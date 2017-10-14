п.Лесозаводский

16 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в п.Лесозаводский.

п.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

с.Териберка

16 октября - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Териберке.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Администрация.

16 октября - 13.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Териберке.

с.Териберка, ул. 1 Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

г.Полярные Зори

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

14 октября – 10.00-18.00

Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает мурманчан и жителей области на День открытых дверей. День открытых дверей Банка России – всероссийское мероприятие, проходящее во всех территориальных учреждениях банка. Его цель – повысить информированность россиян о роли Центрального банка Российской Федерации в обеспечении стабильности финансового сектора и экономики страны в целом.

«В этот день наши гости смогут прослушать лекции об истории Банка России на Мурмане, о преимуществах национальной платежной карты «Мир», а также научиться отличать подлинные банкноты от фальшивых. Участники лекций посетят и наш музей», - рассказал управляющий Отделением Мурманск Андрей Климов.

Кроме того, посетители смогут примерить экипировку инкассатора и посидеть за рулем инкассаторского автомобиля, а также принять участие в конкурсах и викторинах, сделать фото на память.

Записаться на лекцию можно в рабочие дни - с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-273 до 12 октября. В день мероприятия для прохода в здание обязательно будет нужен паспорт.

г.Мурманск, ул. Профсоюзов, 11. Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

16 октября - 10.00

День специалиста «Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками и профилактика детского травматизма». В Дне специалиста примут участие инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных организаций – слушатели курсов повышения квалификации Института развития образования. Участники мероприятия обменяются опытом работы по заданной теме, прослушают мини-лекцию специалиста Института развития образования Елены Татур, познакомятся с профессиональной литературой на выставке, подготовленной специалистами библиотеки, а также узнают об услугах областной детско-юношеской библиотеки и проводимых мероприятиях.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел педагогического общения.

16 октября - 14.00

День Кандалакшского заповедника в областной научной библиотеке. День Кандалакшского заповедника посвящен 85-летию образования заповедника и Году экологии в России. Откроет встречу Ольга Вейсблюм, специалист отдела экологического просвещения заповедника. В этот день посетителей ждет презентация фотовыставки «Пойманные мгновения», показ фильма телестудии «Леннаучфильм» «Озеро в море», мастер-класс, интеллектуальная игра и интерактивный кроссворд, посвященные миру заповедной природы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

14 октября - 14.00

Состоится открытие Фестиваля интеллектуальных игр на Кубок ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» «ЛаппиФест». Впервые за Кубок фестиваля смогут побороться образовательные организации и организации дополнительного образования. В течение 2017 – 2018 учебного года в рамках фестиваля пройдут индивидуальные и командные интеллектуальные состязания: Региональные турниры по интеллектуальным играм «Брейн-ринг», «Самый умный», «Знаток русского языка», «Своя игра», «Математическая регата», участие в которых смогут принять обучающиеся Мурманской области в возрасте до 18 лет.

Однако, пространство Фестиваля – это ещё и площадка, объединяющая семью и развивающая идею активного и полезного интеллектуального отдыха для людей разных возрастов. На Фестивале каждый найдет интересное занятие для себя!

14 октября учащиеся 5 – 7 классов смогут проявить эрудицию и выявить победителя «Своей игры», команды интеллектуалов постарше определят сильнейшего в игре «Брейн-ринг», а всех гостей ждут мини-турниры, настольные игры, интерактивные выставки и другие научно-познавательные мероприятия. Итоги конкурсных состязаний фестиваля будут подведены в апреле 2018 года. Образовательная организация, чьи представители станут наиболее активными и успешными участниками Фестиваля «ЛаппиФест», будет признана Абсолютным победителем и получит высшую награду – Кубок Центра «Лапландия».