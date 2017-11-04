Делу - время
пгт.Печенга
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.
Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.
с.Ловозеро
7 ноября - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул.Пионерская, 6.
г.Апатиты
5 ноября - 15.00
В актовом зале апатитской гимназии № 1 открывается Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей и первая профильная смена физико-математического направления. В церемонии примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Мурманского арктического государственного университета, Кольского научного центра РАН, администрации муниципального образования.
Региональный образовательный центр поддержки одаренных детей создан в статусе обособленного подразделения центра дополнительного образования «Лапландия» в составе Регионального координационного центра по работе с одаренными детьми.
Региональный центр будет реализовывать программы дополнительного образования для детей с повышенными образовательными потребностями во взаимодействии с Мурманским арктическим государственным университетом, Кольским научным центром РАН, иными организациями науки региона в формате профильных и проектных смен.
С руководителями Мурманского арктического государственного университета (филиалы в Апатитах и Кировске) и Кольского научного центра РАН согласовано участие сотрудников и использование учебных, научных и производственных лабораторий и объектов в реализации образовательных программ Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей. Определена база для размещения детей на период проведения профильных и проектных смен – это апатитская средняя общеобразовательная школа № 7. Площадками для поведения занятий (лекций, лабораторных занятий, практикумов) определены аудитории филиала МАГУ в Апатитах и гимназии № 1.
г.Апатиты, ул.Ленина, 11. Гимназия № 1.
г.Мончегорск
8 ноября
Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Мончегорск. В программе: посещение объектов образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры.
г.Мончегорск.
г.Гаджиево
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.
г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.
ЗАТО г.Североморск
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.
ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.
ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.
г.Мурманск
6 ноября - 14.00 и 16.00
Демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области» и «История Мурманска». Учебные интерактивные программы познакомят с природой Кольского полуострова и вековой историей столицы Кольского Заполярья – города-героя Мурманска. После просмотра программы посетители смогут проверить свои знания с помощью специального интерактивного приложения.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.
7 ноября - 8.15
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.
г.Мурманск, просп.Кирова, 20а; ул.Книповича, 37 и ул. Шабалина, 61.
7 ноября - 8.15
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 5 и ул.Книповича, 55.
7 ноября - 8.15
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома и использование жилого помещения по назначению.
г.Мурманск, ул.Старостина, 37.
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.
г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.
г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.
Ноябрь
Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:
3 ноября - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» Коваленко Дмитрий Александрович.
10 ноября - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.
17 ноября - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.
24 ноября - 15.00-17.00
Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.
г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.