пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Полярные Зори

2 декабря - 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель» по программе «Шаг за шагом».

г.Полярные Зори, ул. Белова, 7а. Школа № 3.

3 декабря - 10.00

Тренинг-курс «Начинающий предприниматель» по программе «Шаг за шагом» г.Полярные Зори, ул. Белова, 7а. Школа № 3.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

6 декабря – 16.00

Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает заинтересованных лиц в возрасте до 31 года, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск принять участие в семинаре на тему: «Бизнес процессы. Как сделать свой бизнес устойчивым». Спикером образовательного мероприятия выступит: Анна Евгеньевна Шолина – эксперт по открытию малого бизнеса, эксперт надпрофессионального образования, ментор стартапов в Фонде Развития интернет-инициатив, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП федеральных тренеров для малого бизнеса, автор статей и методических пособий по подготовке проектов, партнер компании «ФинЭкспертиза», Института финансового развития бизнеса, проекта «RuTech Venture», член экспертного совета при ГД РФ. Организатор международных, всероссийских, межрегиональных форумов и семинаров.

По итогам семинара участники получат сертификат о прохождении обучающих мероприятий в рамках федеральной программы «Ты предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Здание администрация муниципалитета.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

пгт.Мурмаши

4 декабря - 19.40

Возвращение в Мурманск участников III Национального чемпионата «Абилимпикс». III Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» проходит в Москве 1-3 декабря. Мурманскую область представляет команда победителей регионального этапа. В составе делегации 17 участников и 14 экспертов.

пгт.Мурмаши, аэропорт «Мурманск», рейс UT-581 Москва-Мурманск.

г.Мурманск

2 декабря - 18.00

Пройдёт финал региональной Мурманской лиги КВН сезона 2017 года. За звание чемпиона лиги и путёвку на фестиваль команд КВН в Сочи поборются шесть команд. Это команда «Морская академия» Мурманского государственного технического университета, сборная филологического факультета из Мурманска, команда «Суровые парни» 61-й отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота из поселка Спутник, сборная города Снежногорска, команда «Регион 51» ОАО «Апатит» и команда «Овощной салат» Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.

Ведущий игры – капитан команды КВН «Сборная города Мурманска», трижды финалист Высшей лиги Международного союза КВН Герман Иванов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

3 декабря - 12.00

Мурманская региональная общественная благотворительная организация многодетных семей и инвалидов «Радуга») и подразделение военно-патриотического воспитания детей и подростков «Возрождения» в рамках знаменательной даты нашей истории в «День неизвестного солдата» проводятся митинг и церемония возложение цветов мемориалам павшим воинам на «Аллее памяти» у театра Северного флота. В мероприятии примут участие учащиеся школ №№ 22 и 31, гимназия № 6, кадетской школы, молодёжного движения «Северное сияние» и др.

г.Мурманск, Кольский просп., «Аллея памяти».

5 декабря - 11.00

Состоится заседание Совета директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. Руководители государственных и муниципальных библиотек Мурманской области подведут итоги работы за 2017 год, рассмотрят основные задачи, мероприятия и проекты библиотек на 2018 год, а также современные подходы к обеспечению доступности библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Особое внимание будет уделено вопросам организации деятельности библиотек по антитеррористической защищенности и профилактике экстремизма.

На заседании будут подведены итоги двух областных конкурсов: конкурса «Драйвер библиографических идей» среди муниципальных библиотек Мурманской области, который организовала Мурманская областная научная библиотека, и конкурса «С книгой по жизни» на лучшего читателя библиотечного пункта Мурманской государственной областной библиотеки для слепых и слабовидящих. На круглом столе члены Совета обсудят деятельность библиотек в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, 4-й этаж, литературная гостиная.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.