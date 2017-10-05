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Мурманская область. Арктика05.10.17 07:50

Делу - время

г.Полярные Зори

7 октября – 14.00

Интеллектуальное состязание проводится по правилам игры «Что? Где? Когда?» (спортивная версия). Всем командам будут заданы 36 вопросов. Далее пройдет серия интеллектуальных боев по правилам «Брейн-ринга».

Для участия в играх команды-участницы должны до 5 октября предоставить в оргкомитет турнира заявки на участие по электронной почте info@kolatom.murmansk.ru  Максимальное количество игроков в команде – 6 человек, минимальное – 3 человека.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

Кольский район

7 октября - 12.00

Торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония захоронения будет проходить в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Кольский район, территория мемориального комплекса «Долина Славы».

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия  командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская  коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

5 октября - 9.00

Начало обучения по программе «Инструменты управления проектами в госсекторе». Обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти и подведомственных организаций продолжится 6 октября.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

5 октября - 10.30

Медиа-экскурсия для детей «В нашем городе морском». Ко Дню города Мурманска воспитанники реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям совершат виртуальную экскурсию в морской порт, пройдут по улицам и проспектам города, прослушают стихи мурманских поэтов.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская  областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

5 октября - 11.00

Образовательный семинар по вопросам применения механизмов федеральных законов о концессионных соглашениях и о государственно-частном партнерстве. Семинар проводят Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с ПАО «Сбербанк».

Основные лекторы семинара «Подготовка и реализация инфраструктурных проектов на основе концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве: нормативная база, лучшие практики, отраслевые особенности»: Александр Долгов – партнер, руководитель практики инфраструктуры, энергетики и государственно-частного партнерства международной юридической фирмы «Hogan Lovells» и Константин Макаревич – старший юрист практики инфраструктуры, энергетики и государственно-частного партнерства международной юридической фирмы «Hogan Lovells».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», зал «Азимут 3».

5 октября -  16.00

Начало обучения второго потока бизнес-школы в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ

5-12 октября

На базе центра «Лапландия» проходит установочная сессия для учащихся Мурманской областной очно-заочной школы дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита».  Проходит сессия в два этапа: для учащихся 10 классов - c 2 по 5 октября 2017 года; для учащихся 11 классов - с 9 по 12 октября.

На протяжении всей сессии учащиеся школы «А-Элита» будут принимать участие в лекциях, практических и семинарских занятиях, тренингах, будут решать олимпиадные задания повышенной сложности и участвовать в научно-познавательных мероприятиях. Программой обучения предусмотрена углубленная подготовка по 12 общеобразовательным предметам: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия и экология.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.

5- 13 октября

Банк России проводит второй Всероссийский конкурс на лучшие методические разработки среди рабочих программ и методических материалов по курсу «Основы финансовой грамотности». В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на 2017-2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов по выбору учащихся, факультативных курсов (модулей) или планирующие включение данного курса в образовательный процесс и имеющие подтверждающие документы о включении. Цель конкурса – выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения.

Присланные работы будут оцениваться по трём номинациям:  «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)»; «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»; «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. При этом каждый претендент может подать неограниченное число заявок на участие в различных номинациях. Победитель получит диплом, учебно-методические комплекты (УМК) «Основы финансовой грамотности» на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

11 октября – 16.00-18.00

Состоится встреча с мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элиной Гисмеевой, в рамках образовательного проекта «Молодые & Успешные».

«Молодые & Успешные» - это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

11 октября состоится встреча с молодой спортсменкой, которая, несмотря на свой молодой возраст уже стала мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Гисмеевой Элиной Алмазовной.

Элина расскажет о специфике своего профессионального пути, поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодой спортсменке.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.

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