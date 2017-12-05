с.Ловозеро

5 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Кировск

5 декабря - 16.00

Тренинг «Оптимизация бизнес-процессов» программы «Ты – предприниматель».

г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».

г.Апатиты

9 декабря - 16.00

Состоится лекция научно-познавательного лектория. На очередной лекции научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты мы будем говорить о любви. Кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики, управления и социологии филиала МАГУ в городе Апатиты Илья Леонидович Балымов попытается проанализировать феномен любви, систематизировать её виды и формы. Любовь рассматривается как необходимое условие человеческого существования и как ведущее условие духовного развития. Существуют ли хорошие, правильные формы любви и каковы они?

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. (каб. 101).

г.Снежногорск

5 декабря - 11.30

Торжественное открытие в Снежногорске дворовой территории, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

г.Снежногорск, ул. Победы. Дворовая территория домов №№ 3-1/1.

5 декабря - 15.00

Муниципальный молодёжный профилактический форум «Сделай лучший выбор!» Форум состоится 5-6 декабря, он соберет участников из Снежногорска, Гаджиево и Полярного.

г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 5. Отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

6 декабря – 16.00

Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает заинтересованных лиц в возрасте до 31 года, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск принять участие в семинаре на тему: «Бизнес процессы. Как сделать свой бизнес устойчивым». Спикером образовательного мероприятия выступит: Анна Евгеньевна Шолина – эксперт по открытию малого бизнеса, эксперт надпрофессионального образования, ментор стартапов в Фонде Развития интернет-инициатив, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП федеральных тренеров для малого бизнеса, автор статей и методических пособий по подготовке проектов, партнер компании «ФинЭкспертиза», Института финансового развития бизнеса, проекта «RuTech Venture», член экспертного совета при ГД РФ. Организатор международных, всероссийских, межрегиональных форумов и семинаров.

По итогам семинара участники получат сертификат о прохождении обучающих мероприятий в рамках федеральной программы «Ты предприниматель».

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Здание администрация муниципалитета.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

5 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Маяковского, 23; ул. Кирпичная, 6.

5 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Радищева, 15; пр. Связи 5; ул. Зои Космодемьянской, 8.

5 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Бредова, 11.

5 декабря - 11.00

Начнётся заседание Совета директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. Руководители государственных и муниципальных библиотек Мурманской области подведут итоги работы за 2017 год, рассмотрят основные задачи, мероприятия и проекты библиотек на 2018 год, а также современные подходы к обеспечению доступности библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Особое внимание будет уделено вопросам организации деятельности библиотек по антитеррористической защищенности и профилактике экстремизма.

На заседании будут подведены итоги двух областных конкурсов: конкурса «Драйвер библиографических идей» среди муниципальных библиотек Мурманской области, который организовала Мурманская областная научная библиотека, и конкурса «С книгой по жизни» на лучшего читателя библиотечного пункта Мурманской государственной областной библиотеки для слепых и слабовидящих. В формате «круглого стола» члены Совета обсудят деятельность библиотек в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.

5 декабря - 15.00

Состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения Всероссийской акции «День всеобуча в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в Мурманской области в рамках реализации партийного проекта «Управдом».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Офис регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», офис 424.

5 декабря - 15.00

В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» состоится «Историческая гостиная» с участием учащихся Мурманска, приуроченная к Дню неизвестного солдата. В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска, член фракции «Единая Россия» Михаил Белошеев; председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память», директор ООО «Первая юридическая компания», член партии Акрамжан Саитбаев; представитель Мурманского телевизионного клуба, режиссер Андрей Сычев; учащиеся образовательных учреждений г.Мурманска.

г.Мурманск, Портовый пр., 25. Атомоход-музей «Ленин», Информационный центр по атомной энергии г.Мурманска.

6 декабря - 11.30

Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О реализации укрупненного инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (докладчик Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; содокладчик Свинин Сергей Вадимович – глава администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией (докладчик Староверов Дмитрий Геннадьевич – глава муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией). 3. О создании условий для развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных организациях Мурманской области (перечень поручений президента Российской Федерации от 2.01.2016 № Пр-15ГС, подпункты «а», «б», «е» пункта 2) (докладчик: Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 4. О координации деятельности органов местного самоуправления по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами для обеспечения проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации (поручение президента Российской Федерации от 4.05.2017 № Пр-884, пункт 12 протокола заседания организационного комитета «Победа» от 20.04.2017 № 39) (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 5. О ходе исполнения подпунктов «а» и «б» пункта 7 перечня поручений президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17.05.2016 (докладчик Абраменко Елена Юрьевна – и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.

9 декабря – 14.00

Состоится форум «PRO Бизнес», итоговое мероприятие реализации федеральной программы «Ты-предприниматель» на территории Мурманской области в 2017 году. Организатором форума является Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Цель – познакомить представителей молодежного бизнес-сообщества Мурманской области с возможностями поддержки бизнеса в Мурманской области, мастодонтами бизнеса, которые могут поделиться богатым опытом реализации проектов, друг с другом для образования деловых партнерств.

В программе форума мастер-класс по продажам от федерального тренера, эксперта, консультанта ОАО «РЖД», ОАО «Новатэк», ОАО «Сбербанк» Евгения Адамова. Помимо мастер-класса от ведущего бизнес-эксперта, участников форума ждет: ЭКСПО «Помощь и поддержка бизнеса»; ток–шоу «Как начинающему бизнесу получить поддержку»; нетворкинг-сессия; множество интересной полезной информации, общения, хорошего настроения.

К участию в форуме приглашаются действующие и начинающие молодые предприниматели в возрасте до 30 лет включительно. Участие в Форуме является бесплатным, необходима предварительная регистрация на сайте: http://probusiness.me/

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», конференц-зал.

11 декабря – 14.00

Запланирован доклад губернатора Мурманской области Марины Ковтун «Об итогах работы правительства Мурманской области в 2017 году и основных задачах на 2018 год». В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.