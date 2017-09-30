г.Полярные Зори

7 октября – 14.00

Интеллектуальное состязание проводится по правилам игры «Что? Где? Когда?» (спортивная версия). Всем командам будут заданы 36 вопросов. Далее пройдет серия интеллектуальных боев по правилам «Брейн-ринга».

Для участия в играх команды-участницы должны до 5 октября предоставить в оргкомитет турнира заявки на участие по электронной почте info@kolatom.murmansk.ru Максимальное количество игроков в команде – 6 человек, минимальное – 3 человека.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

г.Мурманск

30 сентября - 13 октября

Банк России проводит второй Всероссийский конкурс на лучшие методические разработки среди рабочих программ и методических материалов по курсу «Основы финансовой грамотности». В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на 2017-2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов по выбору учащихся, факультативных курсов (модулей) или планирующие включение данного курса в образовательный процесс и имеющие подтверждающие документы о включении. Цель конкурса – выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения.

Присланные работы будут оцениваться по трём номинациям: «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)»; «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»; «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. При этом каждый претендент может подать неограниченное число заявок на участие в различных номинациях. Победитель получит диплом, учебно-методические комплекты (УМК) «Основы финансовой грамотности» на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

2 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Октябрьская, 36; просп.Героев-североморцев, 79; ул.Пищевиков, 9; ул.Октябрьская, 22.

2 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Воровского, 21; ул.Сафонова, 24/26.

2 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Володарского, 4.

2 октября - 13.00

В региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области в рамках реализации партийного проекта «Детские сады - детям» состоится «Всероссийский день приёма родителей» по вопросам дошкольного образования. Цель тематического приема - выявление общих и системных проблем дошкольного образования в Мурманской области для последующего партийного и депутатского реагирования. В рамках всероссийской акции будет организовано подключение в режиме видеосвязи трех Местных общественных приемных Партии (Кольского района, г. Мончегорска, г. Полярные Зори и ЗАТО п. Видяево).

В мероприятии примут участие: заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской областной думы Юрий Шадрин; региональный координатор партийного проекта «Детские сады – детям», заместитель начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат; председатель регионального общественного совета партийного проекта, заведующая МАДОУ г Мурманска № 97 Галина Галыгина.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

2 октября - 16.00

Начало обучения первого потока бизнес-школы в рамках федеральной программы «Ты-предприниматель» в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ.

11 октября – 16.00-18.00

Состоится встреча с мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элиной Гисмеевой, в рамках образовательного проекта «Молодые & Успешные».

«Молодые & Успешные» - это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

11 октября состоится встреча с молодой спортсменкой, которая, несмотря на свой молодой возраст уже стала мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Гисмеевой Элиной Алмазовной.

Элина расскажет о специфике своего профессионального пути, поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодой спортсменке.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.