г.Кандалакша

26 сентября – 11.00-12.30

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Кандалакша - телефон приёмной (815-33) 9-74-16.

г.Кандалакша, ул. Горького, 2. Следственный отдел по городу Кандалакша.

пгт.Умба

26 сентября - 7.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Умбе. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. пгт.Умба, ул. Беломорская, 39.

с.Ловозеро

26 сентября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

Печенгский район

29 сентября

Состоится церемония торжественного открытия после реконструкции автодороги Р-21 «Кола» на участке «Мурманск – Никель – Киркенес». Церемония с участием представителей федерального и регионального Минтранса будет проходить на территории Норвегии и России.

Печенгский район. Автодорога Р-21 «Кола».

г.Мончегорск

26 сентября – 14.30-16.00

Состоится выезд исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области полковника юстиции Ефремова Андрея Александровича для личного приёма граждан.

Записаться на приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни (суббота и воскресенье - выходной) по телефонам следственного управления: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918, а также по телефону следственного отдела по г.Мончегорск - телефон приёмной (815-36) 3-31-39.

г.Мончегорск, ул. Комсомольская, 7а. Следственный отдел по городу Мончегорск.

г.Снежногорск

27 сентября – 14.00

Состоится рабочая встреча госземинспектора Управления Росреестра по Мурманской области с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства РФ с целью профилактики нарушений.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 5.

ЗАТО г.Североморск

26-28 сентября – 14.00

В отделе прикладного творчества и народных ремесел Североморского музейно-выставочного комплекса работает выставка декоративно-прикладного творчества «Школа ремёсел». В экспозиции будут представлены работы как участников клубов, преподавателей Школы ремесел, так и учеников творческих курсов, прошедших обучение в прошлом учебном году. Выставка призвана рассказать посетителям о направлениях декоративно-прикладного творчества, по которым могут пройти обучение все желающие: это «Кройка и шитье», «Флористика», «Кружевоплетение», «Бисероплетение», «Вязание», «Мыловарение», «Текстильная кукла», «Живопись» и многое другое. Выставка будет работать до 28 сентября.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса.

г.Кола

28 сентября – 15.00

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области (Региональное объединение работодателей) совместно с администрацией Кольского района проводит встречу с представителями бизнес-сообщества муниципального образования Кольский район. Цель мероприятия – координация и повышение степени взаимодействия предприятий и организаций различных секторов экономики в решении актуальных вопросов бизнеса.

На встрече планируется рассмотреть: 1. Вопросы технологического присоединения к сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго». 2. Реализуемая Банком России государственная денежно-кредитная политика и динамика инфляционных процессов в Мурманской области. 3. Проблемные вопросы внедрения нового порядка применения контрольно-кассовой техники в режиме онлайн.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Муниципальное автономное учреждение культуры «Кольский районный Центр культуры» (МАУК «КРЦК»).

г.Мурманск

26 сентября - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Мурманской области. Свои предложения в план работы комиссии на 2017 год о профилактике рецидивной преступности и мерах по её предупреждению, в том числе в рамках требований федерального закона от 6.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», представят специалисты УМВД России по Мурманской области. Один из обсуждаемых вопросов связан с принимаемыми мерами, направленными на пресечение преступлений, связанных с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. О деятельности муниципальной комиссии по профилактике правонарушений в 2017 году доложат главы администраций ЗАТО г.Заозерск и п.Видяево.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

27 сентября – 10.00-12.00

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области состоится совместный тематический прием граждан по вопросам недостатков оказания медицинской помощи, повлекших вред здоровью граждан, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями ненадлежащего качества.

В мероприятии принимают участие: первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Москвин Роман Васильевич; руководитель Росздравнадзора Мурманской области Фаткуллина Ольга Владимировна; заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области Степанов Кондратий Федорович.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области. Телефоны для записи на прием и уточнения информации: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

27 сентября - 11.00

На остановке троллейбуса «Улица Гаджиева» стартует акция областной детско-юношеской библиотеки «Безопасный троллейбус», которая проводится библиотекой в рамках партнерского проекта с ОАО «Электротранспорт г. Мурманск» и Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области. Ученики мурманской школы № 11 отправятся путешествовать по городу на именном троллейбусе «Областная детско-юношеская библиотека», который вышел в свой первый рейс 12 апреля 2016 года.

Библиотекари выступят в роли экскурсоводов и расскажут ребятам о городских достопримечательностях по ходу движения троллейбуса, а также поиграют с юными пассажирами в интересные познавательные игры, связанные с транспортом, проведут викторину и загадают загадки.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по городу Мурманску Инна Башмакова напомнит юным школьникам о правилах безопасного поведения на дорогах и познакомит их со знаками дорожного движения.

г.Мурманск, остановка троллейбуса «Улица Гаджиева».

29 сентября – 14.00

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о государственных закупках на территории региона, изменения в законодательстве и интересные дела за III квартал. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

С докладами выступят: Воронина Ксения - начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России, Марина Полищук - начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал № 1, 4-ый этаж.

29 сентября – 16.00-18.00

Состоится закрытие международного российско-норвежского экологического слета обучающихся и педагогических работников в рамках международного проекта «Phenology of the North Calotte» («Фенология Северного Калотта»). Это проект, предоставляющий возможность школьникам средних и старших классов заниматься вопросами биологического разнообразия непосредственно там, где они живут. Проект - результат норвежско-российского сотрудничества в области охраны окружающей среды, и предназначен, в первую очередь, для школ Баренцева региона. В настоящее время в нем активно участвуют школы губернии Финнмарк и Мурманской области, но проект продолжает развиваться.

В рамках проекта была сформирована программа наблюдений за рядом видов растений, птиц и насекомых. Проект заинтересовал и школьников, и учителей. Занимаясь фенологическими наблюдениями, участники получают опыт систематического сбора научных данных и понимание значимости этой работы. Проект представляет собой часть работы Экологического центра Сванховд по экологическому сотрудничеству школ в приграничной зоне Норвегии и России. Стержневую роль в работе над проектом сыграл Кандалакшский государственный заповедник, который также выступает в роли координатора проекта с российской стороны. Проект финансирован Норвежским министерством охраны окружающей среды.

С 25 по 29 сентября в рамках проекта проходит международный российско-норвежский экологический слёт обучающихся и педагогических работников, организатором которого стал ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» и ФГБУ «Кандалакшский государственный природный заповедник» при поддержке Министерств природных ресурсов, образования и науки Мурманской области, ПАО «Норникель», АО «Кольская ГМК», Информационного центра по Атомной энергии г. Мурманска, региональной общественной организации «Природа и молодёжь». В слёте принимают участие 23 обучающихся из образовательных организаций Мурманской области (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Терский район, г. Кандалакша, г.Мончегорск, г.Полярные Зори, Кольский район, пгт.Никель, п.Раякоски), а также 27 норвежских школьников (г.Альта, г.Киркенес, Вестре Якобсэлв). Слёт посвящен исследованию проблемы загрязнения Мирового океана твердыми пластиковыми отходами.

29 сентября в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится церемония торжественного закрытия слёта, на котором школьники представят результаты своих исследований. В мероприятии примут участие Тур Арне Бьорн, Пауль Эрик Аспхольм, представители «Norwegian institute of bioeconomy reserch», Норвежский институт исследований Биоэкономии, научный сотрудник Отдела лесного хозяйства и лесных ресурсов Департамента природных ресурсов и развития сельских районов, Ольга Акиндиновна Макарова, главный научный сотрудник заповедника «Пасвик», заслуженный эколог РФ.

г.Мурманск, ул. Героев Североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

11 октября – 16.00-18.00

Состоится встреча с мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элиной Гисмеевой, в рамках образовательного проекта «Молодые & Успешные».

«Молодые & Успешные» - это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

11 октября состоится встреча с молодой спортсменкой, которая, несмотря на свой молодой возраст уже стала мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Гисмеевой Элиной Алмазовной.

Элина расскажет о специфике своего профессионального пути, поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодой спортсменке.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.