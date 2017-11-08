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Мурманская область. Арктика08.11.17 07:50

Делу - время

с.Ловозеро

8 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в  Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район,  пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Ковдор

10 ноября – 10.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кодорского района. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

г.Ковдор , ул.Кирова, 19.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе  по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел  по Гаджиевскому гарнизону.

г.Мончегорск

8 ноября

Запланирована рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Мончегорск. В программе: посещение объектов образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры.

г.Мончегорск.

8 ноября - 15.00

Церемония вручения дипломов подросткам и молодежи, награжденным стипендиями администрации города «Искорка» и «Студенческая семья». г.Мончегорск, просп.Металлургов, 37. Администрация муниципалитета, каб. 108.

с.Минькино

17 ноября – 10.00-16.00

На базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится областной слет юных инспекторов движения. Его целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа слёта включает в себя информационно-образовательные, диалоговые и практические площадки.

Участники посостязаются в знании ПДД, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в решении кейсовых заданий «Азбука улиц и дорог». Диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого» позволят участникам расширить свои знания по вопросам безопасности жизнедеятельности. Юные инспектора дорожного движения смогут поучаствовать в информационно-образовательных диалогах с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Всероссийского общества автомобилистов.

Особенностью слета станет моделирование практического дежурства отряда ЮИД: участники слета выступят перед обучающимися начальной школы пос. Минькино.  Организаторы надеются, что мероприятия слета помогут участникам движения ЮИД по-новому взглянуть на свою просветительскую деятельность. По итогам слёта командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД.  К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет.

Кольский район, с.Минькино, 135. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат».

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск,  ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

8 ноября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим и холодным водоснабжением, электроснабжением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Бредова, 12; ул.Аскольдовцев, 25; ул.Карла Либкнехта, 21/22; ул.Книповича, 22; пер.Русанова, 4; ул.Зелёная, 45.

8 ноября - 11.00

II этап конкурса бизнес-планов на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1.

8 ноября - 14.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведет заседание организационного комитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

8 ноября - 15.00

Торжественная церемония награждения победителей конкурсов детских рисунков на тему охраны леса. Конкурсы детских рисунков на темы «Охрана лесов от пожаров» и «Охрана лесов от незаконных рубок» проводились Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области с мая по октябрь в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, III этаж, конференц-зал.

8 ноября - 16.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея  состоится торжественное подписание договора о сотрудничестве и совместной деятельности Мурманского областного художественного музея и Североморского музейно-выставочного комплекса.

Инициатором сотрудничества выступило Управление культуры и международных связей администрации муниципального образования ЗАТО г.Североморск. Совместная деятельность музеев позволит обеспечить доступ североморцев к культурным ценностям и информационным ресурсам Мурманского областного художественного музея, а также Русского музея – крупнейшей сокровищницы отечественного изобразительного искусства.

В ближайшие планы Североморского музейно-выставочного комплекса после подписания договора входит посещение онлайн-лектория, транслирующегося в Культурно-выставочном центре Русского музея, организация видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе», который уже не первый год пользуется успехом у посетителей Мурманского областного художественного музея, а также посещение специальных мероприятий и экскурсий.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, 2-й этаж.

8 ноября - 16.00

В ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» в рамках  Всероссийской акции «День всеобуча в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и партийного проекта «Управдом» состоится информационный урок по теме ЖКХ для учащихся 6-7-х классов образовательных учреждений г. Мурманска. Информационным уроком будет дан старт акции на территории региона. В рамках «Дня всеобуча в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в регионе пройдут информационно-просветительские мероприятия для активных жителей, членов и председателей советов домов, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, посвященные произошедшим и готовящимся изменениям в законодательстве в сфере ЖКХ; информационные уроки и уроки  – деловые игры на тему ЖКХ в образовательных учреждения; семинары по различным проблемным вопросам жилищно-коммунальной тематики.

В мероприятии примут участие: председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Управдом» Кирилл Чудинов; член регионального Общественного совета партийного проекта «Управдом» Ирина Столыга; учащиеся 6-7-х классов образовательных учреждений г. Мурманска.

г Мурманск, просп. Героев-североморцев,  2. МОЦДОД «Лапландия», каб. 401.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области  в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

10 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

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