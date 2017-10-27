п.Ура-Губа

27 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Ура-Губа.

п.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

п.Высокий

27 октября - 10.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в п.Высокий.

п.Высокий, ул. Сыромятникова, 13.

г.Североморск

27 октября - 15.00

Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Центральной районной больницы ЗАТО г. Североморск. В торжественном мероприятии примут участие заместитель губернатора Инна Погребняк и заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова.

г.Североморск, ул. Падорина, 2.ДК «Строитель».

с.Минькино

27 октября - 10.00

На базе Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Цель слёта – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет. В рамках слёта предусмотрены конкурсные мероприятия «Мы – не нарушаем!» и диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого». Участникам предстоит продемонстрировать знания ПДД в викторине «Знатоки правил дорожного движения» и в велоэстафете на школьной автоплощадке. В программу слёта включены показательные выступления агитбригад по ПДД с участием победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». По итогам мероприятия командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.

с.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

27 октября - 9.30

Специалисты центра медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи совместно со специалистами Мурманской городской поликлиники № 2 проведут массовое мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с инсультом. Основная цель – повышение уровня информированности населения Мурманска о первых признаках развития инсульта и способах его профилактики. Мурманчане смогут пройти скрининговые исследования: измерение артериального давления, веса, роста, расчет индекса массы тела; индивидуальное тестирование по оценке риска развития инсульта, а также получить консультацию по ведению здорового образа жизни, профилактике инсульта и его осложнений.

г.Мурманск, просп. Кольский, 149а. Мурманская городская поликлиника № 2.

27 октября - 10.00

Круглый стол на тему «Своеобразие событий на Мурмане 1917-1920 гг. Взгляд из XXI века (к 100-летию Великой российской революции)».

г.Мурманск, ул. Кварла Либкнехта, 35. Государственный архив, читальный зал.

27 октября - 12.00

Дни инноваций Мурманской области: тренинг «Как решать проблемы и задачи бизнеса при помощи мобильных технологий. Лучшие примеры со всего рынка, обзор трендов».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Бизнес-инкубатор.

27 октября - 12.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области).

2. О проекте закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (докладчик Дягилева Елена Васильевна – министр финансов Мурманской области). 3. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мурманск (докладчик Сысоев Андрей Иванович – глава администрации муниципального образования город Мурманск). 4. Отчёт о результатах деятельности Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области (докладчик Наумова Светлана Ивановна – председатель Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области). 5. Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Мурманской области в 2017 году и задачах на 2017/2018 учебный год (докладчик Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

27 октября – 13.00-14.00

Пройдёт лекция «Небесная механика без единой формулы». На базе областного центра дополнительного образования «Лапландия», в рамках фестиваля «Юные Инженеры Арктики» Открытие сезона 2017/2018 учебного года» и проекта ИЦАЭ «Энергия науки» пройдет лекция популяризатора космонавтики Филиппа Терехова (г.Уфа) «Небесная механика без единой формулы». Посетить эту интереснейшую лекцию может каждый желающий.

Физика орбитальных полетов — штука не интуитивная. Иногда надо затормозить, чтобы догнать, или тратить топливо, разгоняясь, чтобы зависнуть. То, как летают спутники или пилотируемые корабли, не всегда понятно, а чтобы попробовать самому стать виртуальным пилотом, нужно решиться преодолеть довольно высокий порог вхождения. Лекция попытается решить две задачи: просто и понятно объяснить, как летают космические аппараты, и облегчить процесс превращения в виртуального космического пилота.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.

27 октября - 13.30

Дни инноваций Мурманской области: «Биржа вакансий».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

27 октября - 14.30

Дни инноваций Мурманской области: конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест – стратегия роста для России».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

27 октября - 15.00

Заместитель губернатора Роман Дурягин проведёт очередное заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На заседании будут рассмотрены вопросы продления действия Соглашения о минимальной заработной плате в Мурманской области на 2015-2017 гг. и установления нового размера минимальной заработной платы на 2018 год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, малый зал.

27 октября – 16.30-19.30

В Мурманской области проходят ежегодные региональные IV Дни инноваций. Мастер-класс «Digital инструменты маркетинга и аналитики бизнеса, чат-боты, мессенджеры как инструменты развития бизнеса».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Azimut». Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/596789/

3 ноября – 12.00-17.00

Состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Число участников – 150 человек, представитель образовательных организаций Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

3 ноября 2017 года на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в котором примут участие представители: ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школ, реализующих деятельность РДШ, образовательных организаций, родительской общественности, общественных некоммерческих организаций и объединений.

В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности РДШ в Мурманской области: подведение итогов и анализ работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (МРО РДШ) в 2016-2017 учебном году; определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017-2018 учебный год; расширения сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ; рассмотрение вопросов, связанных с формированием региональной модели РДШ Мурманской области.

Программа мероприятий форума включает в себя: внеочередной съезд МРО РДШ; круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»; интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»; дискуссионная площадка «Семья РДШ».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».