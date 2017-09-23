г.Кандалакша

23 сентября - 11.00

Мурманский региональный форум «Все зависит от тебя». Регистрация с 10.00. Форум продолжится 24 сентября. Организатор – Кандалакшская местная молодежная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение».

г.Кандалакша, ул. Комсомольская, 10. Центр «Ровесник» им. С.А. Крыловой.

26 сентября – 11.00-12.30

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Кандалакша - телефон приёмной (815-33) 9-74-16.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша.

Печенгский район

29 сентября

Состоится церемония торжественного открытия после реконструкции автодороги Р-21 «Кола» на участке «Мурманск – Никель – Киркенес». Церемония с участием представителей федерального и регионального Минтранса будет проходить на территории Норвегии и России.

Печенгский район. Автодорога Р-21 «Кола».

г.Апатиты

23 сентября – 11.00

Традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция будет иметь название «Шаг вперёд» и немного отойдёт от привычных правил. Во-первых, автобус будет платным. Во всех точках маршрута группу примут безвозмездно, но билет на автобус будет стоить участникам 200 рублей. Во-вторых, «Шаг вперёд» - это не просто способ провести выходной день, а ещё и повод задуматься о бизнесе, о перспективах и о том, как устроен туризм на Кольском полуострове. Участникам тура будет показано, как реально развивается туристический бизнес в Хибинах и они познакомятся с тремя объектами в разной степени готовности: в стадии проекта, в момент открытия и в пору работы.

Какие это будут объекты? Присоединяйтесь – и увидите сами!

г.Апатиты, пл. Ленина. Здание Президиума КНЦ РАН.

г.Мончегорск

25 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения электроснабжением.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 17.

26 сентября – 14.30-16.00

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Мончегорск - телефон приёмной (815-36) 3-31-39.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 7а. Следственный отдел по городу Мончегорск.

г.Снежногорск

27 сентября – 14.00

Состоится рабочая встреча госземинспектора Управления Росреестра по Мурманской области с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства РФ с целью профилактики нарушений.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 5.

ЗАТО г.Североморск

23-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

сп.Тулома

25 сентября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Тулома.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

г.Кола

28 сентября – 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) совместно с администрацией Кольского района проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципального образования Кольский район. Цель мероприятия – координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнеса.

На встрече планируется рассмотреть: 1. Вопросы технологического присоединения к сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». 2. Реализуемая Банком России государственная денежно-кредитная политика и динамика инфляционных процессов в Мурманской области. 3. Проблемные вопросы внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники в режиме онлайн.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный Центр культуры» (МАУК «КРЦК»).

г.Мурманск

23 сентября – 14.00 -20.30

В Молодёжном центре творчества и социальной адаптации стартует городской фотоквест «Вспышка». Её целью является пропаганда активного образа жизни и развитие творческих способностей среди молодёжи.

Задачи фотоквеста: привлечение внимания молодежи к фотографии как к виду современного искусства; выявление молодых талантливых фотографов, создание условий для реализации творческого потенциала; пропаганда здорового образа жизни; гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. Программа фотоквеста: 14.00 - прохождение инструктажа и регистрация команд; 15.00 - старт; 18.30 - завершение, сдача маршрутных листов, подведение итогов; 20.30 - церемония закрытия и подведение итогов.

К участию в фотоквесте приглашается молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет, сформированная в команды по 5 человек, включая капитана. В завершение фотоквеста пройдёт награждение команд-победительниц дипломами и призами от МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Заявку на участие необходимо подать до 20 сентября на сайте молодёжь51.рф в разделе «Наши проекты»: городской фотоквест «Вспышка».

г.Мурманск, ул. Маклакова, 25. Молодёжный центр творчества и социальной адаптации, остановка общественного транспорта «Почта».

23 сентября - 15.00

Состоится день открытых дверей, на котором каждый ребёнок от 5 до 18 лет сможет поучаствовать в мастер-классах, лекциях, консультациях, а также попробовать себя в различных образовательных программах.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

25 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения электроснабжением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Лобова, 31/2.

25 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Беринга, 6.

25 сентября - 10.30

Открытый урок и деловая игра «Снежинки» в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» в Мурманской области. Мероприятия проводятся для приобщения старшеклассников в возрасте 14-17 лет к идее предпринимательства как жизненной позиции.

г.Мурманск, ул. Скальная, 12. Школа № 49, актовый зал.

27 сентября – 10.00-12.00

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится совместный тематический прием граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества.

В мероприятии принимают участие: первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Москвин Роман Васильевич; руководитель Росздравнадзора Мурманской области Фаткуллина Ольга Владимировна; заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Степанов Кондратий Федорович.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.