Делу - время
с.Ловозеро
31 октября - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт.Верхнетуломский
31 октября - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Верхнетуломском. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
пгт.Верхнетуломский, ул.Падунская, 7а.
г.Мурманск
31 октября - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение законности перепланировки.
г.Мурманск, ул.Беринга, 6,
31 октября - 9.00
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим и холодным водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул.Привокзальная, 20; ул.Достоевского, 21; ул.Карла Либкнехта, 34/7; ул.Маклакова, 51; ул.Папанина, 14.
31 октября - 17.00
В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится заседание регионального координационного совета сторонников партии. Мероприятие проведет председатель Регионального координационного совета сторонников Юлия Величко.
На заседании будут обсуждаться вопросы: 1. Об избрании заместителя председателя регионального координационного совета сторонников Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». 2. Об итогах реализации федерального проекта сторонников «Моя сторона» в Мурманской области в 2017 году.3. Об итогах избирательной кампании цикла «Осень 2017». 4. О проведении акции «Дорога к школе» в рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги». 5. Об участии сторонников в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня народного единства.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.
1 ноября – 12.00
Состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».
В период с 31 октября по 3 ноября центром «Лапландия» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Мурманской области на турбазе «Ирвас» будет проведена открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области.
3 ноября состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся образовательных организаций Мурманской области сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.
К участию в соревнованиях допускаются команды – участники Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» образовательных организаций Мурманской области. Программа соревнований будет включать в себя следующие этапы: спортивное ориентирование (включая ночное), первая помощь, работа с манекенами, маршрут выживания, поисково-спасательные работы в природной среде техногенного характера, - знатоки правил дорожного движения, краеведческая викторина, короткая полоса препятствий, комбинированное силовое упражнение.
Конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс газет, конкурс обедов, работа со спасательным оборудованием, организация быта команды, комбинированная пожарная эстафета.
г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».
3 ноября – 12.00-17.00
Состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Число участников – 150 человек, представитель образовательных организаций Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»
3 ноября 2017 года на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в котором примут участие представители: ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школ, реализующих деятельность РДШ, образовательных организаций, родительской общественности, общественных некоммерческих организаций и объединений.
В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности РДШ в Мурманской области: подведение итогов и анализ работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (МРО РДШ) в 2016-2017 учебном году; определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017-2018 учебный год; расширения сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ; рассмотрение вопросов, связанных с формированием региональной модели РДШ Мурманской области.
Программа мероприятий форума включает в себя: внеочередной съезд МРО РДШ; круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»; интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»; дискуссионная площадка «Семья РДШ».
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».