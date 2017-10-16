«Юные инженеры Арктики» соберутся в столице ЗаполярьяСуммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
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Мурманская область. Арктика16.10.17 07:50

Делу - время

п.Лесозаводский

16 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения в п.Лесозаводский.

п.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

с.Териберка

16 октября - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Териберке.

с.Териберка, ул. Пионерская,  7. Администрация.

16 октября -  13.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в Териберке.

с.Териберка, ул. 1 Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

г.Полярные Зори

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия  командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская  коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

16 октября - 10.00

День специалиста «Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками и профилактика детского травматизма». В Дне специалиста примут участие инструкторы по физической культуре дошкольных образовательных организаций – слушатели курсов повышения квалификации Института развития образования. Участники мероприятия обменяются опытом работы по заданной теме, прослушают мини-лекцию специалиста Института развития образования Елены Татур, познакомятся с профессиональной литературой на выставке, подготовленной специалистами библиотеки, а также узнают об услугах областной детско-юношеской библиотеки и проводимых мероприятиях.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская  областная детско-юношеская библиотека, отдел педагогического общения.

16-18 октября - 12.00 и 14.30

Более 200 школьников со всей Мурманской области примут участие в фестивале «Юные инженеры Арктики» в столице Заполярья. Программа мероприятий:  16 октября - 14.30 - инженерно-конструкторский квест «Работай в Арктике!»; 17 октября -  12.00 - открытие первого в Мурманской области детского технопарка «Кванториум»; 17 октября  14.30 - региональный турнир по робототехнике; 18 октября в - 12.00- олимпиада по электронике и радиоконструированию.

16 октября - 14.00

День Кандалакшского заповедника в областной научной библиотеке. День Кандалакшского заповедника посвящен 85-летию образования заповедника и Году экологии в России. Откроет встречу Ольга Вейсблюм, специалист отдела экологического просвещения заповедника. В этот день посетителей ждет презентация фотовыставки «Пойманные мгновения», показ фильма телестудии «Леннаучфильм» «Озеро в море», мастер-класс, интеллектуальная игра и интерактивный кроссворд, посвященные миру заповедной природы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская  областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»

(г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Телефон+7 8152 43‑44-35, +7 8152 43‑49-69)

17 октября - 12.00

Состоится торжественное открытие Мурманского детского технопарка «Кванториум», созданного на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия». Центральным событием церемонии станет посвящение в кванторианцы детей, зачисленных в объединения Мурманского детского технопарка «Кванториум». Планируется, что с напутственными словами к юным кванторианцам обратится первый заместитель губернатора Мурманской области А. Тюкавин, руководители и представители предприятий-партнеров: Мурманского филиала ПАО «Ростелеком», АО «Кольская ГМК». На торжественное открытие приглашены руководители ведущих предприятий региона, с которыми планируется заключение соглашений о сотрудничестве.

Гостей детского технопарка ожидает презентация-экскурсия по лабораториям «Кванториума» с демонстрацией новейшего оборудования и возможностей для сотрудничества. Детские технопарки «Кванториум» создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением президента России от 27 мая 2015 года, а также в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», реализуемого Минобрнауки России.

Детский технопарк «Кванториум» - это уникальная среда для ускоренного развития ребнка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Отличительной особенностью является обучение детей проектной деятельности, ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), 4к-компетенциям (коммуникации, креативности, командному решению проектных задач, критическому мышлению) и решению реальных производственных задач под руководством опытных наставников, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса.

Образовательная деятельность в детском технопарке «Кванториум» осуществляется с 23 сентября 2017 года. Полностью сформирован педагогический и технический персонал. Все педагоги (13 человек) прошли обучение на базе ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» и обладают необходимыми допусками для работы по программам детского технопарка.

По согласованию с ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» назначен руководитель детского технопарка «Кванториум» в г.Мурманске (Сагайдачная Виктория Владимировна, кандидат педагогических наук).

К занятиям приступили 23 группы обучающихся (на 10 октября 286 детей от 10 до 17 лет) по 11 образовательным программам вводного уровня по 5 инновационным направлениям: «Биоквантум», «Робоквантум», «Геоквантум», «IT-квантум» и «Промышленный дизайн». Кроме того, 580 детей, обучающихся в иных детских объединениях технического и естественно-научного направлений Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», смогут использовать уникальное оборудование детского технопарка «Кванториум» для создания своих проектов.

 

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