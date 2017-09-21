г.Кандалакша

26 сентября – 11.00-12.30

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Кандалакша - телефон приёмной (815-33) 9-74-16.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша.

Печенгский район

29 сентября

Состоится церемония торжественного открытия после реконструкции автодороги Р-21 «Кола» на участке «Мурманск – Никель – Киркенес». Церемония с участием представителей федерального и регионального Минтранса будет проходить на территории Норвегии и России.

Печенгский район. Автодорога Р-21 «Кола».

г.Апатиты

23 сентября – 11.00

Традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция будет иметь название «Шаг вперёд» и немного отойдёт от привычных правил. Во-первых, автобус будет платным. Во всех точках маршрута группу примут безвозмездно, но билет на автобус будет стоить участникам 200 рублей. Во-вторых, «Шаг вперёд» - это не просто способ провести выходной день, а ещё и повод задуматься о бизнесе, о перспективах и о том, как устроен туризм на Кольском полуострове. Участникам тура будет показано, как реально развивается туристический бизнес в Хибинах и они познакомятся с тремя объектами в разной степени готовности: в стадии проекта, в момент открытия и в пору работы.

Какие это будут объекты? Присоединяйтесь – и увидите сами!

г.Апатиты, пл. Ленина. Здание Президиума КНЦ РАН.

г.Мончегорск

22 сентября – 9.00-13. 00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора, допуск к работе без прохождения медицинского осмотра и т.д.).

Звонки будут приниматься прокурором города Смирновой Еленой Васильевной по телефону 8 (81536) 7-53-51 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефону 8 (81536) 7-53-48.

26 сентября – 14.30-16.00

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Мончегорск - телефон приёмной (815-36) 3-31-39.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 7а. Следственный отдел по городу Мончегорск.

г.Снежногорск

27 сентября – 14.00

Состоится рабочая встреча госземинспектора Управления Росреестра по Мурманской области с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства РФ с целью профилактики нарушений.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 5.

ЗАТО г.Североморск

21-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Кола

28 сентября – 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) совместно с администрацией Кольского района проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципального образования Кольский район. Цель мероприятия – координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнеса.

На встрече планируется рассмотреть: 1. Вопросы технологического присоединения к сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». 2. Реализуемая Банком России государственная денежно-кредитная политика и динамика инфляционных процессов в Мурманской области. 3. Проблемные вопросы внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники в режиме онлайн.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный Центр культуры» (МАУК «КРЦК»).

г.Мурманск

21 сентября - 9.00

Открытый урок и деловая игра «Снежинки» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в Мурманской области. Урок направлен на приобщение старшеклассников в возрасте 14-17 лет к идее предпринимательства как жизненной позиции.

г.Мурманск, просп. Ледокольный, 23. Мурманский международный лицей.

21 сентября – 11.00

На базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областная акция «Голубь мира», посвященная международному Дню мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Целью акции является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и развития активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

В рамках акции предусмотрены: торжественная линейка «Голубь мира»; мини- акция «Дерево мира»; проведение станционной игры «Мы выбираем мир»: спортивные соревнования «Сильные, смелые, умелые»; решение кроссворда «Вы обнаружили подозрительный предмет»; собирание пазла «Мир без войны»; написание эссе «Я и экстремальная ситуация»; видеолекторий «Будьте бдительны»; тренинг с модератором; подведение итогов.

К участию в акции приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций 14-16 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

21 сентября - 14.00

Торжественная церемония, посвященная 50-летию Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

21 сентября - 14.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Мурманской области. В рамках заседания будут рассмотрены вопросы о готовности образовательных учреждений и организаций Мурманской области к новому 2017-2018 учебному году, об обеспечении пожарной безопасности учреждений и организаций системы социальной защиты населения и здравоохранения различных форм собственности.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

21 сентября - 18.30

Программа «Акселератор малого бизнеса» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в Мурманской области. Программа направлена на развитие существующих бизнес-проектов молодых предпринимателей.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

22 сентября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией (докладчик Бова Николай Алексеевич – глава администрации муниципального образования г. Апатиты с подведомственной территорией). 2. О создании с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» сети центров выявления и поддержки одарённых детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций (перечень поручений президента Российской Федерации от 5.12.2016 № Пр-2346, подпункт «б» пункта 4) (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 3. О выполнении в установленный срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, и устранении выявленных недостатков предоставленных жилых помещений (перечень поручений президента Российской Федерации от 24.05.2017 № Пр-1001ГС, пункт 3) (докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области). 4. О повышении квалификации преподавателей образовательных организаций среднего профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс» в Мурманской области (перечень поручений президента Российской Федерации от 29.12.2016 № Пр-2582, подпункт «а» пункта 2) (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства

22 сентября – 10.00

Министерство образования и науки Мурманской области проводит седьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участие в игре примут команды из 15 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

г.Мурманск, Мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

22 сентября – 14.00-16.00

Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит «горячую линию» по наиболее актуальным вопросам уголовно-исполнительного законодательства: Каковы основные права и обязанности осужденных к лишению свободы? Каков порядок привлечения осужденных к труду? Имеют ли осужденные право на личную безопасность?

Эти и другие вопросы можно задать заместителю прокурора Инякову Владимиру Владимировичу по телефону 8 (81553) 3-57-65.

23 сентября – 14.00 -20.30

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации стартует городской фотоквест «Вспышка». Её целью является пропаганда активного образа жизни и развитие творческих способностей среди молодёжи.

Задачи фотоквеста: привлечение внимания молодежи к фотографии как к виду современного искусства; выявление молодых талантливых фотографов, создание условий для реализации творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Программа фотоквеста: 14.00 - прохождение инструктажа и регистрация команд; 15.00 - старт; 18.30 - завершение, сдача маршрутных листов, подведение итогов; 20.30 - церемония закрытия и подведение итогов.

К участию в фотоквесте приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, сформированная в команды по 5 человек, включая капитана. В завершение фотоквеста пройдёт награждение команд-победительниц дипломами и призами от МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодёжь51.рф в разделе «Наши проекты»: городской фотоквест «Вспышка».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации, остановка общественного транспорта «Почта».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».