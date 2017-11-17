г.Кандалакша

18 ноября – 10.00

Будут вести платный приём врачи-сурдологи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Специалисты приглашены кандалакшской общественной организацией слабослышащих, которая организует это мероприятие на протяжении уже нескольких лет, избавляя жителей района от необходимости ехать за консультацией в областной центр.

У граждан, страдающих заболеваниями органов слуха, появляется возможность получить следующие услуги специалистов: консультации, проверка слуха; настройка слуховых аппаратов на компьютере; изготовление индивидуальных ушных вкладышей. Также желающие смогут приобрести слуховые аппараты и аксессуары к ним.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район, 4-й этаж. Телефон для справок 8-909-559-27-80.

п.Нивский

17 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

п.Нивский, ул. Букина, 2.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Апатиты

18 ноября - 16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «Ледники, землетрясения, наступание - отступание берега моря… О геологическом времени, в котором мы живём». Лектор: Колька Василий Васильевич, заведующий лабораторией Лаборатория геологии и минерагении новейших отложений Геологического института КНЦ РАН, кандидат геолого-минералогических наук

В лекции будут даны общие представления о самом коротком периоде в геологической истории Земли – голоцене, в котором мы сейчас живем. Слушатели ознакомятся с историей оледенений на северо-западе России (в Кольском регионе) и отступании (таянии) льдов с этой территории. Ледники оставили после себя много геологических артефактов, которые можно встретить даже в апатитских дворах и не догадываться, что это ледниковые образования. Изменения палеоклимата в четвертичное время приводили к перемещению береговой линии морей, омывающих нашу Кольскую землю. Большие территории были сначала залиты морем, а потом снова осушены. Происходили значительные землетрясения. Об этих и многих других интересных фактах, происходивших в четвертичном периоде, пойдет речь в лекции заведующего лабораторией геологии и минерагении новейших отложений Геологического института КНЦ РАН, кандидата геолого-минералогических наук Василия Васильевича Кольки.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

ЗАТО Видяево

17 ноября - 16.00

Муниципальный молодёжный форум «ВКонтакте» в рамках Международного дня толерантности. Организаторы – Центр культуры и досуга ЗАТО Видяево совместно с молодежным объединением «RESPEKT».

ЗАТО Видяево, ул. Заречная, 60. Школа, кор. 1.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

с.Минькино

17 ноября – 10.00-16.00

На базе ГОБОУ Минькинская КШИ состоится областной слёт юных инспекторов движения. Его целью является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. Программа слёта включает в себя информационно-образовательные, диалоговые и практические площадки.

Участники посостязаются в знании ПДД, приняв участие в викторине «Знатоки правил дорожного движения», а также в решении кейсовых заданий «Азбука улиц и дорог». Диалоговые площадки «Знаю сам, научу другого» позволят участникам расширить свои знания по вопросам безопасности жизнедеятельности. Юные инспектора дорожного движения смогут поучаствовать в информационно-образовательных диалогах с представителями Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Всероссийского общества автомобилистов.

Особенностью слета станет моделирование практического дежурства отряда ЮИД: участники слета выступят перед обучающимися начальной школы пос. Минькино. Организаторы надеются, что мероприятия слета помогут участникам движения ЮИД по-новому взглянуть на свою просветительскую деятельность. По итогам слёта командам будут вручены информационно-методические материалы для использования в практической деятельности отрядов ЮИД. К участию в слёте приглашаются команды ЮИД образовательных организаций Мурманской области в возрасте 11-14 лет.

Кольский район, с.Минькино, 135. Государственное областное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минькинская коррекционная школа-интернат».

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

п.Шонгуй

17 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Шонгуй, ул. Комсомольская, 4.

п.Пушной

17 ноября - 10.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Пушной, ул. Центральная, 14.

г.Мурманск

17 и 18 ноября – 10.00

В Мурманске проходит молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». В этом году столица Заполярья уже в одиннадцатый раз гостеприимно принимает гостей из 7 регионов Северо-Запада России: Республики Карелии, г.Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Калининградской, Архангельской и Мурманской областей в возрасте от 9 до 19 лет. Программа форума насыщенна и разнообразна: соревнования, открытые лекции, мастер-классы, экскурсии, семинары, творческие мастерские, выставки. Всего на мероприятиях будет представлено более 300 проектов молодых и юных исследователей по следующим направлениям: естественные науки и современный мир, инженерные науки, науки о природе и человеке (науки о земле, об окружающей среде, социально-гуманитарные и экономические науки, прикладное искусство). Оценивать научно-исследовательские проекты будут экспертные группы жюри, в том числе и молодежное жюри.

В рамках форума будут проведены: 17 ноября с 16.00 - XII Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации; ежедневно- мастер-классы от специалистов детского технопарка «Кванториум»; ежедневно - состязание за малый научный кубок «Будущее Севера», команды Мурманской области будут бороться за обладание научными кубками «Будущее Севера» I, II, III степени, а также гран-при форума - большой научный кубок «Будущее Севера», среди команд молодых исследователей. Торжественное закрытие форума состоится 18 ноября в 14.00.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

17 ноября – 10.00

Завершается VII Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+» 17 ноября в 14.00 экскурсией в «Музей истории физики», выставкой научных работ участников Молодёжного форума «Шаг в будущее» и конвентом молодых учёных «Наука молодая».

Каждое событие фестиваля нацелено на развитие интереса, привлечение к науке учащихся и студентов, всех, кому интересен окружающий мир в его разнообразии.

г.Мурманск.

17 ноября – 11.00

Состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области под председательством руководителя Управления С.А. Чечениной. В программу мероприятия включены вопросы применения антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе: 1. Основные положения Разъяснения Президиума ФАС России № 11 «По определению размера убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства». Использование Разъяснения № 11 при рассмотрении дел на предмет ограничения конкуренции, установления ущемления интересов хозяйствующих субъектов в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей при злоупотреблении доминирующим положением. 2. Сфера применения запрета на злоупотребление доминирующим положением. Рассмотрение заявлений о нарушении интересов хозяйствующих субъектов либо неопределенного круга потребителей. Разграничение полномочий с ГЖИ МО, Роспотребнадзор и проч. 3. Условия признания доминирующим положения хозяйствующего субъекта. Иммунитеты для определенных хозяйствующих субъектов в отношении установления для них фактов наличия доминирующего положения. Иммунитеты для соглашений. 4. Разграничение понятий «реклама» и «вывеска». Использование в рекламе слов в оттенках превосходной степени в соответствии с законодательством. Мелкий шрифт в рекламе и полнота раскрытия информации. Ответственность за данные нарушения. 5. Недобросовестная конкуренция, выразившаяся в осуществлении регулярных пассажирских перевозок по маршрутам под видом заказных без оформления соответствующих разрешительных документов. Участие в конкурсах на право осуществления перевозок. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

В проведении публичных обсуждений примут участие представители хозяйствующих субъектов и общественных организаций.

г.Мурманск, ул.Воровского, 5/23. Конгресс-отель «Меридиан», 4-й этаж, большой конференц-зал.

17 ноября – 12.00-18.00

В Мурманске в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» состоится тренинг «Проектное управление». Организатором мероприятия выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.

Комплексный подход к процессу управления новыми проектами – ключевая задача тренинга. В рамках мероприятия участники получат следующие навыки проектного менеджмента: определение основных этапов запуска проекта; формирование команды; определение ключевых показателей управления проектом; формирование плана запуска нового проекта.

Спикер образовательной программы – Александра Воложинова, сотрудник Центра поддержки предпринимательства Мурманской области, аккредитованный тренер АО «Корпорация «МСП». К участию в тренинге приглашаются все желающие, участие – бесплатно, необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://cppmo.timepad.ru/event/603969/

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области, 2-й этаж.

17 ноября - 18.30

В СОШ № 49 г .Мурманска члены регионального координационного совета сторонников выступят на общешкольном родительском собрании по теме: «Профилактика травматизма подростков от некачественной пиротехники».

В мероприятии примут участие: председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», член Общественной палаты Российской Федерации и Мурманской области Юлия Величко; заместитель председателя регионального координационного совета сторонников партии Кирилл Чудинов; председатель Мурманского регионального отделения «Объединения потребителей России», член партии Денис Лашин; представители УМВД России по г.Мурманску.

г.Мурманск, ул. Скальная, 12. СОШ № 49.

23 ноября - 15.00-20.00

Министр образования и науки Мурманской области Карпенко Наталия Николаевна проведёт Единый день приема граждан (приём заявителей будет проводиться без предварительной записи, в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность - паспорт).

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4.

Ноябрь

Главные врачи медицинских организаций Мурманской области в ноябре 2017 года проведут личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи. График приёма определен распоряжением Министерства здравоохранения Мурманской области:

17 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманский областная стоматологическая поликлиника» Толмачева Эмма Михайловна.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.