г.Кандалакша

18 ноября – 10.00

Будут вести платный приём врачи-сурдологи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Специалисты приглашены кандалакшской общественной организацией слабослышащих, которая организует это мероприятие на протяжении уже нескольких лет, избавляя жителей района от необходимости ехать за консультацией в областной центр.

У граждан, страдающих заболеваниями органов слуха, появляется возможность получить следующие услуги специалистов: консультации, проверка слуха; настройка слуховых аппаратов на компьютере; изготовление индивидуальных ушных вкладышей. Также желающие смогут приобрести слуховые аппараты и аксессуары к ним.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район, 4-й этаж. Телефон для справок 8-909-559-27-80.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Ковдор

9 ноября - 13.00

Выездной День информации Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. В рамках проекта «Мобильная библиотека» читатели ковдорской центральной районной библиотеки познакомятся с информационными ресурсами и новыми адаптивными техническими средствами для чтения «говорящих» книг.

г. Ковдор, ул. Строителей, 1а. Центральная районная библиотека.

10 ноября – 10.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кодорского района. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

г.Ковдор , ул.Кирова, 19.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

с.Минькино

17 ноября – 10.00-16.00

На базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится областной слет юных инспекторов движения. Его целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа слёта включает в себя информационно-образовательные, диалоговые и практические площадки.

Участники посостязаются в знании ПДД, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в решении кейсовых заданий «Азбука улиц и дорог». Диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого» позволят участникам расширить свои знания по вопросам безопасности жизнедеятельности. Юные инспектора дорожного движения смогут поучаствовать в информационно-образовательных диалогах с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Всероссийского общества автомобилистов.

Особенностью слета станет моделирование практического дежурства отряда ЮИД: участники слета выступят перед обучающимися начальной школы пос. Минькино. Организаторы надеются, что мероприятия слета помогут участникам движения ЮИД по-новому взглянуть на свою просветительскую деятельность. По итогам слёта командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД. К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет.

Кольский район, с.Минькино, 135. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат».

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

9 ноября - 9.00

II этап конкурса бизнес-планов на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж.

9 ноября - 9.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, Карла Либкнехта, 25; ул.Шмидта, 39/1.

9 ноября - 9.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Самойловой, 1.

9 ноября - 9.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проведут проверки соблюдения правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул.Лобова, 31/1 и ул.Нахимова, 17.

9 ноября - 10.00

На базе «Azimut отель Мурманск» в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2017» пройдёт завершающий конкурс профессионального мастерства - конкурс по специальности «Гостиничный сервис». Организатор мероприятия - Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленин, 82. Отель «Azimut».

9 ноября - 11.00

XX юбилейная областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества. Девиз конференции: «Сделано на Мурмане. Сделано качественно». В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года», федерального этапа конкурса программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Почётными знаками программы «За достижения в области качества» и «Отличник качества», презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, конференц-зал.

9 ноября - 14.30

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин. Тема пресс-конференции: VI Мурманская международная деловая неделя, 13-17 ноября.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

9 ноября - 16.30

Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

10 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.