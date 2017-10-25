г.Ковдор

25 октября - 12.00

Предварительная защита бизнес-проектов от слушателей тренинг-курса «Начинающий предприниматель».

г.Ковдор, пл. Ленина, 1. Администрация муниципалитета.

г.Апатиты

26 октября – 11.00-12.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг АО «Корпорация «МСП» «Инновационно-производственная поддержка». В рамках тренинга участникам будет представлена возможность познакомиться с инновационно-производственной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Российской Федерации, также инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Мурманской области.

Спикером выступит Александра Воложинова – специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированный тренер образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596782/

сп.Тулома

25 октября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Тулома.

сп.Тулома, ул. Мира, 18.

п.Ура-Губа

25 октября - 11.20

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в. п.Ура-Губа.

п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

с.Белокаменка

25 октября - 13.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Белокаменка.

с.Белокаменка, здание Дома Культуры.

г.Снежногорск

25 октября - 14.00

Информационная встреча с населением Снежногорска по вопросам предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

г.Снежногорск, ул. Флотская, 8.

п.Кильдинстрой

25 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят законность перепланировки.

п.Кильдинстрой, Набережная, 16.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

25 октября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул.Жуковского, 16.

25 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил использования помещения по назначению.

г.Мурманск, ул.Фрунзе 17.

25 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят нормативный уровень обеспечения горячим и холодным водоснабжением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Николаева, 1/9; ул.Подгорная, 54; ул.Старостина, 3.

25 октября - 10.00

Областной семинар «Планирование работы библиотек Мурманской области на 2018 год: основные направления, задачи и перспективы». В семинаре примут участие руководители, заместители руководителей и специалисты, ответственные за планирование деятельности государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. На семинаре будут обозначены приоритетные направления деятельности общедоступных библиотек региона в 2018 году. Участники семинара обсудят план мероприятий «дорожная карта» по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы, а также участие учреждений в автоматизированной информационной системе «Статистика» Минкультуры России. Особое внимание будет уделено планируемым мероприятиям к 80-летию Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

25 октября – 11.00

Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области проведёт брифинг, посвященный вопросам распространения недостоверной и недобросовестной рекламы. Темы брифинга: рекламные листовки, поступающие в почтовые ящики граждан, и оформленные по типу официальных бланков, телефонные звонки с предложением услуг, замаскированных под муниципальные программы.

В брифинге примет участие главный специалист–эксперт отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС России Светлана Валерьевна Мороз.

г.Мурманск, ул. Книповича, 9а. УФАС России по Мурманской области.

25 октября - 12.00-15.00

В отделении ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому округу Управление Росреестра по Мурманской области и Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской области проводят День открытых дверей. Граждан проинформируют и проконсультируют по актуальным вопросам в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учёта.

г.Мурманск, ул. Хлобыстова, 26. Отделение ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому округу г.Мурманска.

25 октября - 13.40

IV Дни инноваций Мурманской области: подписание соглашения о взаимодействии между МАГУ и Фондом развития Интернет-инициатив. Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) – это фонд, созданный в целях оказания финансовой и экспертной поддержки проектов в интернете на всех стадиях развития, поиска и отбора стартапов и их последующее доведение до высокой степени зрелости.

В рамках Дней инноваций Мурманской области будет подписано соглашение о взаимодействии Мурманского арктического государственного университета и Фонда развития интернет-инициатив. Кроме того, представитель фонда – Маргарита Зобнина в ходе пленарного заседания представит программы развития и поддержки предпринимательства от ФРИИ, а также выступит с докладом по теме «Изменение ситуации на рынке труда под влиянием цифровых технологий и перспективные направления развития» в рамках конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России», которая состоится 27 октября.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ, I этаж, кабинет ректора.

25 октября - 14.30

Торжественное открытие IV Дней инноваций Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15, МАГУ.

25 октября - 15.00

Публичное обсуждение правоприменительной практики Государственной инспекции труда в Мурманской области за III квартал 2017 года.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Бизнес-инкубатор.

25 октября - 16.00

IV Дни инноваций Мурманской области: тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ.

25 октября - 16.00

В Мурманском государственном гуманитарном университете стартует очередной этап совместной акции Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» и регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Мурманской области «Сосед мудрого возраста» в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение». В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев; председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» по Мурманской области Ольга Аленина.

«Сосед мудрого возраста» - социально значимый проект, направленный на обучение людей пенсионного возраста основам компьютерной грамотности. В качестве преподавателей выступают студенты 1-4 курсов Социально-гуманитарного института Мурманского арктического государственного университета. Волонтеры по специально разработанным индивидуальным программам обучат своих подопечных современным информационным технологиям: умению работать с текстовыми редакторами на компьютере, а также в сети интернет - общаться по скайпу и в социальных сетях со своими друзьями и родственниками, пользоваться электронной почтой и единым порталом доступа к государственным услугам.

«Сосед мудрого возраста» пользуется большой популярностью у пенсионеров, количество желающих освоить компьютер ежегодно растет. Общее количество пенсионеров, прошедших обучение за четыре года в рамках социального проекта - свыше 200 человек. Обучение компьютерной грамотности в компьютерных классах МАГУ организовано в два этапа: осенью и весной.

г.Мурманск, просп. Ленина, 57. Мурманский арктический государственный университет, 1-й этаж.

25-27 октября – 16.40-19.30

В Мурманске откроются ежегодные IV Дни инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течении трёх дней. Традиционно, деловая программа IV Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций.

25 октября - тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать». В рамках тренинга будут раскрыты следующие вопросы: инновации и цифровые валюты; обзор рынка криптовалют; блокчейн; биткоин; бизнес на рынке криптовалют.

Спикером выступит Вера Пронькина – сооснователь проекта «Блокчейн образование России», управляющий партнер компании ООО «Смарт АП», спикер «Сколково».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 13.30-16.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов».

Спикер: Иван Горшунов, эксперт Google, спикер «Открытых инноваций» в г. Москве, один из основателей RuTech, эксперт RusBase (информационный портал для технологий и бизнеса).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 18.00-20.00

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Вебинар «Инновации в IT»: обзор успешных практик и решений ITсервисов в мире с участием действующих предпринимателей, запустивших IT-стартапы и посетивших Russian tech day в рамках London tech week. Спикером выступит Алина Безуглова – основатель компании RuTech Venture.

Семинар пройдёт по ссылке: https://pruffme.com/landing/u59487/tmp1507724306

27 октября – 16.30-19.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Мастер-класс «Digital инструменты маркетинга и аналитики бизнеса, чат-боты, мессенджеры как инструменты развития бизнеса».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596789/