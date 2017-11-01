с.Ловозеро

1 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения в с.Ловозеро.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

1 ноября - 11.00

Открытие в селе Ловозеро территориально обособленного подразделения МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Автоматизированная информационная система «МФЦ Мурманской области» позволит предоставлять жителям Ловозера и Ловозерского района весь пакет госуслуг: гражданство и регистрация, образование, имущественные отношения, пенсионное обеспечение – всего 235 услуг. Уже сейчас в пилотном режиме предоставляются услуги МВД, налоговой службы, Росреестра и других структур.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Кировск

3 ноября – 10.00

Большой этнографический диктант состоится в Кировске. Регистрация участников начнется здесь же с 9 часов 15 минут, никаких персональных данных указывать не надо – участнику выдается бланк с порядковым номером. Более подробную информацию можно узнать на сайте МБУК «ЦБС» http://bibliokirovsk.ru/.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Полярный

1 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов и директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения в г.Полярный.

г.Полярный, ул. Сивко, 1.

пгт.Молочный

1 ноября - 9.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району в п.Молочный.

пгт.Молочный, ул. Торговая, 1а.

г.Мурманск

1 ноября – 12.00

Состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району» и ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В период с 31 октября по 3 ноября центром «Лапландия» совместно с региональным отделением Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» при поддержке Федерального государственного казенного учреждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Мурманской области на турбазе «Ирвас» будет проведена открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области.

3 ноября состоится открытая областная товарищеская встреча команд – участников Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» Мурманской области. Соревнования проводятся в целях формирования у обучающихся образовательных организаций Мурманской области сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения.

К участию в соревнованиях допускаются команды – участники Всероссийского общественного детско-юношеского движения «Школа безопасности» образовательных организаций Мурманской области. Программа соревнований будет включать в себя следующие этапы: спортивное ориентирование (включая ночное), первая помощь, работа с манекенами, маршрут выживания, поисково-спасательные работы в природной среде техногенного характера, - знатоки правил дорожного движения, краеведческая викторина, короткая полоса препятствий, комбинированное силовое упражнение.

Конкурсная программа: конкурс представления команд, конкурс газет, конкурс обедов, работа со спасательным оборудованием, организация быта команды, комбинированная пожарная эстафета.

г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».

3 ноября – 12.00-17.00

Состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Число участников – 150 человек, представитель образовательных организаций Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

3 ноября 2017 года на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в котором примут участие представители: ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школ, реализующих деятельность РДШ, образовательных организаций, родительской общественности, общественных некоммерческих организаций и объединений.

В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности РДШ в Мурманской области: подведение итогов и анализ работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (МРО РДШ) в 2016-2017 учебном году; определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017-2018 учебный год; расширения сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ; рассмотрение вопросов, связанных с формированием региональной модели РДШ Мурманской области.

Программа мероприятий форума включает в себя: внеочередной съезд МРО РДШ; круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»; интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»; дискуссионная площадка «Семья РДШ».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

3 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

10 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.