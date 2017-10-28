г.Кандалакша

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проверят выполнение капитального ремонта.

г.Кандалакша, ул.Батюты, 18/31.

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кандалакша, ул.Кировская, 31.

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Кандалакша, 3 линия, 10а.

г.Ковдор

29 октября - 12.00

Открытие площадки для подготовки и сдачи комплекса ГТО в Ковдоре. Строительство площадки велось в рамках государственной программы по развитию физкультуры и спорта. Её стоимость 750 тысяч рублей.

г.Ковдор, ул. Чехова, 8. Школа № 2.

г.Кировск

29 октября - 12.00

Открытие площадки для подготовки и сдачи комплекса ГТО в Кировске. Строительство площадки велось в рамках государственной программы по развитию физкультуры и спорта. Её стоимость 750 тысяч рублей.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Городской парк.

п.Мурмаши

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

п.Мурмаши, ул. Тягунова, 5;

п.Кильдинстрой

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

п.Кильдинстрой, Кидьдинское шоссе, 3.

г.Мурманск

29 октября - 12.00

Заседание клуба «Знакомьтесь – юристы». Мероприятие будет посвящено Дню памяти жертв политических репрессий. Ключевые вопросы этой сложной проблемы осветят в своих выступлениях специалисты Мурманского арктического государственного университета. Сотрудники библиотеки представят вниманию педагогов и учащихся обзор книжной выставки по теме встречи. Мурманские старшеклассники выступят с литературной композицией.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, актовый зал.

29 октября - 12.00, 15.00, 16,00 и 19.00

Семинар «Организация творческих событий». Семинары проходят в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержи и развития молодежного творчества «Трасса» Ведущие: Александр Макаров и Антон Занин – представители творческого объединения «51 чемодан позитива».

г.Мурманск, просп. Кольский, 93. Центральная городская библиотека.

29 октября - 17.00

Торжественная церемония подведения итогов регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива». Торжественную церемонию подведения итогов регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» при поддержке комитета гражданских инициатив, возглавляемого Алексеем Кудриным проведет руководитель проекта режиссёр, заслуженный деятель искусств России, член комитета гражданских инициатив Юлий Гусман.

Основная задача конкурса – поиск и поддержка гражданских лидеров, новых лиц современного российского общества. Тех, кто исключительно по собственной инициативе пытаются что-то изменить на своей улице, в своем районе или городе. За пять лет существования конкурса в нем приняли участие более 2500 социальных проектов и инициатив граждан из 75 субъектов Российской Федерации в 12 номинациях, в том числе 59 проектов от Мурманской области.

Завершит торжественную церемонию награждения победителей регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива» праздничный концерт.

г.Мурманск, ул.Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 47; ул.Книповича, 49/3; просп.Ленина, 90.

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и уровня обеспечения энергоснабжением.

г.Мурманск, ул. Тарана, 21.

30 октября - 12.00

Церемония открытия межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

30 октября - 16.00

Открытый урок для кванторианцев «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет». Урок проводят совместно сотрудники отдела «К» Управления МВД России по Мурманской области и Центра информационных технологий.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

1 ноября – 12.00

Состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В период с 31 октября по 3 ноября центром «Лапландия» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Мурманской области на турбазе «Ирвас» будет проведена открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области.

3 ноября состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся образовательных организаций Мурманской области сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

К участию в соревнованиях допускаются команды – участники Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» образовательных организаций Мурманской области. Программа соревнований будет включать в себя следующие этапы: спортивное ориентирование (включая ночное), первая помощь, работа с манекенами, маршрут выживания, поисково-спасательные работы в природной среде техногенного характера, - знатоки правил дорожного движения, краеведческая викторина, короткая полоса препятствий, комбинированное силовое упражнение.

Конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс газет, конкурс обедов, работа со спасательным оборудованием, организация быта команды, комбинированная пожарная эстафета.

г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».

3 ноября – 12.00-17.00

Состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Число участников – 150 человек, представитель образовательных организаций Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

3 ноября 2017 года на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в котором примут участие представители: ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школ, реализующих деятельность РДШ, образовательных организаций, родительской общественности, общественных некоммерческих организаций и объединений.

В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности РДШ в Мурманской области: подведение итогов и анализ работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (МРО РДШ) в 2016-2017 учебном году; определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017-2018 учебный год; расширения сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ; рассмотрение вопросов, связанных с формированием региональной модели РДШ Мурманской области.

Программа мероприятий форума включает в себя: внеочередной съезд МРО РДШ; круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»; интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»; дискуссионная площадка «Семья РДШ».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».