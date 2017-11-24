с.Варзуга

25 ноября – 12.00

Состоится открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в Варзуге. В мероприятии примут участие: министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, начальник управления развития информационных и материально-технических ресурсов здравоохранения министерства здравоохранения Мурманской области Андрей Кичигин, главный врач Кандалакшской центральной районной больницы Владимир Петров и глава сельского поселения Варзуга Геннадий Попов.

с.Варзуга.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Заполярный

24 ноября - 15.00

Выездной прием специалистов Центра социальной поддержки населения по Печенгскому району.

г.Заполярный, ул. Бабикова, 14.

г.Полярные Зори

24-26 ноября - 10.00

Отдел экономического развития и потребительского рынка администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией приглашает желающих открыть собственное дело принять участие в тренинг–курсе «Начинающий предприниматель».

Участники, успешно прошедшие обучение и получившие по окончании тренинг-курса сертификат, имеют право участвовать в конкурсе на получение гранта на создание собственного бизнеса. Обучение проводится на безвозмездной основе.

Желающим пройти обучение необходимо предварительно записаться в отделе экономического развития и потребительского рынка: г.Полярные Зори, пр.Нивский, 11, 5-й этаж или подать заявку в Центр поддержки предпринимательства Мурманской области: event@cppmo.ru, или позвонив по телефону (8152) 41-07-44.

г.Полярные Зори, ул. Белова, 7а.

24 ноября - 15.00

Выездной прием граждан в общественной приёмной губернатора Мурманской области в городе Полярные Зори.Приём проводит первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Мария Бородина.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 1.

г.Кировск

24 ноября - 11.00

Выездная проверка Госжилинспекции в Кировске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением, горячим водоснабжением, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Кировск, ул. Олимпийская, 65.

29 ноября – 11.00-16.00

В помещении салона красоты «Классика» будет проходить конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер города Кировска».

г.Кировск, Ленинградская ул., 14.

г.Апатиты

24 ноября - 12.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Апатитах. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением, горячим водоснабжением, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирных домов.

г.Апатиты, ул. Московская, 10; ул. Ленина, 60, 29; ул. Дзержинского, 22.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

пгт.Верхнетуломский

24 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Верхнетуломский, ул. Дружбы, 20.

г.Мурманск

24 ноября - 12.00

В Центре дополнительного образования «Лапландия» откроется Форум замещающих семей Мурманской области. Участники форума – опекуны, попечители, приемные родители, усыновители – встретятся в этот день, чтобы обменяться опытом воспитания детей-сирот, поделиться своими успехами в организации сотрудничества и взаимодействия с различным организациями, а также обсудят возникающие проблемы.

В рамках мероприятия будет организована выставка плакатов замещающих семей «Дети должны жить дома», представлена экспозиция учреждений для детей-сирот, общественных организаций замещающих родителей, а также служб, осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей.

г.Мурманск, просп.Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

24 ноября - 14.30

Состоится заседание экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов), созданного приказом комитета от 3.07.2015 № 41. Заседание экспертного совета будет проведено под председательством первого заместителя губернатора Мурманской области – А. Тюкавина, с участием председателя Мурманской областной Думы – С. Дубового.

На заседании экспертного совета будут рассмотрены следующие вопросы: 1. Оценка параметров Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по Мурманской области на 2018 год. 2. О необходимости установления уполномоченным органом нормативов технологических потерь воды при передаче по сетям водоснабжения.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 6, каб. 506.

24 ноября - 15.00-17.00

Главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Ортикова Инна Борисовна проведёт личный приём граждан по вопросам оказания медицинской помощи.

г.Мурманск, просп. Кольский, 1. Министерство здравоохранения Мурманской области, каб. 107.

24 ноября - 16.00

Торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям обучающего курса по основам русского жестового языка. Курс обучения сурдопереводу, организованный министерством социального развития Мурманской области с 6 по 24 ноября, проходят 12 человек. Впервые обучение было организовано и для специалистов органов местного самоуправления Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Капитана Егорова, 16. МАГУ, ауд. 316.

25 и 26 ноября - 10.00

В областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится областной семинар для руководителей театрализованных и цирковых коллективов «Школа пластического театра». В семинаре «Школа пластического театра: жест и пластика как основные выразительные сценические средства» примут участие руководители театральных, цирковых и хореографических коллективов, культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Теоретические занятия проведут ведущие методисты по театральному и хореографическому жанру отдела народного творчества областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Элина Прохоренкова и Виктор Выдрин, а практические занятия - Людмила Белова, режиссёр, художественный руководитель театра пантомимы и пластики «Ателье», Заслуженный работник культуры Российской Федерации, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, Лауреат правительственной премии - «Лучший педагог Санкт-Петербурга 2010 года», создатель авторской программы «Практическая школа пластического театра».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

25 ноября - 10.00

В Мурманском арктическом государственном университете состоится медиафорум, на котором представители СМИ разных стран обсудят новые инструменты журналистики. Участники дискуссии обсудят новые каналы связи читателя и журналиста, появление понятия «Сам себе журналист», возможности, появившиеся благодаря новым инструментам, позволяющим получить доступ к информации по всему миру.

Ведущий медиафорума: редактор ресурса «Region51.com» и сообщества «Мурманск - столица Арктики», блогер, общественный деятель Дмитрий Качалов. Участники форума: Валерий Поташов, редактор журнала он-лайн «Черника» (Россия, г.Петрозаводск); Андре Ларссон, Швеция, журналист, документалист; Пертти Вейялайнен, режиссёр (Финляндия); Магнус Аабэк, журналист (Норвегия); Кристиан Стробек, эксперт социальных медиа, консультант, журналист, работает в Датской школе журналистики в течение многих лет.

г.Мурманск, ул. Егорова, 15. МАГУ, актовый зал.

25 ноября – 10.00

На базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоится семинар «Годовая финансовая отчетность НКО, общин». На сегодняшний день в местах традиционного проживания коренных народов – Ловозерском, Ковдорском, Кольском и Терском районах действуют 38 территориально-соседских и родовых общин коренного малочисленного народа саами. Основными видами их деятельности являются оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, производство изделий народных художественных промыслов, сбор дикорастущих растений.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

25 ноября – 13.00

На базе Мурманского областного центра коренных малочисленных народов Севера состоится заседание Саамского собрания Самь Соббар, избранного на III съезде коренных народов Кольского Севера – саамов в ноябре 2014 года. В ходе заседания планируется обсудить вопросы, связанные с использованием коренным малочисленным народом Севера Мурманской области и его общинами земель лесного фонда, исполнения решения III съезда саамов об установке памятника бойцам оленне-транспортных батальонов, а также предстоящие в 2018 году культурные события и мероприятия саамского сообщества.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Мурманский областной центр коренных малочисленных народов Севера, оф. 304.

27 ноября - 10.40

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области стартует неделя приемов граждан в честь 16-летия партии. В этот день приемы проведут: руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской области Думы Юрий Анатольевич Шадрин; руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска Тамара Ивановна Прямикова.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

27-28 ноября – 12.00-18.00

Состоится первая сессия образовательного проекта «Школа молодого педагога по образовательной робототехнике». Центр «Лапландия» распахнет свои двери для работников образовательных учреждений Мурманской области, чтобы поделиться основами, базовыми навыками и передовым опытом в области образовательной робототехники.

На протяжении двух дней преподаватели детского технопарка «Кванториум51», педагоги дополнительного образования и методисты Регионального центра научно-технического творчества, будут представлять мастер-классы по работе с lego WeDo, EV3, Arduino и др., расскажут о перспективах занятий с конструкторами, соревнованиях по всем возрастным категориям, поделятся методикой работы с обучающимися дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего и дополнительного образования.

г.Мурманск, просп. Героев-Североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

30 ноября – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в VIII Мурманской областной налоговой конференции. Конференция проводится при поддержке НМФО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» и Комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Налоговая конференция – это уникальная площадка, на которой представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы реализации налогового законодательства на территории Мурманской области. В этом году основными темами обсуждения станут: порядок уплаты НДФЛ и представление отчетности по НДФЛ налоговыми агентами, имеющими обособленные подразделения; основные изменения законодательства по налогу на прибыль организаций с 2018 года; изменения в законодательстве, направленные на противодействие фиктивным компаниям; новая форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций; второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для субъектов малого и среднего бизнеса, и многое другое. Участие в конференции - бесплатное.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «AZIMUT Отель», 2-й этаж, зал «Азимут».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.