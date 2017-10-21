г.Полярные Зори

21 октября - 12.00

Проект «Курчатовские чтения».

г.Полярные Зори, городской Дворец культуры, фойе II этажа.

г.Кировск

23 октября - 12.00, 15.00, 16.00 и 19.00

Семинары «Организация творческих событий». Семинары проходят в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержи и развития молодежного творчества «Трасса» Ведущие: Александр Макаров и Антон Занин – представители творческого объединения «51 чемодан позитива».

г.Кировск, ул. Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

24 октября

В администрации г. Кировска состоится встреча главы города, руководства Апатитской ТЭЦ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций с представителями советов домов, где ООО «Кировский Жилсервис» проведена корректировка платы за отопление. Кировчанам будут даны разъяснения о причинах перерасчета и основных факторах, влияющих на размер начислений. Предварительно вопросы можно направить на электронный адрес common@atec.kola.tgc1.ru.

Апатитская ТЭЦ выступает биллинговым центром ООО «Кировский Жилсервис». По поручению данной управляющей компании в связи со сменой исполнителя коммунальных услуг на другие УК и ТСЖ в 15 домах города Кировска был проведён перерасчёт.

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Администрация муниципального образования.

г.Апатиты

26 октября – 11.00-12.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг АО «Корпорация «МСП» «Инновационно-производственная поддержка». В рамках тренинга участникам будет представлена возможность познакомиться с инновационно-производственной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Российской Федерации, также инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Мурманской области.

Спикером выступит Александра Воложинова – специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированный тренер образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596782/

г.Заозёрск

23 октября - 17.00

Муниципальный чемпионат среди обучающихся общеобразовательных организаций «Что? Где? Когда?».

г.Заозёрск, Центр дополнительного образования детей.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

пгт.Мурмаши

23 октября - 11.30

Осмотр спецтехники для решения задач, связанных с зимним содержанием аэродрома и обслуживанием воздушных судов, приобретенной ПАО «Аэропорт Мурманск». В мероприятии примут участие министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов.

пгт.Мурмаши. Аэропорт Мурманск.

ЗАТО г.Североморск

21 октября - 14.00

Торжественное открытие в Североморске сквера «Народный», обустроенного по программе поддержки местных инициатив Программа поддержки местных инициатив реализуется Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области с 2017 года. Всего в Мурманской области в программе участвует 21 муниципальное образование, общая сумма проектов достигает 38 млн рублей. Объём областного софинансирования проектов составил почти 25 млн рублей.

Для реализации проекта в Североморске из областного бюджета выделено 1,5 млн рублей. Софинансирование проекта со стороны муниципального образования составило 584 тысячи 491,38 рубля. Это деньги муниципального образования – 83 тысячи 657,58 рубля, населения – 222 тысячи 623,68 рубля и спонсоров – 278 тысяч 210,12 рубля.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская. Сквер «Народный».

г.Мурманск

21 октября - 12.00

Начало состязаний XVII открытого турнира по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области. В XVII турнире примут участие команды знатоков из Апатитов, Кандалакши, Кировска, Мурманска, Полярных Зорь, ЗАТО Североморск и Александровск, Кольского района, а также из Москвы. Ведущим и главным судьёй будет выступать Борис Левин, игрок телеклуба «Что? Где? Когда?», сертифицированный редактор, сертифицированный арбитр, обладатель призов «Малая Хрустальная сова» (1997), «Хрустальная сова» (2012) и «Бриллиантовая сова» (2014).

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

21 октября - 15.00

Лекция из цикла «Край, в котором я живу». Очередная встреча лектория посвящена болезням растений в лесу, в городе и на даче и методам помощи зеленым насаждениям. Об этом расскажет кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией наземных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН Людмила Исаева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

23 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 79; ул.Маклакова, 26.

23 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным, горячим водоснабжением и отоплением.

г.Мурманск, просп.Кирова, 28.

23 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул.Воровского, 21, ул.Зои Космодемьянской, 34.

25 октября – 11.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведет брифинг, посвященный вопросам распространения недостоверной и недобросовестной рекламы. Темы брифинга: рекламные листовки, поступающие в почтовые ящики граждан, и оформленные по типу официальных бланков, телефонные звонки с предложением услуг, замаскированных под муниципальные программы.

В брифинге примет участие главный специалист–эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России Светлана Валерьевна Мороз.

г.Мурманск, ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

25-27 октября – 16.40-19.30

В Мурманске откроются ежегодные IV Дни инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течении трёх дней. Традиционно, деловая программа IV Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций.

25 октября - тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать». В рамках тренинга будут раскрыты следующие вопросы: инновации и цифровые валюты; обзор рынка криптовалют; блокчейн; биткоин; бизнес на рынке криптовалют.

Спикером выступит Вера Пронькина – сооснователь проекта «Блокчейн образование России», управляющий партнер компании ООО «Смарт АП», спикер «Сколково».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 13.30-16.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов».

Спикер: Иван Горшунов, эксперт Google, спикер «Открытых инноваций» в г. Москве, один из основателей RuTech, эксперт RusBase (информационный портал для технологий и бизнеса).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 18.00-20.00

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Вебинар «Инновации в IT»: обзор успешных практик и решений ITсервисов в мире с участием действующих предпринимателей, запустивших IT-стартапы и посетивших Russian tech day в рамках London tech week. Спикером выступит Алина Безуглова – основатель компании RuTech Venture.

Семинар пройдёт по ссылке: https://pruffme.com/landing/u59487/tmp1507724306

27 октября – 16.30-19.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Мастер-класс «Digital инструменты маркетинга и аналитики бизнеса, чат-боты, мессенджеры как инструменты развития бизнеса».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596789/