г.Кандалакша

22 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 7.

26 сентября – 11.00-12.30

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Кандалакша - телефон приёмной (815-33) 9-74-16.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша.

Печенгский район

29 сентября

Состоится церемония торжественного открытия после реконструкции автодороги Р-21 «Кола» на участке «Мурманск – Никель – Киркенес». Церемония с участием представителей федерального и регионального Минтранса будет проходить на территории Норвегии и России.

Печенгский район. Автодорога Р-21 «Кола».

г.Апатиты

23 сентября – 11.00

Традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция будет иметь название «Шаг вперёд» и немного отойдёт от привычных правил. Во-первых, автобус будет платным. Во всех точках маршрута группу примут безвозмездно, но билет на автобус будет стоить участникам 200 рублей. Во-вторых, «Шаг вперёд» - это не просто способ провести выходной день, а ещё и повод задуматься о бизнесе, о перспективах и о том, как устроен туризм на Кольском полуострове. Участникам тура будет показано, как реально развивается туристический бизнес в Хибинах и они познакомятся с тремя объектами в разной степени готовности: в стадии проекта, в момент открытия и в пору работы.

Какие это будут объекты? Присоединяйтесь – и увидите сами!

г.Апатиты, пл. Ленина. Здание Президиума КНЦ РАН.

г.Мончегорск

22 сентября – 9.00-13. 00

В прокуратуре города Мончегорска будет проводиться «горячая линия» по вопросу соблюдения трудового законодательства, в ходе которой граждане могут сообщить о фактах нарушения их трудовых прав (невыплата или несвоевременная выплата заработной платы, отказ от оформления трудового договора, допуск к работе без прохождения медицинского осмотра и т.д.).

Звонки будут приниматься прокурором города Смирновой Еленой Васильевной по телефону 8 (81536) 7-53-51 и помощником прокурора города Клёц Артёмом Сергеевичем по телефон: 8 (81536) 7-53-48.

26 сентября – 14.30-16.00

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Мончегорск - телефон приёмной (815-36) 3-31-39.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 7а. Следственный отдел по городу Мончегорск.

п.Зверосовхоз

22 сентября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Зверосовхоз.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

22 сентября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Кильдинстрой.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Снежногорск

27 сентября – 14.00

Состоится рабочая встреча госземинспектора Управления Росреестра по Мурманской области с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства РФ с целью профилактики нарушений.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 5.

ЗАТО г.Североморск

22 сентября - 9.25 и 11.35

Открытый урок и деловая игра «Снежинки» в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в Мурманской области. Урок направлен на приобщение старшеклассников в возрасте 14-17 лет к идее предпринимательства как жизненной позиции.

ЗАТО г.Североморск, ул. Полярная, 11. Гимназия № 1.

22-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Кола

28 сентября – 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) совместно с администрацией Кольского района проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципального образования Кольский район. Цель мероприятия – координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнеса.

На встрече планируется рассмотреть: 1. Вопросы технологического присоединения к сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». 2. Реализуемая Банком России государственная денежно-кредитная политика и динамика инфляционных процессов в Мурманской области. 3. Проблемные вопросы внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники в режиме онлайн.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный Центр культуры» (МАУК «КРЦК»).

г.Мурманск

22 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение законности перепланировки и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Кильдинская, 15; ул.Софьи Перовской, 31/11; ул.Аскольдовцев, 27; ул.Лобова, 31/2.

22 сентября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Апатиты с подведомственной территорией (докладчик Бова Николай Алексеевич – глава администрации муниципального образования г. Апатиты с подведомственной территорией). 2. О создании с учётом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» сети центров выявления и поддержки одарённых детей, в том числе на базе ведущих образовательных организаций (перечень поручений президента Российской Федерации от 5.12.2016 № Пр-2346, подпункт «б» пункта 4) (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 3. О выполнении в установленный срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, и устранении выявленных недостатков предоставленных жилых помещений (перечень поручений президента Российской Федерации от 24.05.2017 № Пр-1001ГС, пункт 3) (докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области). 4. О повышении квалификации преподавателей образовательных организаций среднего профессионального образования с учётом стандартов «Ворлдскиллс» в Мурманской области (перечень поручений президента Российской Федерации от 29.12.2016 № Пр-2582, подпункт «а» пункта 2) (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

22 сентября – 10.00

Министерство образования и науки Мурманской области проводит седьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Участие в игре примут команды из 15 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

г.Мурманск, Мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

22 сентября – 14.00-16.00

Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит «горячую линию» по наиболее актуальным вопросам уголовно-исполнительного законодательства: Каковы основные права и обязанности осужденных к лишению свободы? Каков порядок привлечения осужденных к труду? Имеют ли осужденные право на личную безопасность?

Эти и другие вопросы можно задать заместителю прокурора Инякову Владимиру Владимировичу по телефону 8 (81553) 3-57-65.

22 сентября - 13.00

В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» состоится общественный рейд в магазин торговой сети «Семья». Цель мероприятия: мониторинг и анализ практики выполнения положений Федерального закона от 3.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В ходе рейда общественные контролеры особое внимание уделят наличию на прилавках торговой сети и торговой наценке на продукты питания, поставляемые местными производителями. Общественные контролеры проверят оформление «уголка потребителя», соблюдение ассортиментного перечня и принципа товарного соседства, наличие правильно оформленных ценников, предоставление надлежащей информации на реализуемые товары, качество товаров, соблюдение условий их хранения.

В мероприятии примут участие: заместитель секретаря регионального отделения партии, член региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена», депутат Мурманской областной д умы Юрий Шадрин; председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области, член партии Денис Лашин; партийный актив.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1.

22 сентября – 14.00-16.00

Мурманская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проводит «горячую линию» по наиболее актуальным вопросам уголовно-исполнительного законодательства: Каковы основные права и обязанности осужденных к лишению свободы? Каков порядок привлечения осужденных к труду? Имеют ли осужденные право на личную безопасность?

Эти и другие вопросы можно задать заместителю прокурора Инякову Владимиру Владимировичу по телефону 8 (81553) 3-57-65.

22 сентября - 15.00

Передача новых автомобилей скорой медицинской помощи и передвижного медицинского рентгендиагностического комплекса. Техника закуплена в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» для учреждений здравоохранения региона. В мероприятии примут участие: министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Павел Соколов.

г.Мурманск, ул. Радищева, 23.

23 сентября – 14.00 -20.30

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации стартует городской фотоквест «Вспышка». Её целью является пропаганда активного образа жизни и развитие творческих способностей среди молодёжи.

Задачи фотоквеста: привлечение внимания молодежи к фотографии как к виду современного искусства; выявление молодых талантливых фотографов, создание условий для реализации творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.

Программа фотоквеста: 14.00 - прохождение инструктажа и регистрация команд; 15.00 - старт; 18.30 - завершение, сдача маршрутных листов, подведение итогов; 20.30 - церемония закрытия и подведение итогов.

К участию в фотоквесте приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, сформированная в команды по 5 человек, включая капитана. В завершение фотоквеста пройдёт награждение команд-победительниц дипломами и призами от МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодёжь51.рф в разделе «Наши проекты»: городской фотоквест «Вспышка».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации, остановка общественного транспорта «Почта».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

27 сентября – 10.00-12.00

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится совместный тематический прием граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества.

В мероприятии принимают участие: первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Москвин Роман Васильевич; руководитель Росздравнадзора Мурманской области Фаткуллина Ольга Владимировна; заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Степанов Кондратий Федорович.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.