г.Кировск

24 октября

В администрации г. Кировска состоится встреча главы города, руководства Апатитской ТЭЦ, управляющих и ресурсоснабжающих организаций с представителями советов домов, где ООО «Кировский Жилсервис» проведена корректировка платы за отопление. Кировчанам будут даны разъяснения о причинах перерасчета и основных факторах, влияющих на размер начислений. Предварительно вопросы можно направить на электронный адрес common@atec.kola.tgc1.ru.

Апатитская ТЭЦ выступает биллинговым центром ООО «Кировский Жилсервис». По поручению данной управляющей компании в связи со сменой исполнителя коммунальных услуг на другие УК и ТСЖ в 15 домах города Кировска был проведён перерасчёт.

г.Кировск, просп.Ленина, 16. Администрация муниципального образования.

г.Апатиты

26 октября – 11.00-12.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг АО «Корпорация «МСП» «Инновационно-производственная поддержка». В рамках тренинга участникам будет представлена возможность познакомиться с инновационно-производственной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Российской Федерации, также инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Мурманской области.

Спикером выступит Александра Воложинова – специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированный тренер образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596782/

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

24 октября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Привокзальная, 14, ул.Чумбарова-Лучинского, 11; Кольский просп., 174/2; ул.Октябрьская, 28; ул.Халатина, 12.

24 октября - 14.30

Заседание программно-целевого совета Мурманской области. Планируется представление руководителями рабочих групп программно-целевого совета Мурманской области отчётов о проведенной за июнь-октябрь 2017 года работе и рассмотрение вопроса об основных параметрах областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с учётом изменения объёмов финансового обеспечения государственных программ Мурманской области.

Программно-целевой совет Мурманской области – постояннодействующий коллегиальный совещательный орган, образованный в целях совершенствования процесса разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

24 октября - 16.00

Заседание Общественного совета при Министерстве социального развития Мурманской области II созыв. Повестка заседания: 1. Результаты независимой оценки качества деятельности организаций социального обслуживания, проведенной в 2017 году. Рейтинг организаций социального обслуживания. 2. Предложения Общественного совета по повышению качества деятельности организаций социального обслуживания по результатам проведенной независимой оценки качества в 2017 году. 3. Промежуточная информация о реализации в 2017 году государственными областными учреждениями социальной защиты Сводного плана мероприятий по улучшению качества деятельности организаций социального обслуживания по итогам независимой оценки качества, проведенной в 2016 году.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а, каб. 406.

25 октября – 11.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведет брифинг, посвященный вопросам распространения недостоверной и недобросовестной рекламы. Темы брифинга: рекламные листовки, поступающие в почтовые ящики граждан, и оформленные по типу официальных бланков, телефонные звонки с предложением услуг, замаскированных под муниципальные программы.

В брифинге примет участие главный специалист–эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России Светлана Валерьевна Мороз.

г.Мурманск, ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

25-27 октября – 16.40-19.30

В Мурманске откроются ежегодные IV Дни инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течении трёх дней. Традиционно, деловая программа IV Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций.

25 октября - тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать». В рамках тренинга будут раскрыты следующие вопросы: инновации и цифровые валюты; обзор рынка криптовалют; блокчейн; биткоин; бизнес на рынке криптовалют.

Спикером выступит Вера Пронькина – сооснователь проекта «Блокчейн образование России», управляющий партнер компании ООО «Смарт АП», спикер «Сколково».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 13.30-16.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов».

Спикер: Иван Горшунов, эксперт Google, спикер «Открытых инноваций» в г. Москве, один из основателей RuTech, эксперт RusBase (информационный портал для технологий и бизнеса).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 18.00-20.00

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Вебинар «Инновации в IT»: обзор успешных практик и решений ITсервисов в мире с участием действующих предпринимателей, запустивших IT-стартапы и посетивших Russian tech day в рамках London tech week. Спикером выступит Алина Безуглова – основатель компании RuTech Venture.

Семинар пройдёт по ссылке: https://pruffme.com/landing/u59487/tmp1507724306

27 октября – 16.30-19.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Мастер-класс «Digital инструменты маркетинга и аналитики бизнеса, чат-боты, мессенджеры как инструменты развития бизнеса».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596789/