г.Кандалакша

18 ноября – 10.00

Будут вести платный приём врачи-сурдологи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Специалисты приглашены кандалакшской общественной организацией слабослышащих, которая организует это мероприятие на протяжении уже нескольких лет, избавляя жителей района от необходимости ехать за консультацией в областной центр.

У граждан, страдающих заболеваниями органов слуха, появляется возможность получить следующие услуги специалистов: консультации, проверка слуха; настройка слуховых аппаратов на компьютере; изготовление индивидуальных ушных вкладышей. Также желающие смогут приобрести слуховые аппараты и аксессуары к ним.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район, 4-й этаж. Телефон для справок 8-909-559-27-80.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Ковдор

9 ноября - 13.00

Выездной День информации Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. В рамках проекта «Мобильная библиотека» читатели ковдорской центральной районной библиотеки познакомятся с информационными ресурсами и новыми адаптивными техническими средствами для чтения «говорящих» книг.

г. Ковдор, ул. Строителей, 1а. Центральная районная библиотека.

10 ноября – 10.00-12.00

Заместитель прокурора Мурманской области Юрий Алексеевич Дюжев проведёт выездной личный приём граждан в помещении прокуратуры Кодорского района. Заявления и жалобы граждан, поданные во время личного приёма, о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина, будут рассмотрены в органах прокуратуры Мурманской области в соответствии с положениями федерального закона от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

г.Ковдор , ул.Кирова, 19.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Апатиты

10 ноября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, отоплением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Апатиты, ул.Ленина 29; ул.Дзержинского, 22; ул.Московская, 10.

11 ноября - 16.00

Состоится лекция научно-познавательного лектория. Тема лекции: «Я поведу тебя в музей! К 150-летию Первой этнографической выставки в России». Лектор: Бодрова Ольга Александровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН.

23 апреля 1867 года в Москве открылась первая в России этнографическая выставка, определившая развитие отечественной этнографии и музееведения на многие десятилетия. Чем сегодня является музей – коллекцией артефактов, символом знаний о далеких эпохах и землях, «зоопарком вещей»? Городской лекторий приглашает гостей порассуждать над этим вопросом вместе с кандидатом исторических наук, научным сотрудником Центра гуманитарных проблем Баренц региона КНЦ РАН Ольгой Александровной Бодровой.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова, каб. 101.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

с.Минькино

17 ноября – 10.00-16.00

На базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится областной слет юных инспекторов движения. Его целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа слёта включает в себя информационно-образовательные, диалоговые и практические площадки.

Участники посостязаются в знании ПДД, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в решении кейсовых заданий «Азбука улиц и дорог». Диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого» позволят участникам расширить свои знания по вопросам безопасности жизнедеятельности. Юные инспектора дорожного движения смогут поучаствовать в информационно-образовательных диалогах с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Всероссийского общества автомобилистов.

Особенностью слета станет моделирование практического дежурства отряда ЮИД: участники слета выступят перед обучающимися начальной школы пос. Минькино. Организаторы надеются, что мероприятия слета помогут участникам движения ЮИД по-новому взглянуть на свою просветительскую деятельность. По итогам слёта командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД. К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет.

Кольский район, с.Минькино, 135. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат».

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

10-12 ноября- 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель» в рамках программы «Шаг за шагом».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, II этаж.

10 ноября - 14.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в церемонии запуска регионального цифрового эфирного вещания.

г.Мурманск, ул. Шолохова, 50. ГТРК «Мурман».

10 ноября - 15.00

В ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в рамках реализации федерального партийного проекта «Здоровое будущее» пройдёт «День юного специалиста». В мероприятии примут участие: член регионального политического совета, депутат Мурманской областной Думы, главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев; учащиеся и педагоги СОШ № 5 г .Мурманска, Мурманского международного лицея и Мурманского политехнического лицея; медперсонал ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

Выпускники химико-биологических классов трех мурманских образовательных учреждений в рамках подписанного в сентябре 2017 года соглашения о сотрудничестве посетят отделение реанимации, затем специалистами городской больницы будет проведена профориентационная беседа по теме: «Почему я стал анестезиологом?» и психологическое тестирование.

г.Мурманск, ул. Володарского, 18. ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

13-18 ноября – 10.00

В Мурманске пройдёт молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». В этом году столица Заполярья уже в одиннадцатый раз гостеприимно принимает гостей из 7 регионов Северо-Запада России: Республики Карелии, г.Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Калининградской, Архангельской и Мурманской областей в возрасте от 9 до 19 лет.

Программа форума насыщенна и разнообразна: соревнования, открытые лекции, мастер-классы, экскурсии, семинары, творческие мастерские, выставки. Всего на мероприятиях будет представлено более 300 проектов молодых и юных исследователей по следующим направлениям: естественные науки и современный мир, инженерные науки, науки о природе и человеке (науки о земле, об окружающей среде, социально-гуманитарные и экономические науки, прикладное искусство). Оценивать научно-исследовательские проекты будут экспертные группы жюри, в том числе и молодёжное жюри.

13 ноября в 15.00 в центре «Лапландия» состоится торжественное открытие форума с участием высокопоставленных гостей: губернатора Мурманской области Марины Васильевны Ковтун, министра образования Мурманской области Наталья Николаевна Карпенко, директора ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», а также победителей прошлых лет, членами жюри и участниками форума.

В рамках форума будут проведены: 15 ноября с 10.00 - XX Региональная научная и инженерная выставка молодых исследователей «Будущее Севера»; 16 ноября с 10.00 - XV Региональные соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»; 17 ноября с 16.00 - XII Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации; ежедневно- мастер-классы от специалистов детского технопарка «Кванториум»; ежедневно- состязание за малый научный кубок «Будущее Севера», команды Мурманской области будут бороться за обладание научными кубками «Будущее Севера» I, II, III степени, а также гран-при форума - большой научный кубок «Будущее Севера», среди команд молодых исследователей. Торжественное закрытие форума состоится 18 ноября в 14.00.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

15-17 ноября – 10.00

Будет организован Региональный этап VII Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». В Мурманской области фестиваль пройдёт уже в третий раз.

В мероприятиях примут участие молодые и юные исследователи Мурманской области и Северо-Запада России в возрасте от 9 до 19 лет, а также специалисты образовательных организаций СЗФО, высших учебных заведений Мурманской области, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, и члены экспертного совета программы «Шаг в будущее».

Площадками фестиваля в этом году станут более 15 научных и образовательных организаций, учреждений культуры и предприятий региона. Для желающих прикоснуться к науке откроют свои двери научные институты Кольского научного центра Российской академии наук, лаборатории ведущих университетов, информационные и научные центры, музеи и библиотеки области.

15 ноября в 10.00 для участников будет организована экскурсия на атомный ледокол «Ленин», а с 14.00 - открытые лекции КНЦ РАН, экскурсии по лабораториям детского технопарка «Кванториум». 16 ноября - с 14.00 до 16.45 главное управление МЧС России Музейно-выставочный центр «Галерея безопасности Мурманской области», специалисты проведут 4 экскурсии, на которых ребятам расскажут про последствия пожаров и про историю пожарного дела на Мурмане, а также про пожарную безопасность 80-летие гражданской обороны.

Параллельно с экскурсиями 16 ноября - с 12.00 до 16.00 запланированы мастер-классы на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» и в стенах центра «Лапландия». Завершается VII Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» 17 ноября в 14.00 экскурсией в «Музей истории физики», выставкой научных работ участников Молодежного форума «Шаг в будущее» и конвентом молодых учёных «Наука молодая».

Каждое событие фестиваля нацелено на развитие интереса, привлечение к науке учащихся и студентов, всех, кому интересен окружающий мир в его разнообразии.

г.Мурманск.

15 ноября – 16.00-18.00

Состоится встреча с кандидатом биологических наук, научным сотрудником лаборатории альгологии (исследование водорослей-макрофитов северных морей) Мурманского морского биологического института Кольского научного центра РАН, Дмитрием Пуговкиным, в рамках образовательного проекта «Молодые & Успешные»

«Молодые & Успешные» - это популярный областной образовательный проект, который направлен на вовлечение детей и молодёжи в активную социальную и культурную жизнь, развитие и самореализацию личности, создание социокультурного пространства, способствующего профессиональному самоопределению учащихся образовательных учреждений Мурманской области. В рамках проекта проводятся встречи с успешными людьми, которые помогают учащимся формировать активную гражданскую позицию и способствуют выбору своей будущей профессии, повышению престижа различных специальностей.

15 ноября состоится встреча с молодым ученым, который расскажет о специфике своей профессиональной деятельности, направленной на изучение роли бурых водорослей и бактерий в процессах очищения морской среды от нефтяных углеводородов. Также Дмитрий поделится жизненным опытом и даст ценные советы школьникам и студентам по достижению поставленных целей.

Встреча проходит в виде открытого диалога гостя с публикой, где каждый желающий сможет задать интересующий его вопрос молодой спортсменке.

На встречу приглашаются учащиеся образовательных организаций Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», актовый зал.

16 ноября – 15.00

В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится круглый стол «Малый и средний бизнес в реализации стратегических программ развития Мурманской области». Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального Министерства развития промышленности и предпринимательства.

В ходе мероприятия участники обсудят приоритетные направления развития бизнеса региона, в том числе интеграцию функций поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий, совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей, стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях, а также снижение административных барьеров для предпринимателей.

Участие в круглом столе примут представители ИОГВ, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, бизнес-объединения Мурманской области. О мерах поддержки малого бизнеса в США расскажет региональный директор Администрации малого бизнеса США штата Арканзас Эдвард Хэддок.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж, конференц-зал.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

10 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Агеев Сергей Михайлович.

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.