пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

г.Полярные Зори

1 декабря - 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель» по программе «Шаг за шагом». г.Полярные Зори, ул. Белова, 7а. Школа № 3.

ЗАТО г. Североморск

1 декабря - 11.30

Совещание, посвященное итогам работы многофункциональных центров Мурманской области в 2017 году и основным задачам на 2018 год. В совещании примут участие руководители МФЦ Мурманской области.

г.Североморск, ул. Колышкина, 9. МФЦ.

6 декабря – 16.00

Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает заинтересованных лиц в возрасте до 31 года, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск принять участие в семинаре на тему: «Бизнес процессы. Как сделать свой бизнес устойчивым». Спикером образовательного мероприятия выступит: Анна Евгеньевна Шолина – эксперт по открытию малого бизнеса, эксперт надпрофессионального образования, ментор стартапов в Фонде Развития интернет-инициатив, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП федеральных тренеров для малого бизнеса, автор статей и методических пособий по подготовке проектов, партнер компании «ФинЭкспертиза», Института финансового развития бизнеса, проекта «RuTech Venture», член экспертного совета при ГД РФ. Организатор международных, всероссийских, межрегиональных форумов и семинаров.

По итогам семинара участники получат сертификат о прохождении обучающих мероприятий в рамках федеральной программы «Ты предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Здание администрация муниципалитета.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

1 декабря - 10.00

Церемония награждения волонтеров VI Мурманской международной деловой недели.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, I подъезд, II этаж, каб.21.

1 декабря - 11.00

Губернатор Марина Ковтун проведет заседание Совета по делам инвалидов. Участники заседания обсудят вопрос формирования толерантного отношения населения к проблемам инвалидов. С докладами выступят Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области, и Оксана Кошевич, председатель Мурманской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы Мурмана».

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал.

1 декабря – 14.00

В День рождения партии «Единая Россия» в региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области приёмы граждан в рамках Недели приёмов проведут: председатель Мурманской областной Думы, секретарь регионального отделения партии Сергей Михайлович Дубовой; глава администрации г.Мурманска Андрей Иванович Сысоев.

г.Мурманск, просп.Ленина, 88. Региональной общественной приёмной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

1 декабря - 16.00

Состоится финал областной акции в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!», которая в этом году проходила под девизом «Молодежь – энергия будущего!». Мурманчане примут участие в развлекательной программе с различными конкурсами, играми и розыгрышами, проявят эрудицию в интеллектуальной игре «Знай свой край» и посмотрят выступления творческих коллективов областного Дворца. Молодёжная акция «Живи ярко!», организатором которой выступает Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, проводится в Мурманской области уже третий год.

Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек среди подростков и молодёжи, пропаганду активного образа жизни и участие в жизни общества. Специалисты Дворца культуры выезжают в отдаленные города и посёлки области с целью организации содержательного досуга подростков и молодёжи, вовлечение в творческую среду и создание условий для их самовыражения. За время проведения акции «Живи ярко!» специалисты областного Дворца побывали в Оленегорске и Коле, поселках Мурмаши, Миникино и Молочный. Юные северяне приняли участие в мастер-классах, посмотрели выступления творческих коллективов и активной молодежи столицы Заполярья, которая рассказала, чем можно заниматься в свободное время, что такое волонтерство и как добиться своих целей.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

1 декабря - 16.00

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения.

г.Мурманск, просп. Ленина, 16. Детская театральная школа.

3 декабря - 12.00

Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга») и подразделение военно-патриотического воспитания детей и подростков «Возрождения» в рамках знаменательной даты нашей истории в «День неизвестного солдата» проводятся митинг и церемония возложение цветов мемориалам павшим воинам на «Аллее памяти» у театра Северного флота. В мероприятии примут участие учащиеся школ №№ 22 и 31, гимназия № 6, кадетской школы, молодёжного движения «Северное сияние» и др.

г.Мурманск, Кольский просп., «Аллея памяти».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.