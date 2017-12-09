снп.Лесозаводский

11 декабря -11.00

В выездной прием специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

снп.Лесозаводский, ул. Центральная, 1.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Апатиты

9 декабря - 16.00

Состоится лекция научно-познавательного лектория. На очередной лекции научно-познавательного лектория под эгидой главы города Апатиты мы будем говорить о любви. Кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики, управления и социологии филиала МАГУ в городе Апатиты Илья Леонидович Балымов попытается проанализировать феномен любви, систематизировать её виды и формы. Любовь рассматривается как необходимое условие человеческого существования и как ведущее условие духовного развития. Существуют ли хорошие, правильные формы любви и каковы они?

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К. (каб. 101).

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

9 декабря – 14.00

Состоится форум «PRO Бизнес», итоговое мероприятие реализации федеральной программы «Ты-предприниматель» на территории Мурманской области в 2017 году. Организатором форума является Центр поддержки предпринимательства Мурманской области при поддержке Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Цель – познакомить представителей молодежного бизнес-сообщества Мурманской области с возможностями поддержки бизнеса в Мурманской области, мастодонтами бизнеса, которые могут поделиться богатым опытом реализации проектов, друг с другом для образования деловых партнерств.

В программе форума мастер-класс по продажам от федерального тренера, эксперта, консультанта ОАО «РЖД», ОАО «Новатэк», ОАО «Сбербанк» Евгения Адамова. Помимо мастер-класса от ведущего бизнес-эксперта, участников форума ждет: ЭКСПО «Помощь и поддержка бизнеса»; ток–шоу «Как начинающему бизнесу получить поддержку»; нетворкинг-сессия; множество интересной полезной информации, общения, хорошего настроения.

К участию в форуме приглашаются действующие и начинающие молодые предприниматели в возрасте до 30 лет включительно. Участие в Форуме является бесплатным, необходима предварительная регистрация на сайте: http://probusiness.me/

г.Мурманск, ул.Академика Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», конференц-зал.

9 декабря – 15.00

Состоится конкурс научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51» «КвантоАрктика». Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

Первый этап, который состоится 9 декабря, он включает в себя: открытие конкурса; презентацию команд; прохождение квест-игры, объявление тем проектов (которые кванторианцы будут защищать 19 декабря); награждение лучшей команды по итогам квест-игры.

Второй этап (10 – 18 декабря 2017): заочная разработка научных и инженерных продуктов, подготовка презентаций к защитам проектов.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

11 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Тарана, 23.

11 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения горячим водоснабжением.

г.Мурманск, ул. Гагарина, 9/2.

11 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Гагарина, 9/2; просп. Ленина, 24; ул. Карла Маркса, 7а.

11 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома.

г.Мурманск, ул. Октябрьская, 29.

11 декабря - 9.00

Выездные проверки Госжилинспекции в Мурманске. Специалисты проверят соблюдение нормативного уровня обеспечения отоплением.

г.Мурманск, ул. Подгорная, 54.

11 декабря -10.00

Заместитель губернатора Инна Погребняк и член Совета Федерации Татьяна Кусайко посетят Мурманскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В мероприятии также примут участие министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин и главный врач Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Евгений Тарбаев.

В ходе встречи планируется осмотр хода проведения работ по капитальному ремонту родильного дома №1 Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а также рабочее совещание по вопросу развития реабилитационной помощи детям с последствиями травм и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а. Родильный дом № 1.

11 декабря - 13.00

Тренинг-курс «Школа предпринимательства» по программам АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8. Мурманская академия экономики и управления, ауд. 401.

11 декабря – 15.00

Запланирован доклад губернатора Мурманской области Марины Ковтун «Об итогах работы правительства Мурманской области в 2017 году и основных задачах на 2018 год». В мероприятии примут участие руководители исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представители областной думы, руководители территориальных управлений федеральных органов государственной власти в Мурманской области, руководители органов местного самоуправления, бизнес-структур, общественных организаций и средств массовой информации.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».