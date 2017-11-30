пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

6 декабря – 16.00

Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает заинтересованных лиц в возрасте до 31 года, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск принять участие в семинаре на тему: «Бизнес процессы. Как сделать свой бизнес устойчивым». Спикером образовательного мероприятия выступит: Анна Евгеньевна Шолина – эксперт по открытию малого бизнеса, эксперт надпрофессионального образования, ментор стартапов в Фонде Развития интернет-инициатив, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП федеральных тренеров для малого бизнеса, автор статей и методических пособий по подготовке проектов, партнер компании «ФинЭкспертиза», Института финансового развития бизнеса, проекта «RuTech Venture», член экспертного совета при ГД РФ. Организатор международных, всероссийских, межрегиональных форумов и семинаров.

По итогам семинара участники получат сертификат о прохождении обучающих мероприятий в рамках федеральной программы «Ты предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Здание администрация муниципалитета.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

30 ноября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят законность перепланировки.

г.Мурманск, ул.Чумбарова-Лучинского, 48/1; ул. Пономарева, 8.

30 ноября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома. г.Мурманск, ул. Скальная, 11; ул. Хлобыстова, 16/2.

30 ноября - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Олега Кошевого, 3.

30 ноября – 9.30

Пройдёт VIII Мурманская областная налоговая конференция, которую Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области проводит совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Мурманской области. Конференция проводится при поддержке НМФО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» (ФОРМАП) и Комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска.

Мурманская областная налоговая конференция проводится ежегодно и собирает на своей площадке руководителей УФНС по Мурманской области и предпринимателей со всего региона. Это уникальное мероприятие, на котором представители налоговых органов и регионального бизнеса могут обсудить последние изменения налогового законодательства и актуальные вопросы его реализации на территории Мурманской области. Мероприятие является бесплатным для всех предпринимателей региона.

В этом году основными темами обсуждения станут: порядок уплаты НДФЛ и представление отчетности по НДФЛ налоговыми агентами, имеющими обособленные подразделения; основные изменения законодательства по налогу на прибыль организаций с 2018 года; изменения в законодательстве, направленные на противодействие фиктивным компаниям; новая форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций; второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники для субъектов малого и среднего бизнеса, и многое другое.

г.Мурманск, просп.Ленина, 82. «АZIMUT Отель Мурманск», 2-й этаж, зал «Азимут».

30 ноября - 14.00

Губернатор Марина Ковтун примет участие в пленарном заседании Общественной палаты Мурманской области.

Повестка заседания: 1. Об участии Общественной палаты Мурманской области в общественном контроле за соблюдением избирательных прав граждан. Докладчики: Мананков Юрий Юрьевич – секретарь Общественной палаты Мурманской области; Ткачук Елена Григорьевна – секретарь избирательной комиссии Мурманской области. 2.О создании рабочей группы Общественной палаты Мурманской области по мониторингу реализации избирательных прав граждан. Докладчик: Мананков Юрий Юрьевич – секретарь Общественной палаты Мурманской области. 3.О плане работы Общественной палаты на 2018 год. Докладчики: Мананков Юрий Юрьевич – секретарь Общественной палаты Мурманской области, председатели комиссий. 4. Общественные (публичные) слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса в г. Мурманске.

г.Мурманск, просп.Ленина, 75. Правительство Мурманской области, 4-й этаж, малый зал заседаний правительства Мурманской области.

30 ноября - 14.00

Гость пресс-центра «Мурманский вестник» – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин. Тема пресс-конференции: итоги работы министерства транспорта и дорожного хозяйства за 2017 год.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

1 декабря - 16.00

Состоится финал областной акции в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!», которая в этом году проходила под девизом «Молодежь – энергия будущего!». Мурманчане примут участие в развлекательной программе с различными конкурсами, играми и розыгрышами, проявят эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край» и посмотрят выступления творческих коллективов областного Дворца. Молодёжная акция «Живи ярко!», организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, проводится в Мурманской области уже третий год.

Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек среди подростков и молодежи, пропаганду активного образа жизни и участие в жизни общества. Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечение в творческую среду и создание условий для их самовыражения. За время проведения акции «Живи ярко!» специалисты областного Дворца побывали в Оленегорске и Коле, поселках Мурмаши, Миникино и Молочный. Юные северяне приняли участие в мастер-классах, посмотрели выступления творческих коллективов и активной молодежи столицы Заполярья, которая рассказала, чем можно заниматься в свободное время, что такое волонтерство и как добиться своих целей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.