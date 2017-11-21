пгт.Зеленоборский

21 ноября - 11.00

Выездная проверка Госжилинспекции в Зеленоборском. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

пгт.Зеленоборский, ул. Полярная, 64.

с.Алакуртти

21 ноября - 13.30

Выездная проверка Госжилинспекции в Алакуртти. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

с.Алакуртти, ул. Набережная, 25.

с.Ловозеро

21 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

пгт.Никель

21 ноября - 12.00

22 ноября - 11.00

Семинар «Инструменты профилактики девиантного поведения и социальной дезадаптации. Компетенции специалистов, работающих с молодёжью». Ведущая двухдневного семинара – Анастасия Маскаева (г.Санкт-Петербург), координатор социальных проектов, психолог, тренер Центра психологической помощи и социальной адаптации, поддержки добровольчества и профессионального развития специалистов помогающих профессий «Форсайт». Соведущая – Наталья Гликман (г.Санкт-Петербург), психолог, тренер Центра «Форсайт».

пгт.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Апатиты

21 ноября - 11.00-13.00

В следственном отделе по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области на личном приёме по вопросам, относящимся к компетенции ведомства, заместитель руководителя следственного управления полковник юстиции Степанов Кондратий Фёдорович примет жителей городов Апатиты и Кировск. Записаться на личный приём можно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни по телефонам: (8-815-2) 403-919, (8-815-2) 403-918.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 17. Следственный отдел по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

21 ноября - 10.00

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. Об итогах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный период 2017/2018 года (докладчик Гноевский Владимир Николаевич – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области). 2. Об установлении величины денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и размера данной выплаты на 2018 год (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 3. Об итогах работы исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления по проведению паспортизации объектов и услуг социальной инфраструктуры Мурманской области (докладчик Мякишев Сергей Борисович – министр социального развития Мурманской области). 4. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании ЗАТО г.Заозёрск (докладчик Урошлев Валерий Михайлович – глава администрации муниципального образования ЗАТО г.Заозёрск). 5. Об осуществлении полномочий в области ветеринарии (перечень поручений президента Российской Федерации от 15.08.2017 № Пр-1603, пункт 4) - докладчик Касаткин Алексей Евгеньевич – председатель комитета по ветеринарии Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

21-23 ноября – 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт областной марафон инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я». В марафоне примут участие более 170 воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций, психолого-педагогических центров Мурманской области.

В ходе марафона участниками будут организованы мастер-классы, на которых педагоги представят коллегам технологии, методики, приемы, используемые в работе с детьми дошкольного возраста для развития у детей мотивации и способностей в различных видах деятельности.Специалисты отдела педагогического общения библиотеки проведут консультации, познакомят участников марафона с услугами библиотеки и выставкой «Мастер-класс: форма освоения профессионального опыта».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

21 ноября - 11.00

V региональный форум работников дошкольного образования «Дошкольное образование Мурманской области: развивающее и развивающееся».

г.Мурманск, просп. Героев- североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

21- 24 ноября – 15.00

В Центре «Лапландия» пройдёт обучающий лагерь-тренинг для активов детских и молодёжных общественных объединений Мурманской области. В целях развития добровольческого движения среди молодёжи, формирования умений и навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения, умений конструктивно общаться и сотрудничать в коллективе сверстников на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» будет проходить обучающий лагерь-тренинг для активов детских и молодёжных общественных объединений Мурманской области. В лагере-тренинге будут принимать обучающиеся в возрасте 14-17 лет.

В программу проведения лагеря-тренинга включено проведение общих сессий, мастерских, тренингов по темам: «Навыки публичных выступлений», «Самооценка и уверенность в себе», «Целеполагание. Постановка целей и их достижение», «Бесконфликтное общение», «Добровольчество». Так же в рамках лагеря-тренинга участники смогут поучаствовать в работе творческих площадок на базе образовательных организаций и организаций среднего профессионального образования. С ребятами будут работать педагоги-психологи и специалисты образовательных организаций. Закрытие - лагеря состоится 23 ноября - с 14.30 до 16.30.

г.Мурманск, просп. Героев- североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

21 ноября - 14.00

В офисе регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» состоится брифинг, посвященный подведению итогов всероссийской акции «Дорога к школе» в рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги». В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги», член регионального политического совета, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора; председатель регионального Общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги», руководитель Мурманского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Антон Громыко; представители УГИБДД по Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия», офис 424.

21 ноября - 14.30

Областной лагерь-тренинг для активов детского и молодёжного ученического самоуправления.

г.Мурманск, ул. Гвардейская, 14. Мурманский технологический колледж сервиса.

22 ноября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска по телефону 52-98-30 будет проведена «горячая линия» по вопросу ответственности работодателя за несвоевременную выплату заработной платы.

На звонки и вопросы ответит старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

23 ноября - 15.00-20.00

Министр образования и науки Мурманской области Карпенко Наталия Николаевна проведёт Единый день приема граждан (приём заявителей будет проводиться без предварительной записи, в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность - паспорт).

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4.

24 ноября - 14.30

Состоится заседание экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов), созданного приказом комитета от 3.07.2015 № 41. Заседание экспертного совета будет проведено под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области – А. Тюкавина, с участием председателя Мурманской областной Думы – С. Дубового.

На заседании экспертного совета будут рассмотрены следующие вопросы: 1. Оценка параметров Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Мурманской области на 2018 год. 2. О необходимости установления уполномоченным органом нормативов технологических потерь воды при передаче по сетям водоснабжения.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 6, каб. 506.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна проведёт личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25 ноября – 10.00

На базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоится семинар «Годовая финансовая отчетность НКО, общин». На сегодняшний день в местах традиционного проживания коренных народов – Ловозерском, Ковдорском, Кольском и Терском районах действуют 38 территориально-соседских и родовых общин коренного малочисленного народа саами. Основными видами их деятельности являются оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, производство изделий народных художественных промыслов, сбор дикорастущих растений.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.