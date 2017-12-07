пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Апатиты

7 декабря - 12.00

Открытие бюста полного кавалера ордена Славы Ивана Филипповича Кузнецова.Проходит в рамках празднования Дня Героев Отечества. Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Мурманской области, администрация и педагогический коллектив апатитской школы № 14. В рамках мероприятия состоится церемония торжественного принятия школьников города Апатиты в ряды движения «Юнармия» и присвоение отряду движения «Юнармия» имени Ивана Кузнецова.

Иван Филиппович Кузнецов – участник Великой Отечественной войны, командир орудия 185-го гвардейского артиллерийского полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт), младший сержант, полный кавалер ордена Славы, самый молодой (17 лет) кавалер ордена Славы всех трех степеней. В качестве почетного гостя ожидается участие Дмитрия Труненкова – начальника Главного штаба Всероссийского движения «Юнармия».

г.Апатиты, ул. Бредова, 2а. Школа № 14.

9 декабря - 16.00

Состоится лекция научно-познавательного лектория. На очередной лекции научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты мы будем говорить о любви. Кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики, управления и социологии филиала МАГУ в городе Апатиты Илья Леонидович Балымов попытается проанализировать феномен любви, систематизировать её виды и формы. Любовь рассматривается как необходимое условие человеческого существования и как ведущее условие духовного развития. Существуют ли хорошие, правильные формы любви и каковы они?

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. (каб. 101).

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

7 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 6.

7 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 9, просп. Кольский, 159.

7 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 49/2; ул. Маклакова, 27.э

7 декабря - 10.00

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт сбор руководящего состава гражданской обороны и Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Сбор посвящён подведению итогов деятельности Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и постановке задач на 2018 год.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал.

7 декабря - 10.30

Мастер-класс «Зимние фантазии». Ребята и их родители смастерят предметы новогоднего интерьера.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

7 декабря – 12.00

Состоится торжественная церемония вручения премий губернатора Мурманской области одарённым детям и учащейся молодёжи. Поощрениями главы региона будут отмечены более 100 молодых людей, проявивших себя в науке и искусстве, спорте и общественной работе, а также лауреаты литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого.

В этом учебном году по результатам конкурсного отбора одарённым детям и учащейся молодежи присуждено 100 премий в размере 18,5 тысячи рублей каждая и 5 премий «Олимп» по 50 тысяч рублей.

Премии губернатора Мурманской области – это возможность поощрить талант и трудолюбие, оказать материальную поддержку одарённым детям и молодёжи, а также стимулировать дальнейшее развитие позитивной деятельности среди подрастающего поколения. Премии вручаются ежегодно, начиная с 1993 года.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

7 декабря - 12.00

Гости пресс-центра «Мурманский вестник» министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский и начальник ГЖИ Алёна Кузнецова. Тема пресс-конференции: итоги работы органов исполнительной власти в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2017 году.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

7 декабря - 15.00

Состоится итоговое заседание общественного совета по вопросам сохранения объектов культурного наследия при комитете по культуре и искусству Мурманской области. На заседании члены общественного совета подведут итоги работы за 2017 год и определят приоритеты на следующий год.

Общественный совет по вопросам сохранения объектов культурного наследия создан при Комитете по культуре и искусству Мурманской области в соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина и является постоянно действующим совещательным органом при Комитете по культуре и искусству Мурманской области, функционирующим на общественных началах.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

7 декабря - 15.00

Встреча регионального исполнительного комитета ОНФ со студентами мурманских вузов. Эксперты ОНФ расскажут о работе регионального отделения, акциях и планах мурманской команды «Молодёжки ОНФ», проектах Общероссийского народного фронта, в том числе проекте «Карта свалок» и необходимости перехода на новую систему обращения с мусором.

г.Мурманск, просп. Ленина, 89, III этаж.

9 декабря – 14.00

Состоится форум «PRO Бизнес», итоговое мероприятие реализации федеральной программы «Ты-предприниматель» на территории Мурманской области в 2017 году. Организатором форума является Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Цель – познакомить представителей молодежного бизнес-сообщества Мурманской области с возможностями поддержки бизнеса в Мурманской области, мастодонтами бизнеса, которые могут поделиться богатым опытом реализации проектов, друг с другом для образования деловых партнерств.

В программе форума мастер-класс по продажам от федерального тренера, эксперта, консультанта ОАО «РЖД», ОАО «Новатэк», ОАО «Сбербанк» Евгения Адамова. Помимо мастер-класса от ведущего бизнес-эксперта, участников форума ждет: ЭКСПО «Помощь и поддержка бизнеса»; ток–шоу «Как начинающему бизнесу получить поддержку»; нетворкинг-сессия; множество интересной полезной информации, общения, хорошего настроения.

К участию в форуме приглашаются действующие и начинающие молодые предприниматели в возрасте до 30 лет включительно. Участие в Форуме является бесплатным, необходима предварительная регистрация на сайте: http://probusiness.me/

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», конференц-зал.

9 декабря – 15.00

Состоится конкурс научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51» «КвантоАрктика». Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

Первый этап, который состоится 9 декабря, он включает в себя: открытие конкурса; презентацию команд; прохождение квест-игры, объявление тем проектов (которые кванторианцы будут защищать 19 декабря); награждение лучшей команды по итогам квест-игры.

Второй этап (10 – 18 декабря 2017): заочная разработка научных и инженерных продуктов, подготовка презентаций к защитам проектов.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

11 декабря – 14.00

Запланирован доклад губернатора Мурманской области Марины Ковтун «Об итогах работы правительства Мурманской области в 2017 году и основных задачах на 2018 год». В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».