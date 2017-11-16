г.Кандалакша

18 ноября – 10.00

Будут вести платный приём врачи-сурдологи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Специалисты приглашены кандалакшской общественной организацией слабослышащих, которая организует это мероприятие на протяжении уже нескольких лет, избавляя жителей района от необходимости ехать за консультацией в областной центр.

У граждан, страдающих заболеваниями органов слуха, появляется возможность получить следующие услуги специалистов: консультации, проверка слуха; настройка слуховых аппаратов на компьютере; изготовление индивидуальных ушных вкладышей. Также желающие смогут приобрести слуховые аппараты и аксессуары к ним.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район, 4-й этаж. Телефон для справок 8-909-559-27-80.

п.Зареченск

16 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Зареченск, ул. Кумская 2.

п.Лесозаводский

16 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

с.Ковдозеро

16 ноября - 14.30

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ковдозеро, ул. Первомайская, библиотека.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Апатиты

18 ноября - 16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «Ледники, землетрясения, наступание - отступание берега моря… О геологическом времени, в котором мы живём». Лектор: Колька Василий Васильевич, заведующий лабораторией Лаборатория геологии и минерагении новейших отложений Геологического института КНЦ РАН, кандидат геолого-минералогических наук

В лекции будут даны общие представления о самом коротком периоде в геологической истории Земли – голоцене, в котором мы сейчас живем. Слушатели ознакомятся с историей оледенений на северо-западе России (в Кольском регионе) и отступании (таянии) льдов с этой территории. Ледники оставили после себя много геологических артефактов, которые можно встретить даже в апатитских дворах и не догадываться, что это ледниковые образования. Изменения палеоклимата в четвертичное время приводили к перемещению береговой линии морей, омывающих нашу Кольскую землю. Большие территории были сначала залиты морем, а потом снова осушены. Происходили значительные землетрясения. Об этих и многих других интересных фактах, происходивших в четвертичном периоде, пойдет речь в лекции заведующего лабораторией геологии и минерагении новейших отложений Геологического института КНЦ РАН, кандидата геолого-минералогических наук Василия Васильевича Кольки.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Оленегорск

16 ноября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Оленегорске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Оленегорск, ул.Пионерская, 7.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

с.Минькино

17 ноября – 10.00-16.00

На базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится областной слет юных инспекторов движения. Его целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа слёта включает в себя информационно-образовательные, диалоговые и практические площадки.

Участники посостязаются в знании ПДД, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в решении кейсовых заданий «Азбука улиц и дорог». Диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого» позволят участникам расширить свои знания по вопросам безопасности жизнедеятельности. Юные инспектора дорожного движения смогут поучаствовать в информационно-образовательных диалогах с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Всероссийского общества автомобилистов.

Особенностью слета станет моделирование практического дежурства отряда ЮИД: участники слета выступят перед обучающимися начальной школы пос. Минькино. Организаторы надеются, что мероприятия слета помогут участникам движения ЮИД по-новому взглянуть на свою просветительскую деятельность. По итогам слёта командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД. К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет.

Кольский район, с.Минькино, 135. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат».

ЗАТО г.Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

16 ноября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим и холодным водоснабжением и правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, просп.Ленина, 1; ул.Сомова, 5; ул. Карла Маркса, 23/51.

мкр.Росляково, ул.Заводская, 3 и ул.Молодёжная, 17.

16 ноября – 9.30

Состоится итоговая годовая конференция регионального отделения ОНФ В Мурманской области с участием сопредседателей, членов и активистов регионального штаба ОНФ. На мероприятии будут подведены итоги общественного мониторинга исполнения указов и поручений президента РФ, подготовки общественных предложений ОНФ по эффективному исполнению указов и поручений президента, а также по повышению качества жизни граждан.

Конференция будет проводиться одновременно на двух тематических площадках: 1. «Социальная справедливость» (ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж): о реализации государственной политики в сфере социальной поддержки, защиты и социального обслуживания отдельных категорий граждан: создание равного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры; реализация мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов; основные направления технологизации информационного пространства социальной сферы и практическое использование информационных технологий в различных областях социальной работы. 2. «Подведение итогов работы регионального отделения по реализации приоритетных проектов ОНФ в 2017 году» (ГДЦ «Меридиан, 4-й этаж): - «Генеральная уборка»; - «Центр мониторинга благоустройства городской среды»; «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

г.Мурманск, Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», 4-й и 6-й этажи.

16 ноября - 10.00

Консультационный семинар «Практика реализации реформы корпоративного законодательства в России». Семинар для повышения профессиональных знаний в области корпоративного права проводят Министерство имущественных отношений Мурманской области совместно с Группой компаний НРК – Регистратор Р.О.С.Т. Семинар посвящен разбору ключевых изменений законодательства по корпоративным отношениям, затрагивающих важные направления в деятельности хозяйственных обществ.

В семинаре примут участие ведущие консультанты-практики по вопросам корпоративного права из Москвы и Санкт-Петербурга, представители Министерства имущественных отношений Мурманской области, отраслевых исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители муниципальных образований, специалисты, работающие в сфере корпоративного права, члены советов директоров обществ, а также руководители обществ с долей госсобственности и государственных унитарных предприятий.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, конференц-зал «Азимут 1».

16-18 ноября – 10.00

В Мурманске пройдёт молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». В этом году столица Заполярья уже в одиннадцатый раз гостеприимно принимает гостей из 7 регионов Северо-Запада России: Республики Карелии, г.Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Калининградской, Архангельской и Мурманской областей в возрасте от 9 до 19 лет.

Программа форума насыщенна и разнообразна: соревнования, открытые лекции, мастер-классы, экскурсии, семинары, творческие мастерские, выставки. Всего на мероприятиях будет представлено более 300 проектов молодых и юных исследователей по следующим направлениям: естественные науки и современный мир, инженерные науки, науки о природе и человеке (науки о земле, об окружающей среде, социально-гуманитарные и экономические науки, прикладное искусство). Оценивать научно-исследовательские проекты будут экспертные группы жюри, в том числе и молодежное жюри.

В рамках форума будут проведены: 16 ноября с 10.00 - XV Региональные соревнование юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»; 17 ноября с 16.00 - XII Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации; ежедневно- мастер-классы от специалистов детского технопарка «Кванториум»; ежедневно - состязание за малый научный кубок «Будущее Севера», команды Мурманской области будут бороться за обладание научными кубками «Будущее Севера» I, II, III степени, а также гран-при форума - большой научный кубок «Будущее Севера», среди команд молодых исследователей. Торжественное закрытие форума состоится 18 ноября в 14.00.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

16 и 17 ноября – 10.00

Будет организован Региональный этап VII Всероссийского фестиваля науки «NAUKA 0+». В Мурманской области фестиваль пройдёт уже в третий раз.

В мероприятиях примут участие молодые и юные исследователи Мурманской области и Северо-Запада России в возрасте от 9 до 19 лет, а также специалисты образовательных организаций СЗФО, высших учебных заведений Мурманской области, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, и члены экспертного совета программы «Шаг в будущее».

Площадками фестиваля в этом году станут более 15 научных и образовательных организаций, учреждений культуры и предприятий региона. Для желающих прикоснуться к науке откроют свои двери научные институты Кольского научного центра Российской академии наук, лаборатории ведущих университетов, информационные и научные центры, музеи и библиотеки области.

16 ноября - с 14.00 до 16.45 главное управление МЧС России Музейно-выставочный центр «Галерея безопасности Мурманской области», специалисты проведут 4 экскурсии, на которых ребятам расскажут про последствия пожаров и про историю пожарного дела на Мурмане, а также про пожарную безопасность 80-летие гражданской обороны.

Параллельно с экскурсиями 16 ноября - с 12.00 до 16.00 запланированы мастер-классы на базе ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» и в стенах центра «Лапландия». Завершается VII Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» 17 ноября в 14.00 экскурсией в «Музей истории физики», выставкой научных работ участников Молодёжного форума «Шаг в будущее» и конвентом молодых учёных «Наука молодая».

Каждое событие фестиваля нацелено на развитие интереса, привлечение к науке учащихся и студентов, всех, кому интересен окружающий мир в его разнообразии.

г.Мурманск.

16 ноября - 14.20

Состоится заседание общественной комиссии по вопросу рассмотрения предложений и замечаний заинтересованных лиц, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2020 годы.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Администрация города Мурманска, кабинет 419.

16 ноября – 15.00

В рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится круглый стол «Малый и средний бизнес в реализации стратегических программ развития Мурманской области». Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке регионального Министерства развития промышленности и предпринимательства.

В ходе мероприятия участники обсудят приоритетные направления развития бизнеса региона, в том числе интеграцию функций поддержки малого и среднего предпринимательства, обеспечение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий, совершенствование политики в области налогообложения и неналоговых платежей, стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях, а также снижение административных барьеров для предпринимателей.

Участие в круглом столе примут представители ИОГВ, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области, бизнес-объединения Мурманской области. О мерах поддержки малого бизнеса в США расскажет региональный директор Администрации малого бизнеса США штата Арканзас Эдвард Хэддок.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. ГДЦ «Меридиан», 6-й этаж, конференц-зал.

17 ноября – 12.00-18.00

В Мурманске в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» состоится тренинг «Проектное управление». Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

Комплексный подход к процессу управления новыми проектами – ключевая задача тренинга. В рамках мероприятия участники получат следующие навыки проектного менеджмента: определение основных этапов запуска проекта; формирование команды; определение ключевых показателей управления проектом; формирование плана запуска нового проекта.

Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». К участию в тренинге приглашаются все желающие, участие – бесплатно, необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/603969/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

23 ноября - 15.00-20.00

Министр образования и науки Мурманской области Карпенко Наталия Николаевна проведёт Единый день приема граждан (приём заявителей будет проводиться без предварительной записи, в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность - паспорт).

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.