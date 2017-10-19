п.Корзуново

19 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в п.Корзуново.

п.Корзуново, ул. Печенгская, 25.

п.Лиинахамари

19 октября - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району в п.Лиинахамари.

п.Лиинахамари, ул. Шабалина, 2.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

19 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске.Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул.Володарского, 3.

19 октября - 9.15

Начало семинара для руководителей и специалистов государственных, муниципальных, общественных, ведомственных и корпоративных музеев Мурманской области. В семинаре с докладами выступят специалисты музеев Санкт-Петербурга, Мурманска и области. Основными темами обсуждения станут вопросы музейной педагогики и экспедиционной деятельности музеев.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

19 октября - 10.00

Торжественная церемония открытия регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

19 октября - 11.00

Региональный конкурс «Лучший многофункциональный центр Мурманской области». Конкурс проводится в трёх номинациях: лучший МФЦ, лучший универсальный специалист МФЦ, лучший проект МФЦ. Всего в конкурсе участвуют более 50 специалистов. Для участия в конкурсе заявки подали представители 13 многофункциональных центров – учреждения городов Апатиты, ЗАТО Александровск, ЗАТО г.Североморск, Оленегорска, Ловозерского, Кандалакшского и Кольского районов и др. Победители в региональном конкурсе будут представлять Мурманскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший МФЦ России», который проводится Министерством экономического развития РФ.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

19 октября - 12.00

Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. В митинге участвуют ветераны, молодежь, представители Правительства Мурманской области, областной думы, администрации Мурманска, командования Северного флота, общественных организаций.

г.Мурманск, мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

19 октября - 18.00

Публичные чтения Российского исторического общества «Церковь в годы революции и Гражданской войны: центр и регион». Очередную лекцию прочтет кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Бардилева. В своей лекции «Церковь в годы революции и Гражданской войны: центр и регион» историк рассмотрит проблемы становления нового типа государственно-церковных отношений в условиях революции и Гражданской войны на территории России и на примере Кольского Севера. Также будут освещены первые антирелигиозные мероприятия новой советской власти в отношении концессий России, прежде всего Русской православной церкви.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.