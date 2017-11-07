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Мурманская область. Арктика07.11.17 07:50

Делу - время

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в  Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район,  пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

с.Ловозеро

7 ноября -  9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул.Пионерская, 6.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Мончегорск

8 ноября

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Мончегорск. В программе: посещение объектов образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры.

г.Мончегорск.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе  по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел  по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск,  ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

7 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением.

г.Мурманск, просп.Кирова, 20а; ул.Книповича, 37 и ул. Шабалина, 61.

7 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Полярные Зори, 5 и ул.Книповича, 55.

7 ноября - 8.15

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверку соблюдения нормативного уровня обеспечения холодным и горячим водоснабжением, правил содержания общего имущества многоквартирного дома и использование жилого помещения по назначению.

г.Мурманск, ул.Старостина, 37.

7 ноября – 10.30

На базе Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота в рамках  регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017» пройдут сразу конкурсы профессионального мастерства по профессиям: повар, кондитер и официант. Организатор мероприятия - Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул.Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота.

8 ноября - 16.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея  состоится торжественное подписание договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса.

Инициатором сотрудничества выступило Управление культуры и международных связей администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Совместная деятельность музеев позволит обеспечить доступ североморцев к культурным ценностям и информационным ресурсам Мурманского областного художественного музея, а также Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Североморского музейно-выставочного комплекса после подписания договора входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области  в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

10 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

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