Делу - время
с.Ловозеро
5 декабря - 9.00
Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.
с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.
пгт.Печенга
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.
Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.
г.Кировск
5 декабря - 16.00
Тренинг «Оптимизация бизнес-процессов» программы «Ты – предприниматель».
г.Кировск, просп. Ленина, 4а. Музейно-выставочный центр АО «Апатит».
г.Апатиты
9 декабря - 16.00
Состоится лекция научно-познавательного лектория. На очередной лекции научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты мы будем говорить о любви. Кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики, управления и социологии филиала МАГУ в городе Апатиты Илья Леонидович Балымов попытается проанализировать феномен любви, систематизировать её виды и формы. Любовь рассматривается как необходимое условие человеческого существования и как ведущее условие духовного развития. Существуют ли хорошие, правильные формы любви и каковы они?
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. (каб. 101).
г.Снежногорск
5 декабря - 11.30
Торжественное открытие в Снежногорске дворовой территории, благоустроенной в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
г.Снежногорск, ул. Победы. Дворовая территория домов №№ 3-1/1.
5 декабря - 15.00
Муниципальный молодёжный профилактический форум «Сделай лучший выбор!» Форум состоится 5-6 декабря, он соберет участников из Снежногорска, Гаджиево и Полярного.
г.Снежногорск, ул. Павла Стеблина, 5. Отдел молодёжного досуга и творчества «Роза ветров».
г.Гаджиево
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.
г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.
ЗАТО г. Североморск
6 декабря – 16.00
Администрация ЗАТО г.Североморск приглашает заинтересованных лиц в возрасте до 31 года, зарегистрированных и осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Североморск принять участие в семинаре на тему: «Бизнес процессы. Как сделать свой бизнес устойчивым». Спикером образовательного мероприятия выступит: Анна Евгеньевна Шолина – эксперт по открытию малого бизнеса, эксперт надпрофессионального образования, ментор стартапов в Фонде Развития интернет-инициатив, эксперт и тренер Национальной ассоциации обучения предпринимательству, управляющий собственник ТОП федеральных тренеров для малого бизнеса, автор статей и методических пособий по подготовке проектов, партнер компании «ФинЭкспертиза», Института финансового развития бизнеса, проекта «RuTech Venture», член экспертного совета при ГД РФ. Организатор международных, всероссийских, межрегиональных форумов и семинаров.
По итогам семинара участники получат сертификат о прохождении обучающих мероприятий в рамках федеральной программы «Ты предприниматель».
ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Здание администрация муниципалитета.
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.
ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.
ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.
г.Мурманск
5 декабря - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.
г.Мурманск, ул. Маяковского, 23; ул. Кирпичная, 6.
5 декабря - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.
г.Мурманск, ул. Радищева, 15; пр. Связи 5; ул. Зои Космодемьянской, 8.
5 декабря - 8.30
Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят нормативного уровня обеспечения отоплением.
г.Мурманск, ул. Бредова, 11.
5 декабря - 11.00
Начнётся заседание Совета директоров государственных и муниципальных библиотек Мурманской области. Руководители государственных и муниципальных библиотек Мурманской области подведут итоги работы за 2017 год, рассмотрят основные задачи, мероприятия и проекты библиотек на 2018 год, а также современные подходы к обеспечению доступности библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Особое внимание будет уделено вопросам организации деятельности библиотек по антитеррористической защищенности и профилактике экстремизма.
На заседании будут подведены итоги двух областных конкурсов: конкурса «Драйвер библиографических идей» среди муниципальных библиотек Мурманской области, который организовала Мурманская областная научная библиотека, и конкурса «С книгой по жизни» на лучшего читателя библиотечного пункта Мурманской государственной областной библиотеки для слепых и слабовидящих. В формате «круглого стола» члены Совета обсудят деятельность библиотек в рамках реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, IV этаж, литературная гостиная.
5 декабря - 15.00
Состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения Всероссийской акции «День всеобуча в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в Мурманской области в рамках реализации партийного проекта «Управдом».
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 17. Офис регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», офис 424.
5 декабря - 15.00
В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» состоится «Историческая гостиная» с участием учащихся Мурманска, приуроченная к Дню неизвестного солдата. В мероприятии примут участие: региональный координатор партийного проекта «Историческая память», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска, член фракции «Единая Россия» Михаил Белошеев; председатель регионального общественного совета партийного проекта «Историческая память», директор ООО «Первая юридическая компания», член партии Акрамжан Саитбаев; представитель Мурманского телевизионного клуба, режиссер Андрей Сычев; учащиеся образовательных учреждений г.Мурманска.
г.Мурманск, Портовый пр., 25. Атомоход-музей «Ленин», Информационный центр по атомной энергии г.Мурманска.
6 декабря - 11.30
Заседание правительства Мурманской области. Повестка заседания: 1. О реализации укрупненного инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» (докладчик Кузнецова Ольга Александровна – министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области; содокладчик Свинин Сергей Вадимович – глава администрации муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией). 2. О мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в муниципальном образовании город Мончегорск с подведомственной территорией (докладчик Староверов Дмитрий Геннадьевич – глава муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией). 3. О создании условий для развития и самореализации детей в процессе воспитания и обучения в общеобразовательных организациях Мурманской области (перечень поручений президента Российской Федерации от 2.01.2016 № Пр-15ГС, подпункты «а», «б», «е» пункта 2) (докладчик: Карпенко Наталия Николаевна – министр образования и науки Мурманской области). 4. О координации деятельности органов местного самоуправления по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами для обеспечения проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации (поручение президента Российской Федерации от 4.05.2017 № Пр-884, пункт 12 протокола заседания организационного комитета «Победа» от 20.04.2017 № 39) (докладчик Тихонова Елена Михайловна – министр экономического развития Мурманской области). 5. О ходе исполнения подпунктов «а» и «б» пункта 7 перечня поручений президента Российской Федерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 17.05.2016 (докладчик Абраменко Елена Юрьевна – и.о. министра строительства и территориального развития Мурманской области).
г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства.
9 декабря – 14.00
Состоится форум «PRO Бизнес», итоговое мероприятие реализации федеральной программы «Ты-предприниматель» на территории Мурманской области в 2017 году. Организатором форума является Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
Цель – познакомить представителей молодежного бизнес-сообщества Мурманской области с возможностями поддержки бизнеса в Мурманской области, мастодонтами бизнеса, которые могут поделиться богатым опытом реализации проектов, друг с другом для образования деловых партнерств.
В программе форума мастер-класс по продажам от федерального тренера, эксперта, консультанта ОАО «РЖД», ОАО «Новатэк», ОАО «Сбербанк» Евгения Адамова. Помимо мастер-класса от ведущего бизнес-эксперта, участников форума ждет: ЭКСПО «Помощь и поддержка бизнеса»; ток–шоу «Как начинающему бизнесу получить поддержку»; нетворкинг-сессия; множество интересной полезной информации, общения, хорошего настроения.
К участию в форуме приглашаются действующие и начинающие молодые предприниматели в возрасте до 30 лет включительно. Участие в Форуме является бесплатным, необходима предварительная регистрация на сайте: http://probusiness.me/
г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», конференц-зал.
11 декабря – 14.00
Запланирован доклад губернатора Мурманской области Марины Ковтун «Об итогах работы правительства Мурманской области в 2017 году и основных задачах на 2018 год». В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.
г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.
12 декабря – 12.00-20.00
Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.
Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.
г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.