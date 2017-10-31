с.Ловозеро

31 октября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Верхнетуломский

31 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Верхнетуломском. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

пгт.Верхнетуломский, ул.Падунская, 7а.

г.Мурманск

31 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение законности перепланировки.

г.Мурманск, ул.Беринга, 6,

31 октября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим и холодным водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Привокзальная, 20; ул.Достоевского, 21; ул.Карла Либкнехта, 34/7; ул.Маклакова, 51; ул.Папанина, 14.

31 октября - 17.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится заседание регионального координационного совета сторонников партии. Мероприятие проведет председатель Регионального координационного совета сторонников Юлия Величко.

На заседании будут обсуждаться вопросы: 1. Об избрании заместителя председателя регионального координационного совета сторонников Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия». 2. Об итогах реализации федерального проекта сторонников «Моя сторона» в Мурманской области в 2017 году.3. Об итогах избирательной кампании цикла «Осень 2017». 4. О проведении акции «Дорога к школе» в рамках реализации федерального партийного проекта «Безопасные дороги». 5. Об участии сторонников в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня народного единства.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

1 ноября – 12.00

Состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В период с 31 октября по 3 ноября центром «Лапландия» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Мурманской области на турбазе «Ирвас» будет проведена открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области.

3 ноября состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся образовательных организаций Мурманской области сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

К участию в соревнованиях допускаются команды – участники Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» образовательных организаций Мурманской области. Программа соревнований будет включать в себя следующие этапы: спортивное ориентирование (включая ночное), первая помощь, работа с манекенами, маршрут выживания, поисково-спасательные работы в природной среде техногенного характера, - знатоки правил дорожного движения, краеведческая викторина, короткая полоса препятствий, комбинированное силовое упражнение.

Конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс газет, конкурс обедов, работа со спасательным оборудованием, организация быта команды, комбинированная пожарная эстафета.

г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».

3 ноября – 12.00-17.00

Состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Число участников – 150 человек, представитель образовательных организаций Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

3 ноября 2017 года на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в котором примут участие представители: ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школ, реализующих деятельность РДШ, образовательных организаций, родительской общественности, общественных некоммерческих организаций и объединений.

В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности РДШ в Мурманской области: подведение итогов и анализ работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (МРО РДШ) в 2016-2017 учебном году; определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017-2018 учебный год; расширения сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ; рассмотрение вопросов, связанных с формированием региональной модели РДШ Мурманской области.

Программа мероприятий форума включает в себя: внеочередной съезд МРО РДШ; круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»; интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»; дискуссионная площадка «Семья РДШ».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».