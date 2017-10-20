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Мурманская область. Арктика20.10.17 07:50

Делу - время

г.Кировск

20 октября - 10.00

Научно-практическая конференция «После Октябрьской революции. События и судьбы в истории Кольского Севера I половины XX века».

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

г.Апатиты

26 октября – 11.00-12.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг АО «Корпорация «МСП» «Инновационно-производственная поддержка». В рамках тренинга участникам будет представлена возможность познакомиться с инновационно-производственной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Российской Федерации, также инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Мурманской области.

Спикером выступит Александра Воложинова – специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированный тренер образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596782/

пгт.Ревда

20 октября - 17.00

Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Ловозерской центральной районной больницы. В мероприятии примет участие заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.

пгт.Ревда, ул. Металлургов, 5, Культурно-спортивный центр.

п.Зверосовхоз

20 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Зверосовхоз.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

20 октября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Кильдинстрой.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия  командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская  коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

20 октября - 10.00

День специалиста «Дефектология: современные практики работы». В Дне специалиста примут участие учителя начальных классов – слушатели курсов Института развития образования. Участники мероприятия обменяются опытом работы по заданной теме, познакомятся с профессиональной литературой на выставке, подготовленной специалистами библиотеки, прослушают лекцию специалиста Института развития образования Натальи Дубровиной, которая также проведет консультацию по методике работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, отдел педагогического общения.

20 октября - 12.00

Круглый стол на тему «Реализация инфраструктурных проектов Мурманской области на основе концессионных соглашений и соглашений ГЧП». Мероприятие проводит Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с ПАО «Сбербанк».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», зал «Санкт-Петербург».

20 октября - 15.00

Торжественная церемония закрытия регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 2017 проходит в Мурманской области 19-20 октября.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

25-27 октября – 16.4-19.30

В Мурманске откроются ежегодные IV Дни инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течении трёх дней. Традиционно, деловая программа IV Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций.

25 октября - тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать».  В рамках тренинга будут раскрыты следующие вопросы: инновации и цифровые валюты; обзор рынка криптовалют; блокчейн; биткоин; бизнес на рынке криптовалют.

Спикером выступит Вера Пронькина – сооснователь проекта «Блокчейн образование России», управляющий партнер компании ООО «Смарт АП», спикер «Сколково».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 13.30-16.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов».

Спикер: Иван Горшунов, эксперт Google, спикер «Открытых инноваций» в г. Москве, один из основателей RuTech, эксперт RusBase (информационный портал для технологий и бизнеса).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 18.00-20.00

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Вебинар «Инновации в IT»: обзор успешных практик и решений ITсервисов в мире с участием действующих предпринимателей, запустивших IT-стартапы и посетивших Russian tech day в рамках London tech week. Спикером выступит Алина Безуглова – основатель компании RuTech Venture.

Семинар пройдёт по ссылке: https://pruffme.com/landing/u59487/tmp1507724306

27 октября – 16.30-19.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Мастер-класс «Digital инструменты маркетинга и аналитики бизнеса, чат-боты, мессенджеры как инструменты развития бизнеса».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596789/

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