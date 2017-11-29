пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Кировск

29 ноября – 11.00-16.00

В помещении салона красоты «Классика» будет проходить конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер города Кировска».

г.Кировск, Ленинградская ул., 14.

с.Ловозере

29 ноября - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозере, ул. Пионерская, 6.

г.Гаджиево

29 ноября - 11.15

Торжественное открытие в Гаджиево дворовой территории, благоустроенной в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

г.Гаджиево, ул. Колышкина. Дворовая территория домов № 113-116.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

сп.Тулома

29 ноября - 11.00

Выездной приём специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

сп. Тулома, ул. Мира, 18.

ЗАТО г. Североморск

6 декабря – 16.00

Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает заинтересованных лиц в возрасте до 31 года, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск принять участие в семинаре на тему: «Бизнес процессы. Как сделать свой бизнес устойчивым». Спикером образовательного мероприятия выступит: Анна Евгеньевна Шолина – эксперт по открытию малого бизнеса, эксперт надпрофессионального образования, ментор стартапов в Фонде Развития интернет-инициатив, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП федеральных тренеров для малого бизнеса, автор статей и методических пособий по подготовке проектов, партнер компании «ФинЭкспертиза», Института финансового развития бизнеса, проекта «RuTech Venture», член экспертного совета при ГД РФ. Организатор международных, всероссийских, межрегиональных форумов и семинаров.

По итогам семинара участники получат сертификат о прохождении обучающих мероприятий в рамках федеральной программы «Ты предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Здание администрация муниципалитета.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

29 ноября - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 19, 21, 23/19; ул. К.Либкнехта, 19/15; ул. Прибрежная, 25; ул. Сомова, 5; ул. Папанина, 28.

29 ноября - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт координационное совещание по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области.

Повестка заседания: 1. О состоянии работы в сфере выявления, раскрытия и профилактики экологических преступлений и эффективности взаимодействия контролирующих органов в указанной сфере (предложение СУ СК России по Мурманской области в план работы КС на 2017 год.). Докладчики: Блюденов Федор Алексеевич – руководитель отдела процессуального контроля следственного управления СУ СК России по Мурманской области; Сигаев Фёдор Петрович – начальник УЭБиПК УМВД России по Мурманской области; Руусалеп Дмитрий Аугустович – министр природных ресурсов и экологии Мурманской области. 2. О взаимодействии правоохранительных органов в сфере противодействия незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства, контроля за соблюдением ими миграционного и уголовного законодательства, профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов (предложение УМВД России по Мурманской области, УФСБ России по Мурманской области в план работы КС на 2017 год.). Докладчики: Макаревич Борис Анатольевич – начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области; Музыка Сергей Александрович – первый заместитель начальника УФСБ России по Мурманской области. 3. Информация об итогах деятельности рабочей группы по выявлению, пресечению и профилактике преступлений, связанных с нарушением требований безопасности при движении и эксплуатации воздушного, водного и железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, включая сферу оказания различного вида услуг, в том числе при организации детского отдыха, питания, с нарушениями трудового законодательства на объектах транспорта (решение координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области от 18.04.2017 № 2.). Докладчик: Смирнов Константин Владимирович – и.о. руководителя Мурманского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте. 4. О комплексном плане действий координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области на 2018 год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал.

29 ноября - 17.30

Информационная встреча для родителей старшеклассников с участием представителей делегации Санкт-Петербургского государственного университета. Начальник управления по организации приема СПбГУ Александр Бабич расскажет об университете, особенностях приема в 2018 году, а также о дополнительных возможностях при поступлении для победителей Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия», актовый зал.

30 ноября – 14.00

Состоится пленарное заседание Общественной палаты Мурманской области. повестке дня будут рассмотрено несколько вопросов. Среди них - об участии Общественной палаты Мурманской области в общественном контроле за соблюдением избирательных прав граждан и плане работы на 2018 год. На заседании планируется создать рабочую группу Общественной палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Завершится пленарное заседание общественными (публичными) слушаниями по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса в городе Мурманске, которые проводятся в соответствии со ст. 62.2 федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, 4-й этаж, малый зал заседаний правительства Мурманской области.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.