г.Апатиты

26 октября – 11.00-12.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг АО «Корпорация «МСП» «Инновационно-производственная поддержка». В рамках тренинга участникам будет представлена возможность познакомиться с инновационно-производственной инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Российской Федерации, также инфраструктурой поддержки субъектов МСП в Мурманской области.

Спикером выступит Александра Воложинова – специалист отдела образовательных программ Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, сертифицированный тренер образовательных программ АО «Корпорация «МСП».

г.Апатиты, ул. Ленина, 27. ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596782/

г.Полярный

26 октября - 16.00

Торжественное открытие в Полярном дворовой территории, благоустроенной в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

г.Полярный, ул.Старикова, 3 и 5.

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

26 октября – 9.40

Пройдёт очередной конкурс профессионального мастерства в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017». Очередным мероприятием регионального праздника профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017», который Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проводит при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области, станет конкурс по профессии «Продавец, контролер-кассир». В соревновании примут участие студенты образовательных организаций среднего профессионального образования Мурманской области.

В этом году конкурс пройдет в новом формате. Участникам предстоит пройти ряд практических испытаний: «собеседование», разрешение спорных ситуаций из реальной практики торговой сети, работа на кассовом аппарате и др.

Программа проведения: 9.00 – 10.00 - встреча и регистрация участников мероприятия, инструктаж по организации и проведению конкурса, жеребьевка; 10.00 – 1230 – выполнение участниками практических конкурсных заданий; 11.00 – 12.00 – выполнение участниками теоретического конкурсного задания; 12.30 – 13.00 – подведение итогов конкурса; 13.00 – 13.20 – церемония награждения.

г.Мурманск, просп. Кирова, 51а. База супермаркета торговой сети «Евророс».

26 октября - 11.00

Заседание координационного совета по делам ветеранов при Губернаторе Мурманской области. Повестка заседания: 1. О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 2. О пенсионном обеспечении (в том числе о льготном пенсионном обеспечении ветеранов боевых действий) (докладчики: Чернышова Галина Александровна – управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области, Соловей Владимир Трофимович - военный комиссар Мурманской области). 3. Об опыте работы органов местного самоуправления, направленной на повышение качества жизни ветеранов и пенсионеров (в том числе о доступности транспортного обеспечения для ветеранов, проживающих в отдаленных населенных пунктах) (докладчик Мазитов Ильяс Аюпович – заместитель главы администрации ЗАТО Александровск). 4. Разное (о предложениях в план работы координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мурманской области на 2018 год).

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

26 октября - 12.00

В Мурманском арктическом государственном университете в рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» и региональной акции «Стоп, грипп!» состоится вакцинация студентов вуза. В ходе мероприятия Региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», представители Министерства здравоохранения Мурманской области, медицинских учреждений напомнят студентам о профилактике инфицирования, в которой самая важная роль отводится личной гигиене.

Напомним, акция «Стоп, грипп!» стартовала 24 октября в Мурманском строительном техникуме и проходит в различных учебных заведениях Мурманской области.

В мероприятии примут участие: председатель Общественного совета по партийному проекту «Здоровое будущее» генеральный директор ОАО «Фармация Мурманска», депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев; представители Министерства здравоохранения Мурманской области, медицинских учреждений региона; студенты и педагоги Мурманского арктического государственного университета.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова,15. МАГУ, 4-й этаж, актовый зал.

26 октября – 13.30-16.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов».

Спикер: Иван Горшунов, эксперт Google, спикер «Открытых инноваций» в г. Москве, один из основателей RuTech, эксперт RusBase (информационный портал для технологий и бизнеса).

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 и 27 октября – 16.40-19.30

В Мурманске откроются ежегодные IV Дни инноваций Мурманской области, которые продолжат свою работу в течении трёх дней. Традиционно, деловая программа IV Дней инноваций Мурманской области будет наполнена образовательными мероприятиями, в том числе семинарами, тренингами, мастер-классами и вебинарами от ведущих региональных и федеральных экспертов в области инноваций.

25 октября - тренинг «Блокчейн и криптовалюты: история и перспективы рынка. Как на этом заработать». В рамках тренинга будут раскрыты следующие вопросы: инновации и цифровые валюты; обзор рынка криптовалют; блокчейн; биткоин; бизнес на рынке криптовалют.

Спикером выступит Вера Пронькина – сооснователь проекта «Блокчейн образование России», управляющий партнер компании ООО «Смарт АП», спикер «Сколково».

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ). Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596785/

26 октября – 18.00-20.00

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Вебинар «Инновации в IT»: обзор успешных практик и решений ITсервисов в мире с участием действующих предпринимателей, запустивших IT-стартапы и посетивших Russian tech day в рамках London tech week. Спикером выступит Алина Безуглова – основатель компании RuTech Venture.

Семинар пройдёт по ссылке: https://pruffme.com/landing/u59487/tmp1507724306

27 октября - 12.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 2. О проекте закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мурманск (докладчик Сысоев Андрей Иванович – глава администрации муниципального образования город Мурманск). 4. Отчёт о результатах деятельности Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (докладчик Наумова Светлана Ивановна – председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 5. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 2017 году и задачах на 2017/2018 учебный год (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

27 октября – 16.30-19.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Мастер-класс «Digital инструменты маркетинга и аналитики бизнеса, чат-боты, мессенджеры как инструменты развития бизнеса».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596789/