей Михайлович; и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Костенко Олег Николаевич; руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Марышев Артем Сергеевич; федеральный эксперт, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП Федеральных тренеров для малого бизнеса Шолина Анна Евгеньевна.

Федеральная программа развития молодёжного предпринимательства «Ты – предприниматель» успешно реализуется правительством Мурманской области начиная с 2014 года при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Министерства экономического развития Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата».

Целью Программы является стимулирование активности молодежи (в возрасте от 17 до 30 лет включительно) в сфере предпринимательства путем реализации в Мурманской области действенной системы мер, направленной на вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность.

Программа одинаково интересна как действующим предпринимателям, так и тем, кто только планирует открыть свое дело. Участниками Программы могут стать жители Мурманской области в возрасте от 14 до 30 лет включительно.

В этом году разработана насыщенная образовательная сессия для участников Программы «Ты-предприниматель» в нашей области. Комплекс образовательных мероприятий, включающий вебинары, форумы, семинары, иные публичные мероприятия, проводимый в рамках Программы, направлен не только на мотивацию талантливой молодежи к занятию предпринимательской деятельностью, а также на формирование позитивного образа молодёжного предпринимательства как одного из основных факторов социально-экономического развития региона.

Для участия в образовательных сессиях программы «Ты-предприниматель» необходимо пройти регистрацию на сайте http://роспредприниматель.рф/.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», актовый зал.

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8. ЧОУ ВО «Мурманская академия экономики и управления», аудитория 402.

20 сентября – 9.00-12.00

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Юрьевич Маяков проведёт приём граждан в муниципальном образовании город Мурманск. Получить информацию о проведении приёма, а также записаться на приём можно в отделе по работе с обращениями граждан и организации предоставления муниципальных услуг администрации города Мурманска (просп. Ленина, 75, 3-й подъезд, каб. 107 или по телефону 8152 45-84-16).

г.Мурманск, улица Карла Маркса, 1/3. Приёмная президента РФ в Мурманской области.

20 сентября - 15.00

«Полигон-PRO» - это проект, который проводится в целях популяризации профессий, повышения профессиональной мотивации и заинтересованности обучающихся образовательных организаций Мурманской области в профессиях, востребованных в нашем крае.

В марте 2017 года проект «Полигон-PRO» стартовал и первой его площадкой был выбран филиал ФГУП «Почта России». В апреле для школьников свои двери распахнули филиал «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» и Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина.

В сентябре 2017 года школьники посетят площадки естественно-научного направления. Первой площадкой (18 сентября) этого направления станет Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича, а 20 сентября ребята посетят Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

На базе предприятий организаторами запланирована увлекательная образовательная программа, включающая в себя проведение мастер-классов, интерактивных бесед, деловых игр и встреч с заслуженными работниками учреждений. Школьникам будет предложено посетить ключевые высокотехнологичные объекты данных предприятий.

В рамках мероприятия организаторы руководствуются новыми и современными подходами организации профориентационной работы. Полученный опыт поможет им в процессе профессионального самоопределения и личностного роста.

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 6.ПИНРО им. Н.М. Книповича.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 7. Мурманский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

20 сентября - 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная творческим планам Мурманского областного кукольного театра в юбилейном 85-м сезоне. Прессе представят молодых артистов, прибывших из Саратова, расскажут о гастрольных планах по проекту «Саамские сказки детям севера», при поддержке президента РФ, о дальнейших премьерах и событиях. В пресс-конференции примут участие: Суханов Евгений Владиславович, директор театра и артисты театра.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол (вход для прессы с главного подъезда театра).

20 сентября – 16.00-18.00

Потенциальные и действующие предприниматели Мурманской области приглашаются на тренинг для потенциальных и действующих предпринимателей «Участие в государственных закупках». Тренинг будет проведен в рамках программ обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Основной задачей тренинга является информирование участников о порядке участия в государственных закупках. В ходе мероприятия участники получат информацию: о требованиях, предъявляемых к участникам закупки; о порядке участия в государственных закупках; об особенностях участия в государственных закупках субъектов МСП.

Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области. Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». Участие бесплатное! Зарегистрироваться на тренинг «Участие в государственных закупках» можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/572553/ до 19 сентября.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

20 сентября - 18.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится открытая лекция модельера, члена Союза дизайнеров России Натальи Туровниковой. Наталья является автором журнала «VOGUE» Россия, fashion-блогером и стилистом. Она также поддерживает молодых дизайнеров, выступает в качестве стилиста и продюсера модных показов. Лекция приурочена к проведению ежегодного международного конкурса «Lexus Design Awards», который был учреждён в 2013 году и обращён к талантливым дизайнерам со всего мира. В рамках лекции Наталья Туровникова поделится с аудиторией своими знаниями и опытом в области модного самообразования и расскажет, где можно черпать информацию, на чьих историях стоит учиться и как правильно смотреть на мир моды. Для участия в лекции необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте «Lexus-Мурманск».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

21 сентября - 10.30

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

23 сентября – 14.00 -20.30

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации стартует городской фотоквест «Вспышка». Её целью является пропаганда активного образа жизни и развитие творческих способностей среди молодёжи.

Задачи фотоквеста: привлечение внимания молодежи к фотографии как к виду современного искусства; выявление молодых талантливых фотографов, создание условий для реализации творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Программа фотоквеста: 14.00 - прохождение инструктажа и регистрация команд; 15.00 - старт; 18.30 - завершение, сдача маршрутных листов, подведение итогов; 20.30 - церемония закрытия и подведение итогов.

К участию в фотоквесте приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, сформированная в команды по 5 человек, включая капитана. В завершение фотоквеста пройдёт награждение команд-победительниц дипломами и призами от МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодёжь51.рф в разделе «Наши проекты»: городской фотоквест «Вспышка».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации, остановка общественного транспорта «Почта».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».