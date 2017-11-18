г.Кандалакша

18 ноября – 10.00

Будут вести платный приём врачи-сурдологи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Специалисты приглашены кандалакшской общественной организацией слабослышащих, которая организует это мероприятие на протяжении уже нескольких лет, избавляя жителей района от необходимости ехать за консультацией в областной центр.

У граждан, страдающих заболеваниями органов слуха, появляется возможность получить следующие услуги специалистов: консультации, проверка слуха; настройка слуховых аппаратов на компьютере; изготовление индивидуальных ушных вкладышей. Также желающие смогут приобрести слуховые аппараты и аксессуары к ним.

г.Кандалакша, ул.Первомайская, 34. Администрация муниципального образования Кандалакшский район, 4-й этаж. Телефон для справок 8-909-559-27-80.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Апатиты

18 ноября - 16.00

Лекция научно-познавательного лектория состоится в Апатитском городском Дворце культуры им. Егорова В.К. Тема лекции: «Ледники, землетрясения, наступание - отступание берега моря… О геологическом времени, в котором мы живём». Лектор: Колька Василий Васильевич, заведующий лабораторией Лаборатория геологии и минерагении новейших отложений Геологического института КНЦ РАН, кандидат геолого-минералогических наук

В лекции будут даны общие представления о самом коротком периоде в геологической истории Земли – голоцене, в котором мы сейчас живем. Слушатели ознакомятся с историей оледенений на северо-западе России (в Кольском регионе) и отступании (таянии) льдов с этой территории. Ледники оставили после себя много геологических артефактов, которые можно встретить даже в апатитских дворах и не догадываться, что это ледниковые образования. Изменения палеоклимата в четвертичное время приводили к перемещению береговой линии морей, омывающих нашу Кольскую землю. Большие территории были сначала залиты морем, а потом снова осушены. Происходили значительные землетрясения. Об этих и многих других интересных фактах, происходивших в четвертичном периоде, пойдет речь в лекции заведующего лабораторией геологии и минерагении новейших отложений Геологического института КНЦ РАН, кандидата геолого-минералогических наук Василия Васильевича Кольки.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

п.Зверосовхоз

20 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

20 ноября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

18 сентября - 11.30 и 14.00

Мастер-класс по ментальной арифметике от центра развития интеллекта «Пифагорка». Перед показами спектакля «Маленькая дочь Солнца» областного театра кукол педагоги центра развития интеллекта «Пифагорка» проведут для юных зрителей мастер-класс по ментальной арифметике.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской 21а. Мурманский областной театр кукол.

18 сентября - 13.00

Финал образовательно-воспитательной акции «Детство – территория добра и порядка». В рамках мероприятия состоится награждение участников и победителей конкурса литературных, художественных работ и видеопроектов на тему «Хоровод дружбы».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

18 ноября – 14.00

В Мурманске завершается молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее». В этом году столица Заполярья уже в одиннадцатый раз гостеприимно принимает гостей из 7 регионов Северо-Запада России: Республики Карелии, г.Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Калининградской, Архангельской и Мурманской областей в возрасте от 9 до 19 лет. Программа форума насыщенна и разнообразна: соревнования, открытые лекции, мастер-классы, экскурсии, семинары, творческие мастерские, выставки. Всего на мероприятиях было представлено более 300 проектов молодых и юных исследователей по следующим направлениям: естественные науки и современный мир, инженерные науки, науки о природе и человеке (науки о земле, об окружающей среде, социально-гуманитарные и экономические науки, прикладное искусство). Оценивать научно-исследовательские проекты будут экспертные группы жюри, в том числе и молодежное жюри.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

18 сентября - 15.00

Лекция из цикла «Край, в котором я живу». Очередную лекцию из цикла «Край, в котором я живу», посвященную полезным растениям, проведет Екатерина Копеина – младший научный сотрудник лаборатории флоры и растительных ресурсов Полярно-альпийского ботанического сада-института, член Русского Ботанического общества.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

20 ноября - 9.10

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Бондарная, 7а.

20 ноября - 9.40

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 30; ул. Зелёная, 34.

20 ноября - 11.00

Региональная межведомственная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: возможности и ограничения».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал «Азимут-2».

20 ноября – 11.15

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Маклакова, 30.

20 ноября - 12.00

Музейное занятие для школьников «Все ради Победы». Мероприятие приурочено к 75-летию со дня начала проведения операции «Уран» по освобождению Сталинграда. Ребята посмотрят документальную фото- и кинохронику военных действий, узнают о страшных бомбежках города и его героической обороне, о жизни людей в военное время, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка советского воина. Школьники услышат рассказ музейного сотрудника о фронтовых письмах и отправят собственное письмо на номер полевой почты.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения, I этаж.

20 ноября - 14.30

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виталий Милонов. г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

20 ноября – 16.00

Мурманск посетит депутат Госдумы Виталий Милонов, который является одним из авторов закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии, выступил с инициативой о наделении эмбриона человека гражданскими правами, предложил ввести запрет на пользование социальными сетями до исполнения 14 лет и регистрацию в соцсетях по паспортам. Является ярым противником абортов и защитником традиционных ценностей.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский Арктический государственный университет, аудитория № 208.

21 ноября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об итогах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2017/2018 года (докладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 2. Об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет и размера данной выплаты на 2018 год (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 3. Об итогах работы исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 4. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО г.Заозёрск (докладчик Урошлев Валерий Михайлович – глава администрации муниципального образования ЗАТО г.Заозёрск). 5. Об осуществлении полномочий в области ветеринарии (перечень поручений президента Российской Федерации от 15.08.2017 № Пр-1603, пункт 4) - докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель комитета по ветеринарии Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

23 ноября - 15.00-20.00

Министр образования и науки Мурманской области Карпенко Наталия Николаевна проведёт Единый день приёма граждан (приём заявителей будет проводиться без предварительной записи, в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность - паспорт).

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна проведёт личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25 ноября – 10.00

На базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоится семинар «Годовая финансовая отчётность НКО, общин». На сегодняшний день в местах традиционного проживания коренных народов – Ловозерском, Ковдорском, Кольском и Терском районах действуют 38 территориально-соседских и родовых общин коренного малочисленного народа саами. Основными видами их деятельности являются оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, производство изделий народных художественных промыслов, сбор дикорастущих растений.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.