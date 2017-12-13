с.Ловозеро

13 декабря - 9.00

Выездной приём специалистов Мончегорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Ловозеро, ул. Пионерская, 6.

с.Алакуртти

13 декабря - 11.00

Выездной приём специалистов Кандалакшского межрайонного центра социальной поддержки населения.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 15.

ЗАТО г.Североморск

13 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, отоплением.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 14.

п.Сафоново

13 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, отоплением.

п.Сафоново, ул. Преображенского, 1.

г.Мурманск

13 декабря - 8.30

Выездные проверки Госжилинспекции. Специалисты проверят соблюдение правил содержания общего имущества многоквартирного дома, нормативного уровня обеспечения холодным водоснабжением, отоплением.

г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 28/13, просп. Кольский, 226; Росляково, ул. Молодёжная, 11.

13 декабря - 9.30

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проведёт итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению VI Мурманской международной деловой недели. Участники заседания обсудят итоги VI ММДН и планы проведения мероприятия в 2018 году. В рамках заседания состоится церемония награждения благодарственными письмами Губернатора Мурманской области и председателя оргкомитета представителей организаций и предприятий, наиболее отличившихся при подготовке и проведении VI Мурманской международной деловой недели.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал.

15-16 декабря – 10.00-17.30

На базе центра «Лапландия» в соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 6.12.2017 № 1891 состоится региональный отборочный этап третьей открытой Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям. Олимпиада включает три номинации: 3D-моделирование с последующей печатью – инженерная сборка и настройка 3D-принтера с обязательным созданием цифровой объёмной модели, с последующим представлением её в распечатанном виде по заданным техническим характеристикам. Объёмное рисование – художественное творчество – создание объемных творческих работ при помощи 3D ручки. Объёмное рисование – техническое творчество – создание объёмных технических работ при помощи 3D ручки посредством решения математических и физических задач.

Победители регионального этапа Олимпиады в рамках квот будут награждены путевкой в МДЦ «Артек» и представят Мурманскую область на открытой Всероссийском Олимпиаде по 3D технологиям, которая состоится в апреле 2018 года.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

13 декабря - 12.30

Гости пресс-центра «Мурманский вестник» – заместитель губернатора Инна Погребняк, министр здравоохранения Валерий Перетрухин, министр образования и науки Наталия Карпенко, председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов. Тема пресс-конференции: итоги работы органов исполнительной власти в социальной сфере в 2017 году.

г.Мурманск, просп.Кирова, 46. Редакция областной газеты «Мурманский вестник».

13 декабря - 13.00

Тренинг-курс «Школа предпринимательства» по программам АО «Корпорация «МСП».

г.Мурманск, ул. Полярной правды, 8. Мурманская академия экономики и управления, ауд. 401.

13 декабря - 14.30

Губернатор Марина Ковтун проведёт заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. Повестка заседания: 1. О ходе реализации постановлений правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 603-ПП/13 «О предоставлении лицам, проживающим на территории Мурманской области и незаконно потребляющим наркотические средства и психотропные вещества, сертификатов на оплату услуг по социальной реабилитации и ресоциализации» и от 28.07.2016 № 365-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям на возмещение расходов по оказанным услугам по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества». Докладчик: Министерство социального развития Мурманской области. 2. О результатах работы правоохранительных органов Мурманской области по пресечению незаконного оборота наркотиков, реализации мероприятий, направленных на сокращение их предложения, а также результатах проведения межведомственных оперативно-профилактических антинаркотических операций и акций. Докладчик: УМВД России по Мурманской области. 3. Об участии некоммерческих организаций, волонтерских объединений и инициативных групп в антинаркотической работе на территории Мурманской области, в том числе в рамках взаимодействия с другими субъектами антинаркотической деятельности. Докладчик: Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. 4. О деятельности антинаркотической комиссии по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией. Докладчик: Антинаркотическая комиссия г. Мончегорск. 5. Об организации антинаркотической деятельности в войсковых частях, дислоцирующихся на территории ЗАТО Александровск, участии представителей войсковых частей – членов муниципальной АНК в работе комиссии. Докладчик: Командование Северным флотом. 6. О проекте плана работы антинаркотической комиссии Мурманской области на 2018 год. Докладчик: Аппарат антинаркотической комиссии Мурманской области. 7. Разное: Докладчик: Аппарат антинаркотической комиссии Мурманской области. 7.1. О проекте Плана мероприятий по профилактике наркомании, способах распознания наркопотребления и наркозависимости для обучающихся, студентов образовательных организаций Мурманской области, педагогов и родителей на 2017 год (приложение № 1). 7.2. О проекте Медийного плана на 2017 год, направленного на профилактику потребления новых потенциально опасных психоактивных веществ среди всех слоев населения (приложение № 2). 7.3. Об исполнении протокольных решений.

г.Мурманск, просп. Ленина, 75. Правительство Мурманской области, средний подъезд, IV этаж, большой зал заседаний.

19 декабря – 14.00

Состоится третий этап конкурса научно-инженерных проектов среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51». Он включает в себя инженерные состязания, на которых состоится защита проектов. Конкурс проводится с целью создания условий для реализации проектной деятельности обучающихся «Кванториум-51», а также формирует навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов.

Участниками конкурса являются команды обучающихся «Кванториум-51» в возрасте от 10 до 17 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».