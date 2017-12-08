пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Апатиты

9 декабря - 16.00

Состоится лекция научно-познавательного лектория. На очередной лекции научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты мы будем говорить о любви. Кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики, управления и социологии филиала МАГУ в городе Апатиты Илья Леонидович Балымов попытается проанализировать феномен любви, систематизировать её виды и формы. Любовь рассматривается как необходимое условие человеческого существования и как ведущее условие духовного развития. Существуют ли хорошие, правильные формы любви и каковы они?

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. (каб. 101).

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

8 декабря - 9.00

Выездная проверка Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, Театральный бульвар, 8.

8 декабря – 10.00

Природоохранной прокуратурой будет проводиться «горячая линия» на тему «Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении органами государственной власти Мурманской области надзора за соблюдением природоохранного законодательства».

Задать свои вопросы по теме «горячей линии», а также сообщить о возможных нарушениях законодательства РФ о защите прав предпринимателей при проведении органами государственной власти проверок соблюдения природоохранного законодательства можно старшему помощнику природоохранного прокурора Шомполовой Анне Васильевне по телефону 45-70-30, помощнику природоохранного прокурора Крушинской Валерии Олеговне по телефону 45-43-03.

8 декабря – 12.00

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Игорь Константинович Чернышенко проводит пресс – конференцию. Тема: 1. Об итогах проходивших в Санкт-Петербурге V Международного арктического правового форума (29-2 декабря) и VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее»(4-6 декабря 2017г.). 2. Итоги работы Экспертного совета в 2017 г. по Арктике и Антарктике при Совете Федерации ФС РФ. 3. Разное.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума, малый зал, четвертый этаж.

9 декабря – 14.00

Состоится форум «PRO Бизнес», итоговое мероприятие реализации федеральной программы «Ты-предприниматель» на территории Мурманской области в 2017 году. Организатором форума является Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Цель – познакомить представителей молодежного бизнес-сообщества Мурманской области с возможностями поддержки бизнеса в Мурманской области, мастодонтами бизнеса, которые могут поделиться богатым опытом реализации проектов, друг с другом для образования деловых партнерств.

В программе форума мастер-класс по продажам от федерального тренера, эксперта, консультанта ОАО «РЖД», ОАО «Новатэк», ОАО «Сбербанк» Евгения Адамова. Помимо мастер-класса от ведущего бизнес-эксперта, участников форума ждет: ЭКСПО «Помощь и поддержка бизнеса»; ток–шоу «Как начинающему бизнесу получить поддержку»; нетворкинг-сессия; множество интересной полезной информации, общения, хорошего настроения.

К участию в форуме приглашаются действующие и начинающие молодые предприниматели в возрасте до 30 лет включительно. Участие в Форуме является бесплатным, необходима предварительная регистрация на сайте: http://probusiness.me/

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», конференц-зал.

9 декабря – 15.00

Состоится конкурс научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51» «КвантоАрктика». Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов. Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

Первый этап, который состоится 9 декабря, он включает в себя: открытие конкурса; презентацию команд; прохождение квест-игры, объявление тем проектов (которые кванторианцы будут защищать 19 декабря); награждение лучшей команды по итогам квест-игры.

Второй этап (10–18 декабря 2017): заочная разработка научных и инженерных продуктов, подготовка презентаций к защитам проектов.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

11 декабря – 14.00

Запланирован доклад губернатора Мурманской области Марины Ковтун «Об итогах работы правительства Мурманской области в 2017 году и основных задачах на 2018 год». В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».