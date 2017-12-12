с.Ловозеро

12 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

нп.Белое Море

12 декабря - 10.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

нп.Белое Море, 3.

с.Лувеньга

12 декабря - 15.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Лувеньга, пл. Мира, 7.

пгт.Печенга

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Ржешевский М.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Печенгскому гарнизону.

Печенгский район, пгт.Печенга. Военный следственный отдел по Печенгскому гарнизону, 1-й этаж здания № 21/174.

г.Гаджиево

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела майор юстиции Колесников А.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Гаджиевскому гарнизону.

г.Гаджиево, ул. Наб. С. Преминина, 108. Военный следственный отдел по Гаджиевскому гарнизону.

пгт.Мурмаши

12 декабря - 9.00

Выездной приём директора и специалистов Центра социальной поддержки населения по Кольскому району.

пгт.Мурмаши, ул. Мира, 10.

ЗАТО г. Североморск

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан. Первый заместитель руководителя ВСУ по СФ полковник юстиции Полозов С.В. ведёт приём в Военном следственном управлении по Северному флоту.

ЗАТО г. Североморск, ул. Сгибнева, 2. Военное следственное управление по Северному флоту, кабинет № 21.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела полковник юстиции Козьменко С.С. ведёт приём в Военном следственном отделе по Североморскому гарнизону.

ЗАТО г.Североморск, Мурманское шоссе, 5. Военный следственный отдел по Североморскому гарнизону.

г.Мурманск

12 декабря - 9.15

Пройдёт «День открытых дверей» для студентов вузов в Мурманской области. Мероприятие, организованное по инициативе Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», приурочено к Дню Конституции РФ. Студенты 1, 3 и 4 курсов Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся по направлению подготовки «Юриспруденция», и «Мурманской академии экономики и управления» (специальность «Экономическая безопасность») и Мурманской академии экономики и управления начнут свое знакомство с законодательным органом региона с экскурсии. Затем продолжат своё общение с депутатами Мурманской областной Думы – членами фракции - в большом зале заседаний областного парламента. Студентам будет представлена краткая информация об истории Мурманской областной Думы, ее составе, основных направлениях деятельности и формах работы регионального парламента.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 2. Мурманская областная Дума.

12 декабря - 11.00

Областной слёт кадетских классов. Ученики кадетских классов Мурманской области в возрасте от 13 до 17 лет примут участие в конкурсах «Ратные страницы истории Отечества», «Свод строгих правил этикета или законы поведения в обществе», «Огневой рубеж», «Кадетский бал», конкурсе строя и песни, параде участников, викторине по общевойсковой подготовке и военно-спортивной эстафете. Слет проводится с целью укрепления основ патриотического воспитания молодёжи, формирования интереса и уважения к историческому и духовному наследию России.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Иус Н.Н. ведёт приём в Военном следственном отделе по Мурманскому гарнизону.

г.Мурманск, ул. Генерала Журбы, 1. Военный следственный отдел по Мурманскому гарнизону.

12 декабря – 12.00-20.00

Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту и нижестоящие военные следственные отделы гарнизонного звена участвуют в проведении общероссийского дня приёма граждан.

Заместитель руководителя отдела подполковник юстиции Кампернаус С.С. ведёт приём в 305 военном следственном отделе СК России.

г.Мурманск, просп. Кирова, 56б. 305 военный следственный отдел СК России.

12 декабря - 13.00

Тренинг-курс «Школа предпринимательства» по программам АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8. Мурманская академия экономики и управления, ауд. 401.

12 декабря - 13.00

Состоится «День открытых дверей» в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, приуроченный к Дню Конституции РФ, с участием представителей Региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области. Специалисты Центра представят опыт работы по организации деятельности служб сопровождении замещающих семей в различных муниципальных образованиях и озвучат предложения по совместной работе с Региональной общественной приемной председателя партии Д.А. Медведева в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Советская, 9а. Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

12 декабря – 15.00

Состоится интеллектуальная игра, посвященная Дню Конституции, организованная при участии регионального отделения Общероссийского народного фронта. В мероприятии примут участие студенты Северо-Западного института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева. Вступительный вопрос зададут представители команды «Молодёжки ОНФ» в регионе. Перед проведением турнира студентам продемонстрируют ролик, в котором активисты регионов страны в национальных костюмах зачитывают преамбулу Конституции.

г.Мурманск, ул. Шабалина, 59. Информационный интеллект-центр.

15-16 декабря – 10.00-17.30

На базе центра «Лапландия» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 6.12.2017 № 1891 состоится региональный отборочный этап третьей открытой Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада включает три номинации: 3D-моделирование с последующей печатью – инженерная сборка и настройка 3D-принтера с обязательным созданием цифровой объёмной модели, с последующим представлением её в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам. Объёмное рисование – художественное творчество – создание объемных творческих работ при помощи 3D ручки. Объёмное рисование – техническое творчество – создание объёмных технических работ при помощи 3D ручки посредством решения математических и физических задач.

Победители регионального этапа Олимпиады в рамках квот будут награждены путевкой в МДЦ «Артек» и представят Мурманскую область на открытой Всероссийском Олимпиаде по 3D технологиям, которая состоится в апреле 2018 года.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».