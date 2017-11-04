пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

с.Ловозеро

7 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул.Пионерская, 6.

г.Апатиты

5 ноября - 15.00

В актовом зале апатитской гимназии № 1 открывается Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей и первая профильная смена физико-математического направления. В церемонии примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, Кольского научного центра РАН, администрации муниципального образования.

Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей создан в статусе обособленного подразделения центра дополнительного образования «Лапландия» в составе Регионального координационного центра по работе с одаренными детьми.

Региональный центр будет реализовывать программы дополнительного образования для детей с повышенными образовательными потребностями во взаимодействии с Мурманским арктическим государственным университетом, Кольским научным центром РАН, иными организациями науки региона в формате профильных и проектных смен.

С руководителями Мурманского арктического государственного университета (филиалы в Апатитах и Кировске) и Кольского научного центра РАН согласовано участие сотрудников и использование учебных, научных и производственных лабораторий и объектов в реализации образовательных программ Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей. Определена база для размещения детей на период проведения профильных и проектных смен – это апатитская средняя общеобразовательная школа № 7. Площадками для поведения занятий (лекций, лабораторных занятий, практикумов) определены аудитории филиала МАГУ в Апатитах и гимназии № 1.

г.Апатиты, ул.Ленина, 11. Гимназия № 1.

г.Мончегорск

8 ноября

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Мончегорск. В программе: посещение объектов образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры.

г.Мончегорск.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

6 ноября - 14.00 и 16.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска». Учебные интерактивные программы познакомят с природой Кольского полуострова и вековой историей столицы Кольского Заполярья – города-героя Мурманска. После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

7 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, просп.Кирова, 20а; ул.Книповича, 37 и ул. Шабалина, 61.

7 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 5 и ул.Книповича, 55.

7 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома и использование жилого помещения по назначению.

г.Мурманск, ул.Старостина, 37.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

3 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.

10 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.