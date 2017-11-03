пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Кировск

3 ноября – 10.00

Большой этнографический диктант состоится в Кировске. Регистрация участников начнется здесь же с 9 часов 15 минут, никаких персональных данных указывать не надо – участнику выдается бланк с порядковым номером. Более подробную информацию можно узнать на сайте МБУК «ЦБС» http://bibliokirovsk.ru/.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Апатиты

3 ноября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 22.

5 ноября - 15.00

В актовом зале апатитской гимназии № 1 открывается Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей и первая профильная смена физико-математического направления. В церемонии примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, Кольского научного центра РАН, администрации муниципального образования.

Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей создан в статусе обособленного подразделения центра дополнительного образования «Лапландия» в составе Регионального координационного центра по работе с одаренными детьми.

Региональный центр будет реализовывать программы дополнительного образования для детей с повышенными образовательными потребностями во взаимодействии с Мурманским арктическим государственным университетом, Кольским научным центром РАН, иными организациями науки региона в формате профильных и проектных смен.

С руководителями Мурманского арктического государственного университета (филиалы в Апатитах и Кировске) и Кольского научного центра РАН согласовано участие сотрудников и использование учебных, научных и производственных лабораторий и объектов в реализации образовательных программ Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей. Определена база для размещения детей на период проведения профильных и проектных смен – это апатитская средняя общеобразовательная школа № 7. Площадками для поведения занятий (лекций, лабораторных занятий, практикумов) определены аудитории филиала МАГУ в Апатитах и гимназии № 1.

г.Апатиты, ул.Ленина, 11. Гимназия № 1.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

3 ноября - 10.00

Состоится заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Отчёт о результатах деятельности Государственной жилищной инспекции Мурманской области (докладчик Кузнецова Алёна Александровна – начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области). 2. Подведение итогов ремонтной дорожной кампании 2017 года (докладчик Соснин Дмитрий Алексеевич – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области). 3. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства (докладчик Алексеев Андрей Владимирович – заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области). 4. О ходе реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области в 2017 году (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 5. О включении в государственные и муниципальные программы мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел (перечень поручений президента Российской Федерации от 7.05.2017 № Пр-912, пункт 7) (докладчик Ершов Сергей Борисович – председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области). 6. О выполнении в установленный срок обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1.01.2012, и устранении выявленных недостатков предоставленных жилых помещений (перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.05.2017 № Пр-1001ГС, пункт 3) (докладчик Кан Леонид Вильгельмович – министр строительства и территориального развития Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

3 ноября – 10.00

Мурманская область второй раз примет участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант». Одной из площадок акции станет Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

Участники диктанта - читатели библиотеки, в том числе незрячие и слабовидящие пользователи. Они проверят свой уровень этнографической грамотности, знания о народах, проживающих в России. Тотально слепым читателям с текстом заданий помогут разобраться волонтёры – студенты Мурманского педагогического колледжа. Диктант пройдет в форме теста и будет включать в себя 30 заданий, которые будут состоять из двух частей: федеральных и региональных вопросов. До начала испытания сотрудники библиотеки проведут краеведческую викторину, которая станет разминкой участников перед серьёзной работой.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 15. МАГУ, IV этаж, актовый зал.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

3 ноября – 12.00-17.00

Состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Число участников – 150 человек, представитель образовательных организаций Мурманской области. Организатор мероприятия – Министерство образования и науки Мурманской области, отдел гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», Мурманское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»

3 ноября 2017 года на базе центра дополнительного образования «Лапландия» состоится областной форум «Стратегия развития Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», в котором примут участие представители: ФГБУ «РОСДЕТЦЕНТР», исполнительных органов государственной власти Мурманской области, муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, школ, реализующих деятельность РДШ, образовательных организаций, родительской общественности, общественных некоммерческих организаций и объединений.

В рамках форума запланировано обсуждение стратегических вопросов, связанных с перспективами развития деятельности РДШ в Мурманской области: подведение итогов и анализ работы Мурманского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (МРО РДШ) в 2016-2017 учебном году; определение и обсуждение перспективных направлений, целей и задач деятельности МРО РДШ на 2017-2018 учебный год; расширения сети образовательных организаций, реализующих деятельность МРО РДШ; рассмотрение вопросов, связанных с формированием региональной модели РДШ Мурманской области.

Программа мероприятий форума включает в себя: внеочередной съезд МРО РДШ; круглый стол для педагогических работников «Приоритеты развития РДШ в Мурманской области»; интерактивные площадки для школьного ученического актива и родительской общественности «Портрет школы РДШ»; дискуссионная площадка «Семья РДШ».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

3 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

10 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.