с.Териберка

27 ноября - 12.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Пионерская, 7. Администрация.

27 ноября - 13.30

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

с.Териберка, ул. Первая Пятилетка, 14. Териберский Дом культуры.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Кировск

29 ноября – 11.00-16.00

В помещении салона красоты «Классика» будет проходить конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер города Кировска».

г.Кировск, Ленинградская ул., 14.

г.Апатиты

27 ноября - 9.00

Тренинг «Азбука предпринимателя» по образовательным программам АО «Корпорация «МСП».

г.Апатиты, ул. Лесная, 29. Филиал МАГУ.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

27 ноября - 8.20

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки жилого помещения.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 12.

27 ноября - 8.20

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Каменная, 7/3.

27 ноября - 8.20

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Александрова, 30/2; ул. Радищева, 18; ул. Зои Космодемьянской, 15/3.

27 ноября – 10.00-13.00

В прокуратуре Мурманской области будет проводиться «горячая линия» по вопросам соблюдения законов при исполнении уголовных наказаний.

На звонки и вопросы по телефону 47-36-54 ответит старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Артемов Владимир Владимирович.

27 и 28 ноября - 10.00

Заседание совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Заседание Совета пройдет 27 и 28 ноября. Совет проводится два раза в год для совершенствования работы культурно-досуговых учреждений, совместного обсуждения вопросов сохранения и развития народного самодеятельного творчества, обмена опытом работы.

г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им.С.М. Кирова, фестивальный зал.

27 ноября - 10.40

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области стартует неделя приемов граждан в честь 16-летия партии. В этот день приемы проведут: руководитель региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской области Думы Юрий Анатольевич Шадрин; руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска Тамара Ивановна Прямикова.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

27 ноября – 11.00 и 12.00

В роддомах и родильных отделениях города и области пройдет традиционная акция «Родился читателем». Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки поздравят мам, чьи дети родились в День матери, и вручат подарочные наборы книг с символикой акции.

Подарочный набор библиотеки состоит из книги для мамы с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книги для чтения малышу, а также нескольких полезных буклетов, содержащих информацию о законодательных актах по правам матери и ребенка, материнском капитале, конвенции ООН о правах ребенка. В этот раз будущим читателям библиотекари подарят сборник «Самым маленьким малышам», в который вошли сказки для самых маленьких детей авторов: Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Эдуарда Успенского и других. Для мам подготовлена книга Валерии Фадеевой «Самая полная иллюстрированная книга российской мамы», в которой много полезной информации о развитии ребёнка и уходе за ним.

г.Мурманск, ул. Лобова, 8. Мурманский областной перинатальный центр.

г.Мурманск, ул. Бочкова, 6. Родильный дом № 3.

27 ноября - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия со дня образования Мурманской области.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

27-28 ноября – 12.00-18.00

Состоится первая сессия образовательного проекта «Школа молодого педагога по образовательной робототехнике». Центр «Лапландия» распахнет свои двери для работников образовательных учреждений Мурманской области, чтобы поделиться основами, базовыми навыками и передовым опытом в области образовательной робототехники.

На протяжении двух дней преподаватели детского технопарка «Кванториум51», педагоги дополнительного образования и методисты Регионального центра научно-технического творчества, будут представлять мастер-классы по работе с lego WeDo, EV3, Arduino и др., расскажут о перспективах занятий с конструкторами, соревнованиях по всем возрастным категориям, поделятся методикой работы с обучающимися дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего и дополнительного образования.

г.Мурманск, просп. Героев-Североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

30 ноября – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в VIII Мурманской областной налоговой конференции. Конференция проводится при поддержке НМФО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» и Комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Налоговая конференция – это уникальная площадка, на которой представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы реализации налогового законодательства на территории Мурманской области. В этом году основными темами обсуждения станут: порядок уплаты НДФЛ и представление отчетности по НДФЛ налоговыми агентами, имеющими обособленные подразделения; основные изменения законодательства по налогу на прибыль организаций с 2018 года; изменения в законодательстве, направленные на противодействие фиктивным компаниям; новая форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций; второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для субъектов малого и среднего бизнеса, и многое другое. Участие в конференции - бесплатное.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «AZIMUT Отель», 2-й этаж, зал «Азимут».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.