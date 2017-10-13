г.Ковдор

13 октября - 10.00

Начало тренинг-курса «Начинающий предприниматель» в Ковдоре.

г.Ковдор, пл. Ленина, 1.

г.Полярные Зори

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

ЗАТО г.Североморск

13 октября - 14.00

Губернатор Марина Ковтун обратится с приветственным словом к участникам пленарного заседания X Феодоритовских чтений «Север и революция».

ЗАТО г.Североморск, ул. Саши Ковалева, 3. Духовно-просветительский центр Североморской епархии, II этаж.

г.Кола

13 октября - 18.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в церемонии торжественного вручения наград работникам агропромышленного комплекса региона.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

г.Мурманск

13 октября – 9.30

В Мурманске стартует ежегодный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане». Праздник проводится Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Министерством образования и науки Мурманской области. В 2017 году в рамках праздника пройдёт 9 конкурсов по 9 различным профессиям.

Первым мероприятием регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017» станет традиционный конкурс по морским профессиям и специальностям. Конкурс пройдет 13 октября на базе Центра по подготовке и переподготовке кадров ОАО «Мурманское морское пароходство». В соревновании примут участие студенты профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области.

В центре, оснащенном учебными тренажерами, конкурсанты выполнят ряд практических заданий по борьбе за живучесть. Специалисты центра воссоздадут различные аварийные ситуации на судне, максимально приближенные к реальности: прохождение дымового лабиринта, эвакуация пострадавших, заделка бортовых пробоин и т.д. Программа проведения: 9.30 – 10.00 – встреча и регистрация участников мероприятия; 10.00 – 10.30 – торжественное открытие конкурса, инструктаж по технике безопасности;

10.30 – 15.00 – выполнение конкурсных заданий по двум направлениям: «борьба за живучесть» и «борьба с пожаром»; 15.00 – 15.30 – подведение итогов конкурса. Церемония награждения.

г.Мурманск, просп. Портовый, 31а. Центр по подготовке и переподготовке кадров ОАО «ММП».

13 октября - 11.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание Межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области. Повестка заседания: 1. О присвоении инвестиционному проекту «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов» статуса приоритетного инвестиционного проекта Мурманской области с целью отнесения проекта к масштабным инвестиционным проектам (докладчики: Пивнев Владимир Анатольевич – генеральный директор АО «ПО «Комплекс»; Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 2. О рассмотрении предложения о реализации проекта «Реконструкция и техническое обслуживание объекта здравоохранения – Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина» на принципах государственно-частного партнерства (докладчики: Никитин Андрей Александрович – заместитель генерального директора ООО «ВМТ Север»; Будова Александра Павловна – главный врач ГОБУЗ «МОКБ им. П. А. Баяндина»; Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области). 3. О рассмотрении вопроса возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для размещения объекта социально-культурного значения, включающего в себя конно-спортивную школу и физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий адаптивно-верховой езды (докладчики: Большанина Анна Алексеевна – председатель правления МРОО «ФОО «Зеленый город»; Шилов Михаил Валерьевич – заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

13 октября - 13.00

I этап регионального чемпионата по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» Чемпионат проводится среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

13 октября - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул.Кирпичная, 8; ул.Октябрьская, 28.

13 октября - 16.00

Обучение студентов второго потока бизнес-школы «Ты – предприниматель» г.Мурманск, ул. Егорова 16. МАГУ, ауд. 316.

13 октября - 18.30

Семинар по оптимизации финансов и инвестированию в рамках акселератора малого бизнеса «Ты – предприниматель».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

13 октября

Банк России проводит второй Всероссийский конкурс на лучшие методические разработки среди рабочих программ и методических материалов по курсу «Основы финансовой грамотности». В конкурсе могут принять участие школы, включившие курс «Основы финансовой грамотности» в программу на 2017-2018 учебный год в рамках обязательных учебных предметов «Обществознание» или «Экономика», предметов по выбору учащихся, факультативных курсов (модулей) или планирующие включение данного курса в образовательный процесс и имеющие подтверждающие документы о включении. Цель конкурса – выявление и распространение наиболее эффективных педагогических практик, направленных на повышение финансовой грамотности школьников.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября 2017 года. Победители будут объявлены 19 октября на церемонии награждения.

Присланные работы будут оцениваться по трём номинациям: «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности основного общего образования (5–9 классы)»; «Лучшая рабочая программа учебного курса по финансовой грамотности среднего общего образования (10–11 классы)»; «Лучшие методические материалы по финансовой грамотности» (в форме презентации).

В каждой номинации определяется один победитель. При этом каждый претендент может подать неограниченное число заявок на участие в различных номинациях. Победитель получит диплом, учебно-методические комплекты (УМК) «Основы финансовой грамотности» на один класс, а также соответствующее количество лицензий на активацию электронных версий УМК. Участники конкурса, занявшие вторые и третьи места, получат лицензионную электронную версию УМК для одного класса. Всем участникам будут выданы сертификаты об участии в конкурсе.

Работы победителей в каждой из трех номинаций в начале ноября будут опубликованы на сайтах организаторов конкурса и Банка России.

14 октября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«В этот день наши гости смогут прослушать лекции об истории Банка России на Мурмане, о преимуществах национальной платежной карты «Мир», а также научиться отличать подлинные банкноты от фальшивых. Участники лекций посетят и наш музей», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора и посидеть за рулем инкассаторского автомобиля, а также принять участие в конкурсах и викторинах, сделать фото на память.

Записаться на лекцию можно в рабочие дни - с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-273 до 12 октября. В день мероприятия для прохода в здание обязательно будет нужен паспорт.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

13 октября – 13.00

Откроется Региональный чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Чемпионат будет проводиться с 13 октября 2017 года по 31 марта 2018 года в четыре этапа: первый этап – 13 октября; второй этап – 8 декабря ; третий этап – 2 марта 2018 года. Финальный этап – 23 марта 2018 года.

Открытие чемпионата состоится одновременно на двух площадках: в столице Кольского Заполярья в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» и в городе Апатиты в Доме детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

В этом году чемпионат будет проводиться в двух возрастных категориях: младшая (учащиеся 8-9 классов) и старшая (учащиеся 10 – 11 классов и студенты 1 – 2 курсов в возрасте до 18 лет образовательных организаций среднего профессионального образования). По итогам регионального чемпионата две команды получат право представлять Мурманскую область на Чемпионате России по «Что? Где? Когда?» в 2018 году. В чемпионате также примет участие победитель игры прошлого года команда Мурманского политехнического лицея «Северный рывок».

14 октября - 14.00

Состоится открытие Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест». Впервые за Кубок фестиваля смогут побороться образовательные организации и организации дополнительного образования. В течение 2017 – 2018 учебного года в рамках фестиваля пройдут индивидуальные и командные интеллектуальные состязания: Региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата», участие в которых смогут принять обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.

Однако, пространство Фестиваля – это ещё и площадка, объединяющая семью и развивающая идею активного и полезного интеллектуального отдыха для людей разных возрастов. На Фестивале каждый найдет интересное занятие для себя!

14 октября учащиеся 5 – 7 классов смогут проявить эрудицию и выявить победителя «Своей игры», команды интеллектуалов постарше определят сильнейшего в игре «Брейн-ринг», а всех гостей ждут мини-турниры, настольные игры, интерактивные выставки и другие научно-познавательные мероприятия. Итоги конкурсных состязаний фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, чьи представители станут наиболее активными и успешными участниками Фестиваля «ЛаппиФест», будет признана Абсолютным победителем и получит высшую награду – Кубок Центра «Лапландия».