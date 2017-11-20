пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Апатиты

21 ноября - 11.00-13.00

В следственном отделе по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области на личном приёме по вопросам, относящимся к компетенции ведомства, заместитель руководителя следственного управления полковник юстиции Степанов Кондратий Фёдорович примет жителей городов Апатиты и Кировск. Записаться на личный приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по телефонам: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 17. Следственный отдел по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

п.Зверосовхоз

20 ноября - 10.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

п.Зверосовхоз, ул. Зелёная, 1.

пгт.Кильдинстрой

20 ноября - 11.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Кильдинстрой, ул. Советская, 2.

г.Мурманск

20 ноября - 9.10

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Бондарная, 7а.

20 ноября - 9.40

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 30; ул. Зелёная, 34.

20 ноября - 11.00

Региональная межведомственная научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: возможности и ограничения».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», конференц-зал «Азимут-2».

20 ноября – 11.15

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Маклакова, 30.

20 ноября - 12.00

Музейное занятие для школьников «Все ради Победы». Мероприятие приурочено к 75-летию со дня начала проведения операции «Уран» по освобождению Сталинграда. Ребята посмотрят документальную фото- и кинохронику военных действий, узнают о страшных бомбежках города и его героической обороне, о жизни людей в военное время, рассмотрят предметы из солдатского вещмешка советского воина. Школьники услышат рассказ музейного сотрудника о фронтовых письмах и отправят собственное письмо на номер полевой почты.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения, I этаж.

20 ноября - 14.30

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виталий Милонов. г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

20 ноября – 16.00

Мурманск посетит депутат Госдумы Виталий Милонов, который является одним из авторов закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии, выступил с инициативой о наделении эмбриона человека гражданскими правами, предложил ввести запрет на пользование социальными сетями до исполнения 14 лет и регистрацию в соцсетях по паспортам. Является ярым противником абортов и защитником традиционных ценностей.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. Мурманский Арктический государственный университет, аудитория № 208.

21 ноября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об итогах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2017/2018 года (докладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 2. Об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и размера данной выплаты на 2018 год (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 3. Об итогах работы исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 4. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО г.Заозёрск (докладчик Урошлев Валерий Михайлович – глава администрации муниципального образования ЗАТО г.Заозёрск). 5. Об осуществлении полномочий в области ветеринарии (перечень поручений президента Российской Федерации от 15.08.2017 № Пр-1603, пункт 4) - докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель комитета по ветеринарии Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

23 ноября - 15.00-20.00

Министр образования и науки Мурманской области Карпенко Наталия Николаевна проведёт Единый день приёма граждан (приём заявителей будет проводиться без предварительной записи, в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность - паспорт).

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4.

24 ноября - 14.30

Состоится заседание экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов), созданного приказом комитета от 3.07.2015 № 41. Заседание экспертного совета будет проведено под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области – А. Тюкавина, с участием председателя Мурманской областной Думы – С. Дубового.

На заседании экспертного совета будут рассмотрены следующие вопросы: 1. Оценка параметров Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Мурманской области на 2018 год. 2. О необходимости установления уполномоченным органом нормативов технологических потерь воды при передаче по сетям водоснабжения.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 6, каб. 506.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна проведёт личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25 ноября – 10.00

На базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоится семинар «Годовая финансовая отчетность НКО, общин». На сегодняшний день в местах традиционного проживания коренных народов – Ловозерском, Ковдорском, Кольском и Терском районах действуют 38 территориально-соседских и родовых общин коренного малочисленного народа саами. Основными видами их деятельности являются оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, производство изделий народных художественных промыслов, сбор дикорастущих растений.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.