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Мурманская область. Арктика30.10.17 07:50

Делу - время

г.Кандалакша

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проверят выполнение капитального ремонта.

г.Кандалакша, ул.Батюты, 18/31.

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кандалакша, ул.Кировская, 31.

30 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Кандалакше. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Кандалакша, 3 линия, 10а.

п.Мурмаши

30 октября -  9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

п.Мурмаши, ул. Тягунова, 5;

п.Кильдинстрой

30 октября -  9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

п.Кильдинстрой, Кидьдинское шоссе, 3.

г.Мурманск

30 октября -  9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 47; ул.Книповича, 49/3; просп.Ленина, 90.

30 октября -  9.00

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома и уровня обеспечения энергоснабжением.

г.Мурманск, ул. Тарана, 21.

30 октября -  12.00

Церемония открытия межрегионального конкурса профессионального мастерства «Мастер года – 2017».

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

30 октября - 16.00

Открытый урок для кванторианцев «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет». Урок проводят совместно сотрудники отдела «К» Управления МВД России по Мурманской области и Центра информационных технологий.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр «Лапландия».

1 ноября – 12.00

Состоится открытая областная товарищеская встреча команд –  участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В период с 31 октября по 3 ноября центром «Лапландия» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Мурманской области на турбазе «Ирвас» будет проведена открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области.

3 ноября состоится открытая областная товарищеская встреча команд –  участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся образовательных организаций Мурманской области сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

К участию в соревнованиях допускаются команды – участники Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» образовательных организаций Мурманской области. Программа соревнований будет включать в себя следующие этапы: спортивное ориентирование (включая ночное),  первая помощь, работа с манекенами, маршрут выживания, поисково-спасательные работы в природной среде техногенного характера, - знатоки правил дорожного движения, краеведческая викторина, короткая полоса препятствий,  комбинированное силовое упражнение.

Конкурсная программа:  конкурс представления команд,  конкурс газет, конкурс обедов,  работа со спасательным оборудованием,  организация быта команды, комбинированная пожарная эстафета.

г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».

3 ноября – 12.00-17.00

Состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Число участников – 150 человек, представитель образовательных организаций Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

3 ноября 2017 года на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в котором примут участие представители: ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школ, реализующих деятельность РДШ, образовательных организаций, родительской общественности, общественных некоммерческих организаций и объединений.

В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности РДШ в Мурманской области:  подведение итогов и анализ работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (МРО РДШ) в 2016-2017 учебном году;  определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017-2018 учебный год;  расширения сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ; рассмотрение вопросов, связанных с формированием региональной модели РДШ Мурманской области.

Программа мероприятий форума включает в себя: внеочередной съезд МРО РДШ; круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»;  интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»;  дискуссионная площадка «Семья РДШ».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

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