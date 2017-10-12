г.Полярные Зори

12 октября - 18.00

Вечер-презентация молодёжного творчества «Benchmarkcafe» Тема: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

г.Полярные Зори, городской Дворец культуры.

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

12 октября - 9.00

Торжественная церемония открытия Российско-норвежского регионального форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк. В работе форума примут участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк (Норвегия), которые в ходе пленарного и секционного заседаний рассмотрят актуальные вопросы сотрудничества и перспективы его развития. Работа форума продлится 11 и 12 октября.

Перед официальным открытием форума в холле отеля «Азимут» (II этаж) состоится подход к прессе председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергея Ершова и руководителя Главного комитета по культуре, общественному здравоохранению и транспорту губернии Финнмарк Гейра Уве Баккена.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

12 и 13 октября - 16.00

Обучение студентов второго потока бизнес-школы «Ты – предприниматель» г.Мурманск, ул. Егорова 16. МАГУ, ауд. 316.

12 октября

На базе центра «Лапландия» проходит установочная сессия для учащихся Мурманской областной очно-заочной школы дополнительного образования для одаренных детей «А-Элита». Проходит сессия в два этапа: для учащихся 10 классов - c 2 по 5 октября 2017 года; для учащихся 11 классов - с 9 по 12 октября.

На протяжении всей сессии учащиеся школы «А-Элита» будут принимать участие в лекциях, практических и семинарских занятиях, тренингах, будут решать олимпиадные задания повышенной сложности и участвовать в научно-познавательных мероприятиях. Программой обучения предусмотрена углубленная подготовка по 12 общеобразовательным предметам: английский язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика, химия и экология.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.

12 и -13 октября

Банк России проводит второй Всероссийский конкурс на лучшие методические разработки среди рабочих программ и методических материалов по курсу «Основы финансовой грамотности». В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на 2017-2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов по выбору учащихся, факультативных курсов (модулей) или планирующие включение данного курса в образовательный процесс и имеющие подтверждающие документы о включении. Цель конкурса – выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения.

Присланные работы будут оцениваться по трём номинациям: «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)»; «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»; «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. При этом каждый претендент может подать неограниченное число заявок на участие в различных номинациях. Победитель получит диплом, учебно-методические комплекты (УМК) «Основы финансовой грамотности» на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

12 октября – 10.00-12.00

Состоится приём граждан по вопросам выявления, предупреждения и расследования тяжких и особо преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также нарушения уголовного законодательства несовершеннолетними. В мероприятии принимают участие: заместитель руководителя следственного управления Степанов Кондратий Федорович; уполномоченный по правам ребёнка в Мурманской области Коган Борис Семенович; заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Мурманской области Красовская Елена Геннадьевна.

Гражданам предлагают сообщать об известных фактах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, а также о фактах нарушения законодательства несовершеннолетними.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 48. Запись на приём осуществляет руководитель отдела по приему граждан следственного управления Кузьминова Наталья Валерьевна по телефонам: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

12 октября – 10.00-16.00

В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области состоится День открытых дверей для предпринимателей. В этот день специалисты управления, территориальных отделов будут проводить консультирование предпринимателей по возникшим вопросам санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей.

В рамках Дня открытых дверей в центральном аппарате управления с 11.00 до 13.00 будут проходить публичные обсуждения правоприменительной практики по итогам III квартала 2017 года. Обзор содержит результаты проведённых контрольно-надзорных мероприятий с указанием основных типовых нарушениях обязательных требований, информацию о наложенных мерах административной ответственности к нарушителям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, руководство по соблюдению обязательных требований.

г.Мурманск, ул. Коммуны, 7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.

14 октября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«В этот день наши гости смогут прослушать лекции об истории Банка России на Мурмане, о преимуществах национальной платежной карты «Мир», а также научиться отличать подлинные банкноты от фальшивых. Участники лекций посетят и наш музей», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора и посидеть за рулем инкассаторского автомобиля, а также принять участие в конкурсах и викторинах, сделать фото на память.

Записаться на лекцию можно в рабочие дни - с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-273 до 12 октября. В день мероприятия для прохода в здание обязательно будет нужен паспорт.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

13 октября – 13.00

Откроется Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Чемпионат будет проводиться с 13 октября 2017 года по 31 марта 2018 года в четыре этапа: первый этап – 13 октября; второй этап – 8 декабря ; третий этап – 2 марта 2018 года. Финальный этап – 23 марта 2018 года.

Открытие чемпионата состоится одновременно на двух площадках: в столице Кольского Заполярья в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» и в городе Апатиты в Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

В этом году чемпионат будет проводиться в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8-9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). По итогам регионального чемпионата две команды получат право представлять Мурманскую область на Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» в 2018 году. В чемпионате также примет участие победитель игры прошлого года команда Мурманского политехнического лицея «Северный рывок».

14 октября - 14.00

СМостоится открытие Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест». Впервые за Кубок фестиваля смогут побороться образовательные организации и организации дополнительного образования. В течение 2017 – 2018 учебного года в рамках фестиваля пройдут индивидуальные и командные интеллектуальные состязания: Региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата», участие в которых смогут принять обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.

Однако, пространство Фестиваля – это ещё и площадка, объединяющая семью и развивающая идею активного и полезного интеллектуального отдыха для людей разных возрастов. На Фестивале каждый найдет интересное занятие для себя!

14 октября учащиеся 5 – 7 классов смогут проявить эрудицию и выявить победителя «Своей игры», команды интеллектуалов постарше определят сильнейшего в игре «Брейн-ринг», а всех гостей ждут мини-турниры, настольные игры, интерактивные выставки и другие научно-познавательные мероприятия. Итоги конкурсных состязаний фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, чьи представители станут наиболее активными и успешными участниками Фестиваля «ЛаппиФест», будет признана Абсолютным победителем и получит высшую награду – Кубок Центра «Лапландия».