Печенгский район

29 сентября – 14.30

Состоится церемония торжественного открытия после реконструкции автодороги Р-21 «Кола» на участке «Мурманск – Никель – Киркенес». Церемония с участием представителей федерального и регионального Минтранса будет проходить на территории Норвегии и России.

Печенгский район. 1574 км автодороги Р-21 «Кола», первый съезд с федеральной автодороги за контрольно-пропускным пунктом.

пгт.Умба

29 сентября - 10.00

Старт тренинг-курса «Начинающий предприниматель».

пгт.Умба, ул. Кирова, 15, каб. № 5.

г.Ковдор

29 сентября - 14.00

Встреча с представителями бизнес-сообщества Ковдорского района. Участники встречи получат информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства.

г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Зал заседаний администрации Ковдорского района.

г.Полярные Зори

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

г.Мончегорск

29 сентября - 15.00

Открытие студенческого досугового центра «МонПК».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 24. Мончегорский политехнический колледж.

пос.Зеленоборский

29 сентября – 10.00

Состоится прямая телефонная линия с начальником колонии-поселения № 20 (пос.Зеленоборский) полковником внутренней службы Тарасовым Дмитрием Викторовичем.

Задать вопрос и получить квалифицированный ответ жители Мурманска и области могут по телефону 8(81533) 64-101.

г.Мурманск

29 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 31/11.

29 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, пер.Якорный, 8.

29 сентября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения отоплением и законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Самойловой, 5 и ул.Аскольдовцев, 27.

29 сентября - 9.30

Пресс-конференция, посвященная осеннему призыву граждан на военную службу.

г.Мурманск, ул.Буркова, 4. Военный комиссариат Мурманской области.

29 сентября - 9.30

Пресс-конференция, посвященная осеннему призыву граждан на военную службу.

г.Мурманск, ул.Буркова, 4. Военный комиссариат Мурманской области.

29 сентября – 11.00

Состоится Второй открытый форум прокуратуры Мурманской области. Он будет посвящен вопросам защиты прав предпринимателей. В частности, будут обсуждены вопросы проведения органами государственного и муниципального контроля (надзора) проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Мурманской области, результаты работы Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области в указанной сфере, а также вопросы соблюдения прав предпринимателей на своевременную оплату заказчиками обязательств по государственным и муниципальным заказам и иным платежам.

Форум прокуратуры – это площадка для открытой дискуссии по актуальной социально-экономической повестке между представителями органов прокуратуры и экспертным сообществом. В форуме примут участие прокурор Мурманской области Василий Щербаков, уполномоченный по защите прав предпринимателей по Мурманской области Дмитрий Барышев, и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Татьяна Опря, министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова, председатель Совета Мурманского регионального отделения «Опора России» Радик Сафин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области Андрей Ильин, председатель Торгово-промышленной палаты Мурманской области Анатолий Глушков, представители иных общественных организаций, предпринимательских сообществ области, руководители ряда областных контрольно-надзорных ведомств, структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж большой зал № 1.

29 сентября - 14.00

Специалисты Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи проведут День открытых дверей для младших школьников.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, конференц-зал.

29 сентября - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят пригодность квартиры для проживания.

г.Мурманск,ул.Сафонова, 28.

29 сентября - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят пригодность квартиры для проживания и соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Комсомольская, 3 и ул.Нахимова, 15.

29 сентября – 14.00

Мурманское УФАС России под председательством руководителя Управления Светланы Чечениной проводит в Мурманске публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления. Публичные обсуждения посвящены практике применения антимонопольного законодательства, законодательства о государственных закупках на территории региона, изменения в законодательстве и интересные дела за III квартал. В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

С докладами выступят: Воронина Ксения - начальник отдела контроля торгов Мурманского УФАС России, Марина Полищук - начальник отдела контроля органов власти Мурманского УФАС России.

г.Мурманск, ул. Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», большой конференц-зал № 1, 4-й этаж.

29 сентября - 14.00

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» состоится Историческая гостиная, посвященная 40-летию похода атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс, с участием кадетских классов Мурманска.

В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска Михаил Белошеев; председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память», директор ООО «Первая юридическая компания» Акрамжан Саитбаев; представитель Мурманского телевизионного клуба, режиссер Андрей Сычев; учащиеся кадетских классов Мурманска.

г.Мурманск, Портовый пр., 25. Атомоход-музей «Ленин», Информационный центр по атомной энергии г.Мурманска.

29 сентября - 14.00

В ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» пройдёт «День юного специалиста». В рамках мероприятия региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» проведет экскурсию по Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи для учащихся 2 классов СОШ № 23.

В мероприятии примут участие: член регионального политического совета, депутат Мурманской областной думы, главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев; учащиеся и педагоги средней школы № 23; медперсонал ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

г.Мурманск, ул. Володарского, 18.

29 сентября - 14.00-17.00

На базе Региональной общественной приёмной запланировано проведение Всероссийского единого дня бесплатной юридической помощи, в рамках которого приёмы граждан в РОППП проведут представители военной прокуратуры, нотариусы, УФСС России по Мурманской области, юристы региональной общественной приёмной: Киргизов Юрий Владимирович, Военный прокурор ВП-77940, подполковник полиции; Винник Ольга Николаевна, нотариус; Кравченко Татьяна Викторовна, Начальник отдела организации исполнительно производства УФССП России по Мурманской области; Гапоненко Ольга Константиновна, И.о. начальника отдела организации розыска, реализации имущества, должников и розыска детей УФССП России по Мурманской области; Цицарева Нелли Валерьевна, юрист РОППП и Алферова Юлия Валерьевна, юрист РОППП.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная.

29 сентября - 15.00

Презентации проекта «Природа для каждого»: обустройство комплекса инфраструктурных сооружений на территории государственного природного заказника «Сейдъявврь». Проект реализован Мурманским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Основная цель проекта - создание условий для доступной туристической среды, в которой смогут принять активное участие туристы, независимо от их индивидуальных потребностей, возраста и ограничений физических возможностей.

В рамках проекта проведены несколько экспедиций на территорию государственного природного заказника «Сейдъявврь». По их результатам были разработаны рекомендации по благоустройству территории, с учетом использования данного маршрута для людей с ограничениями по здоровью.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89. Региональный исполком ОНФ, 3-й этаж.

29 сентября – 16.00-18.00

Состоится закрытие международного российско-норвежского экологического слета обучающихся и педагогических работников в рамках международного проекта «Phenology of the North Calotte» («Фенология Северного Калотта»). Это проект, предоставляющий возможность школьникам средних и старших классов заниматься вопросами биологического разнообразия непосредственно там, где они живут. Проект - результат норвежско-российского сотрудничества в области охраны окружающей среды, и предназначен, в первую очередь, для школ Баренцева региона. В настоящее время в нем активно участвуют школы губернии Финнмарк и Мурманской области, но проект продолжает развиваться.

В рамках проекта была сформирована программа наблюдений за рядом видов растений, птиц и насекомых. Проект заинтересовал и школьников, и учителей. Занимаясь фенологическими наблюдениями, участники получают опыт систематического сбора научных данных и понимание значимости этой работы. Проект представляет собой часть работы Экологического центра Сванховд по экологическому сотрудничеству школ в приграничной зоне Норвегии и России. Стержневую роль в работе над проектом сыграл Кандалакшский государственный заповедник, который также выступает в роли координатора проекта с российской стороны.

Проект финансирован Норвежским министерством охраны окружающей среды.

С 25 по 29 сентября в рамках проекта проходит международный российско-норвежский экологический слёт обучающихся и педагогических работников, организатором которого стал ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» совместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик» и ФГБУ «Кандалакшский государственный природный заповедник» при поддержке Министерств природных ресурсов, образования и науки Мурманской области, ПАО «Норникель», АО «Кольская ГМК», Информационного центра по Атомной энергии г. Мурманска, региональной общественной организации «Природа и молодёжь». В слёте принимают участие 23 обучающихся из образовательных организаций Мурманской области (ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Терский район, г. Кандалакша, г.Мончегорск, г.Полярные Зори, Кольский район, пгт.Никель, п.Раякоски), а также 27 норвежских школьников (г.Альта, г.Киркенес, Вестре Якобсэлв). Слёт посвящен исследованию проблемы загрязнения Мирового океана твердыми пластиковыми отходами.

29 сентября в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» состоится церемония торжественного закрытия слёта, на котором школьники представят результаты своих исследований. В мероприятии примут участие Тур Арне Бьорн, Пауль Эрик Аспхольм, представители «Norwegian institute of bioeconomy reserch», Норвежский институт исследований Биоэкономии, научный сотрудник Отдела лесного хозяйства и лесных ресурсов Департамента природных ресурсов и развития сельских районов, Ольга Акиндиновна Макарова, главный научный сотрудник заповедника «Пасвик», заслуженный эколог РФ.

г.Мурманск, ул. Героев Североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

29 сентября - 13 октября

Банк России проводит второй Всероссийский конкурс на лучшие методические разработки среди рабочих программ и методических материалов по курсу «Основы финансовой грамотности». В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на 2017-2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов по выбору учащихся, факультативных курсов (модулей) или планирующие включение данного курса в образовательный процесс и имеющие подтверждающие документы о включении. Цель конкурса – выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения.

Присланные работы будут оцениваться по трём номинациям: «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)»; «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»; «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. При этом каждый претендент может подать неограниченное число заявок на участие в различных номинациях. Победитель получит диплом, учебно-методические комплекты (УМК) «Основы финансовой грамотности» на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

11 октября – 16.00-18.00

Состоится встреча с мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элиной Гисмеевой, в рамках образовательного проекта «Молодые & Успешные».

«Молодые & Успешные» - это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

11 октября состоится встреча с молодой спортсменкой, которая, несмотря на свой молодой возраст уже стала мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Гисмеевой Элиной Алмазовной.

Элина расскажет о специфике своего профессионального пути, поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодой спортсменке.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.