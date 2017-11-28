гп.Умба

28 ноября - 12.00

Выездной приём граждан в общественной приёмной губернатора Мурманской области в Терском районе. Приём проводит заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Вадим Карпенко.

гп.Умба, ул. Дзержинского, 42, каб.5.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Кировск

29 ноября – 11.00-16.00

В помещении салона красоты «Классика» будет проходить конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер города Кировска».

г.Кировск, Ленинградская ул., 14.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

с.Ловозеро

28 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

ЗАТО г. Североморск

6 декабря – 16.00

Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает заинтересованных лиц в возрасте до 31 года, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск принять участие в семинаре на тему: «Бизнес процессы. Как сделать свой бизнес устойчивым». Спикером образовательного мероприятия выступит: Анна Евгеньевна Шолина – эксперт по открытию малого бизнеса, эксперт надпрофессионального образования, ментор стартапов в Фонде Развития интернет-инициатив, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП федеральных тренеров для малого бизнеса, автор статей и методических пособий по подготовке проектов, партнер компании «ФинЭкспертиза», Института финансового развития бизнеса, проекта «RuTech Venture», член экспертного совета при ГД РФ. Организатор международных, всероссийских, межрегиональных форумов и семинаров.

По итогам семинара участники получат сертификат о прохождении обучающих мероприятий в рамках федеральной программы «Ты предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Здание администрация муниципалитета.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

28 ноября - 8.00

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 25.

28 ноября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Радищева, 9.

28 ноября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 66; ул. Профсоюзов, 22.

28 ноября - 10.00

Проходит заседание совета директоров культурно-досуговых учреждений Мурманской области. Совет проводится два раза в год для совершенствования работы культурно-досуговых учреждений, совместного обсуждения вопросов сохранения и развития народного самодеятельного творчества, обмена опытом работы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им.С.М. Кирова, фестивальный зал.

28 ноября - 10.00

В региональном исполнительном комитете Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» состоится пресс-конференция, посвященная реализации партийного проекта «Городская среда» в Мурманской области в 2017 году. В мероприятии примут участие: секретарь Мурманского регионального отделения партии, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой; региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, руководитель фракции «Единая Россия» Тамара Прямикова; руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Региональный исполнительный комитет Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», офис 424.

28 ноября - 11.00

Заседание комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на предоставление финансовой поддержки в виде грантов в форме субсидий начинающим и действующим инновационным компаниям Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, I подъезд, II этаж, каб. 21.

28 ноября – 12.00

В Мурманске будет работать III региональная конференция «Равенство возможностей. Опыт и проблемы обеспечения прав инвалидов на территории муниципальных образований Мурманской области». На конференции будут рассмотрены вопросы защиты прав инвалидов в муниципальных образованиях Мурманской области.

В работе конференции примут участие около 100 человек, в том числе представители региональных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области, депутаты областной думы, а также представители субъектов системы социальной защиты инвалидов.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», II этаж, зал «Azimut 1».

28 ноября - 12.00

Состоится модельный семинар «Вопросы организации работы управляющих компаний и ТСЖ» в Мурманской области» в рамках Всероссийской акции «День всеобуча в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и реализации партийного проекта «Управдом». В мероприятии примут участие: региональный координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя», начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области – главный государственный жилищный инспектор Мурманской области, член регионального координационного совета сторонников партии Алёна Кузнецова; директор ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота», кандидат философских наук Вадим Милиев; начальник научно-инновационного отдела ГАПОУ МО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота», доцент, кандидат философских наук Владимир Рыбкин; председатель регионального Общественного совета партпроекта «Школа грамотного потребителя», директор филиала ООО «МУ ЖСК» Ольга Журавлева; представители управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, научно-педагогической общественности; партийный актив.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж им. Н.Е.Момота, ауд. 201, главный корпус.

28 ноября – 12.00-18.00

Проходит первая сессия образовательного проекта «Школа молодого педагога по образовательной робототехнике». Центр «Лапландия» распахнет свои двери для работников образовательных учреждений Мурманской области, чтобы поделиться основами, базовыми навыками и передовым опытом в области образовательной робототехники.

На протяжении двух дней преподаватели детского технопарка «Кванториум51», педагоги дополнительного образования и методисты Регионального центра научно-технического творчества, будут представлять мастер-классы по работе с lego WeDo, EV3, Arduino и др., расскажут о перспективах занятий с конструкторами, соревнованиях по всем возрастным категориям, поделятся методикой работы с обучающимися дошкольных образовательных учреждений, учреждений общего и дополнительного образования.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

28 сентября - 14.00

На площадке региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области состоится круглый стол «Проблемные вопросы содержания жилищного фонда» с участием представителей региональных и муниципальных органов власти с руководством управляющей компании, в ходе которой будут обсуждаться вопросы к работе управляющей компании УК ООО «ЖЭК». Мероприятие пройдёт при личном участии руководителя РОППП, депутата Мурманской областной Думы Ю. Шадрина, главы муниципального образования города Мурманска Д. Филиппова. В мероприятии примут участие наиболее активные жители дома по ул. Шмидта 21, партийный актив.

г.Мурманск, просп. Ленина, 88. Региональная общественная приёмная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Мурманской области.

30 ноября – 9.30

Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области приглашает предприятия и организации региона принять участие в VIII Мурманской областной налоговой конференции. Конференция проводится при поддержке НМФО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» и Комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Налоговая конференция – это уникальная площадка, на которой представители бизнеса и налоговых органов смогут обсудить актуальнейшие вопросы реализации налогового законодательства на территории Мурманской области. В этом году основными темами обсуждения станут: порядок уплаты НДФЛ и представление отчетности по НДФЛ налоговыми агентами, имеющими обособленные подразделения; основные изменения законодательства по налогу на прибыль организаций с 2018 года; изменения в законодательстве, направленные на противодействие фиктивным компаниям; новая форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций; второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для субъектов малого и среднего бизнеса, и многое другое. Участие в конференции - бесплатное.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «AZIMUT Отель», 2-й этаж, зал «Азимут».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.