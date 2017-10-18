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Мурманская область. Арктика18.10.17 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

18 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

18 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в п.Печенга.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

г.Полярные Зори

18 октября – 11.00

В актовом зале Детской школы искусств состоится рабочая встреча специалистов Кандалакшского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Мурманской области, муниципального земельного контроля администрации города Полярные Зори с населением по вопросам соблюдения земельного законодательства. В ходе визита для физических лиц будет организовано консультирование по вопросам государственного и муниципального земельного надзора, государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, порядку оформления прав на земельные участки.

г.Полярные Зори, ул. Пушкина, 18. Детская школа искусств, актовый зал.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия  командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская  коррекционная школа-интернат.

пгт.Верхнетуломский

18 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Верхнетуломский.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

пгт.Мурмаши

18 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

пгт.Мурмаши, ул.Комсомольская, 4.

г.Кола

18 октября -  9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кола, ул.Победы, 15.

г.Мурманск

18 октября -  9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Самойловой, 5 и ул.Тарана, 17.

18 октября - 12.00

Заседание круглого стола на тему «Пути улучшения платежной дисциплины управляющих компаний и способы снижения сверхнормативного потребления электроэнергии в многоквартирных домах г. Мурманска и Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», зал «Москва».

18 октября - 14.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Скальная, 30; ул.Карла Маркса, 9; ул.Книповича, 29; ул.Карла Маркса, 9.

 

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