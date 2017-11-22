пгт.Печенга

22 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

пгт.Печенга, Печенгское шоссе, 3.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

пгт.Никель

22 ноября - 11.00

Семинар «Инструменты профилактики девиантного поведения и социальной дезадаптации. Компетенции специалистов, работающих с молодёжью». Ведущая двухдневного семинара – Анастасия Маскаева (г.Санкт-Петербург), координатор социальных проектов, психолог, тренер Центра психологической помощи и социальной адаптации, поддержки добровольчества и профессионального развития специалистов помогающих профессий «Форсайт». Соведущая – Наталья Гликман (г.Санкт-Петербург), психолог, тренер Центра «Форсайт».

пгт.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

г.Полярные Зори

24-26 ноября

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41 07 44.

г.Кировск

29 ноября – 11.00-16.00

В помещении салона красоты «Классика» будет проходить конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер города Кировска».

г.Кировск, Ленинградская ул., 14.

с.Ловозеро

22 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

22 ноября - 12.00

Презентация в Североморске-3 после ремонта структурного подразделения многофункционального центра ЗАТО г.Североморск.В ходе ремонта в помещениях подразделения МФЦ создан сектор ожидания и приёма граждан, обновлены мебель и техника.

ЗАТО г.Североморск, ул. Тимура Апакидзе, 2.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

с.Ура-Губа

22 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Ура-Губа, ул. Рыбацкая, 30.

с.Белокаменка

22 ноября - 13.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

Белокаменка, Дом культуры.

г.Мурманск

22 ноября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Павлика Морозова, 5/3; ул. Гаджиева, 5; Театральный бульвар, 8.

22 и 23 ноября – 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходит областной марафон инновационного педагогического опыта «Современный детский сад от А до Я». В марафоне примут участие более 170 воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций, психолого-педагогических центров Мурманской области.

В ходе марафона участниками будут организованы мастер-классы, на которых педагоги представят коллегам технологии, методики, приемы, используемые в работе с детьми дошкольного возраста для развития у детей мотивации и способностей в различных видах деятельности.Специалисты отдела педагогического общения библиотеки проведут консультации, познакомят участников марафона с услугами библиотеки и выставкой «Мастер-класс: форма освоения профессионального опыта».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

22 ноября – 10.00-13.00

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска по телефону 52-98-30 будет проведена «горячая линия» по вопросу ответственности работодателя за несвоевременную выплату заработной платы.

На звонки и вопросы ответит старший помощник прокурора округа Горбатюк Олег Николаевич.

22 ноября - 11.00

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. Тема пресс-конференции: Реализация конвенции по правам инвалидов в Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

22 ноября - 11.00

Предварительная защита проектов участников тренинг-курса «Начинающий предприниматель».

г.Мурманск, ул. Подстаницкого. Региональный инновационный бизнес-инкубатор.

22-24 ноября – 15.00

В Центре «Лапландия» пройдёт обучающий лагерь-тренинг для активов детских и молодёжных общественных объединений Мурманской области. В целях развития добровольческого движения среди молодёжи, формирования умений и навыков здорового образа жизни, безопасного и ответственного поведения, умений конструктивно общаться и сотрудничать в коллективе сверстников на базе государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» будет проходить обучающий лагерь-тренинг для активов детских и молодёжных общественных объединений Мурманской области. В лагере-тренинге будут принимать обучающиеся в возрасте 14-17 лет.

В программу проведения лагеря-тренинга включено проведение общих сессий, мастерских, тренингов по темам: «Навыки публичных выступлений», «Самооценка и уверенность в себе», «Целеполагание. Постановка целей и их достижение», «Бесконфликтное общение», «Добровольчество». Так же в рамках лагеря-тренинга участники смогут поучаствовать в работе творческих площадок на базе образовательных организаций и организаций среднего профессионального образования. С ребятами будут работать педагоги-психологи и специалисты образовательных организаций. Закрытие - лагеря состоится 23 ноября - с 14.30 до 16.30.

г.Мурманск, просп. Героев- североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

22 ноября - 17.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт заседание межведомственной комиссии по рассмотрению инвестиционных проектов Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

23 ноября - 11.30

В областном драматическом театре состоится брифинг для журналистов, посвященный премьере спектакля «Загнанная лошадь», в котором примет участие режиссер-постановщик спектакля Ринат Фазлеев (г.Казань). В 12.00 и 19.00 состоятся генеральные репетиции премьерного спектакля.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

23 ноября - 15.00-20.00

Министр образования и науки Мурманской области Карпенко Наталия Николаевна проведёт Единый день приема граждан (приём заявителей будет проводиться без предварительной записи, в порядке очередности при предъявлении документа, удостоверяющего личность - паспорт).

г.Мурманск, ул. Трудовых резервов, 4.

24 ноября - 14.30

Состоится заседание экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов), созданного приказом комитета от 3.07.2015 № 41. Заседание экспертного совета будет проведено под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области – А. Тюкавина, с участием председателя Мурманской областной Думы – С. Дубового.

На заседании экспертного совета будут рассмотрены следующие вопросы: 1. Оценка параметров Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Мурманской области на 2018 год. 2. О необходимости установления уполномоченным органом нормативов технологических потерь воды при передаче по сетям водоснабжения.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 6, каб. 506.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна проведёт личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

25 ноября – 10.00

На базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоится семинар «Годовая финансовая отчетность НКО, общин». На сегодняшний день в местах традиционного проживания коренных народов – Ловозерском, Ковдорском, Кольском и Терском районах действуют 38 территориально-соседских и родовых общин коренного малочисленного народа саами. Основными видами их деятельности являются оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, производство изделий народных художественных промыслов, сбор дикорастущих растений.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

30 ноября – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в VIII Мурманской областной налоговой конференции. Конференция проводится при поддержке НМФО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» и Комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Налоговая конференция – это уникальная площадка, на которой представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы реализации налогового законодательства на территории Мурманской области. В этом году основными темами обсуждения станут: порядок уплаты НДФЛ и представление отчетности по НДФЛ налоговыми агентами, имеющими обособленные подразделения; основные изменения законодательства по налогу на прибыль организаций с 2018 года; изменения в законодательстве, направленные на противодействие фиктивным компаниям; новая форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций; второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для субъектов малого и среднего бизнеса, и многое другое. Участие в конференции - бесплатное.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «AZIMUT Отель», 2-й этаж, зал «Азимут».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.