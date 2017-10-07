г.Полярные Зори

7 октября – 14.00

Интеллектуальное состязание проводится по правилам игры «Что? Где? Когда?» (спортивная версия). Всем командам будут заданы 36 вопросов. Далее пройдет серия интеллектуальных боев по правилам «Брейн-ринга».

Для участия в играх команды-участницы должны до 5 октября предоставить в оргкомитет турнира заявки на участие по электронной почте info@kolatom.murmansk.ru Максимальное количество игроков в команде – 6 человек, минимальное – 3 человека.

г.Полярные Зори, Нивский пр., 11. Городской Дворец культуры.

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

г.Оленегорск

7 октября - 16.00

Первый конкурсный день финала открытого молодёжного фестиваля вокала «Взлётная полоса». Площадка X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса».

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

Кольский район

7 октября - 12.00

Торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония захоронения будет проходить в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Кольский район, территория мемориального комплекса «Долина Славы».

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

7-12 октября

На базе центра «Лапландия» проходит установочная сессия для учащихся Мурманской областной очно-заочной школы дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита». Проходит сессия в два этапа: для учащихся 10 классов - c 2 по 5 октября 2017 года; для учащихся 11 классов - с 9 по 12 октября.

На протяжении всей сессии учащиеся школы «А-Элита» будут принимать участие в лекциях, практических и семинарских занятиях, тренингах, будут решать олимпиадные задания повышенной сложности и участвовать в научно-познавательных мероприятиях. Программой обучения предусмотрена углубленная подготовка по 12 общеобразовательным предметам: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия и экология.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.

7-13 октября

Банк России проводит второй Всероссийский конкурс на лучшие методические разработки среди рабочих программ и методических материалов по курсу «Основы финансовой грамотности». В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на 2017-2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов по выбору учащихся, факультативных курсов (модулей) или планирующие включение данного курса в образовательный процесс и имеющие подтверждающие документы о включении. Цель конкурса – выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения.

Присланные работы будут оцениваться по трём номинациям: «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)»; «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»; «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. При этом каждый претендент может подать неограниченное число заявок на участие в различных номинациях. Победитель получит диплом, учебно-методические комплекты (УМК) «Основы финансовой грамотности» на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

11 октября – 16.00-18.00

Состоится встреча с мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Элиной Гисмеевой, в рамках образовательного проекта «Молодые & Успешные».

«Молодые & Успешные» - это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

11 октября состоится встреча с молодой спортсменкой, которая, несмотря на свой молодой возраст уже стала мастером спорта России по кикбоксингу, четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу, призером чемпионата мира по кикбоксингу 2015 года Гисмеевой Элиной Алмазовной.

Элина расскажет о специфике своего профессионального пути, поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодой спортсменке.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.

12 октября – 10.00-12.00

Состоится приём граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования тяжких и особо преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также нарушения уголовного законодательства несовершеннолетними. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя следственного управления Степанов Кондратий Федорович; уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Коган Борис Семенович; заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области Красовская Елена Геннадьевна.

Гражданам предлагают сообщать об известных фактах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, а также о фактах нарушения законодательства несовершеннолетними.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Запись на приём осуществляет руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна по телефонам: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

12 октября – 10.00-16.00

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области состоится День открытых дверей для предпринимателей. В этот день специалисты управления, территориальных отделов будут проводить консультирование предпринимателей по возникшим вопросам санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей.

В рамках Дня открытых дверей в центральном аппарате управления с 11.00 до 13.00 будут проходить публичные обсуждения правоприменительной практики по итогам III квартала 2017 года. Обзор содержит результаты проведённых контрольно-надзорных мероприятий с указанием основных типовых нарушениях обязательных требований, информацию о наложенных мерах административной ответственности к нарушителям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, руководство по соблюдению обязательных требований.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

14 октября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«В этот день наши гости смогут прослушать лекции об истории Банка России на Мурмане, о преимуществах национальной платежной карты «Мир», а также научиться отличать подлинные банкноты от фальшивых. Участники лекций посетят и наш музей», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора и посидеть за рулем инкассаторского автомобиля, а также принять участие в конкурсах и викторинах, сделать фото на память.

Записаться на лекцию можно в рабочие дни - с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-273 до 12 октября. В день мероприятия для прохода в здание обязательно будет нужен паспорт.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

13 октября – 13.00

Откроется Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Чемпионат будет проводиться с 13 октября 2017 года по 31 марта 2018 года в четыре этапа: первый этап – 13 октября; второй этап – 8 декабря ; третий этап – 2 марта 2018 года. Финальный этап – 23 марта 2018 года.

Открытие чемпионата состоится одновременно на двух площадках: в столице Кольского Заполярья в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» и в городе Апатиты в Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

В этом году чемпионат будет проводиться в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8-9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). По итогам регионального чемпионата две команды получат право представлять Мурманскую область на Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» в 2018 году. В чемпионате также примет участие победитель игры прошлого года команда Мурманского политехнического лицея «Северный рывок».

14 октября - 14.00

СМостоится открытие Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест». Впервые за Кубок фестиваля смогут побороться образовательные организации и организации дополнительного образования. В течение 2017 – 2018 учебного года в рамках фестиваля пройдут индивидуальные и командные интеллектуальные состязания: Региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата», участие в которых смогут принять обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.

Однако, пространство Фестиваля – это ещё и площадка, объединяющая семью и развивающая идею активного и полезного интеллектуального отдыха для людей разных возрастов. На Фестивале каждый найдет интересное занятие для себя!

14 октября учащиеся 5 – 7 классов смогут проявить эрудицию и выявить победителя «Своей игры», команды интеллектуалов постарше определят сильнейшего в игре «Брейн-ринг», а всех гостей ждут мини-турниры, настольные игры, интерактивные выставки и другие научно-познавательные мероприятия. Итоги конкурсных состязаний фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, чьи представители станут наиболее активными и успешными участниками Фестиваля «ЛаппиФест», будет признана Абсолютным победителем и получит высшую награду – Кубок Центра «Лапландия».